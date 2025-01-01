Долго горевал царь Авдей о том, что нет у него наследника. Пошел он к гадалке с вопросом, когда у него родится сын, на что получил туманный ответ: “Когда рак на горе свистнет и после дождичка в четверг”. После того, как оба события произошли, царица наконец разрешилась от бремени. В этот же день первенец родился у ключницы Варвары, а в капусте царедворцы нашли ничейного подкидыша. Всех троих младенцев нарекли Иванами и приказали растить вместе, но алчная ключница захотела для своего сына самой лучшей доли и подменила им царского наследника…