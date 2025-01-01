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Постер фильма После дождичка, в четверг
Постер фильма После дождичка, в четверг
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы После дождичка, в четверг

После дождичка, в четверг

Posle dozhdichka, v chetverg 18+
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Факты

О фильме

Долго горевал царь Авдей о том, что нет у него наследника. Пошел он к гадалке с вопросом, когда у него родится сын, на что получил туманный ответ: “Когда рак на горе свистнет и после дождичка в четверг”. После того, как оба события произошли, царица наконец разрешилась от бремени. В этот же день первенец родился у ключницы Варвары, а в капусте царедворцы нашли ничейного подкидыша. Всех троих младенцев нарекли Иванами и приказали растить вместе, но алчная ключница захотела для своего сына самой лучшей доли и подменила им царского наследника…

  • Автором сценария выступил Юлий Ким. Он переработал либретто, написанное А.Н. Островским к так и не поставленной на сцене опере. 
  • Изначально пьеса, созданная Юлием Кимом, шла на сцене Театра Маяковского. Музыку к спектаклю написал Геннадий Гладков. После того, как московская публика с восторгом встретила постановку, режиссер Михаил Юзовский решил перенести ее на экран. 
  • Сцену с ковром-самолетом снимали в Крыму на плато Ай-Петри с помощью альпинистов. Ковер парил на высоте 100-150 метров от земли. 
  • Фильм был отмечен наградами Всесоюзного кинофестиваля в Алма-Ате и Международного кинофестиваля детских и юношеских фильмов в итальянском городе Джиффони.

Однажды, после дождичка в четверг, у царя Авдея родился первенец. В тот же день родила мальчика и ключница Варвара, а в капусте был обнаружен новорожденный подкидыш. Всех троих нарекли Иванами — и Авдей приказал растить хлопцев вместе. Однако ключница сделала по-своему: положила в царскую люльку своего Ивана, а двух других отдала разбойникам. Пройдет двадцать лет, прежде чем сын царевича победит Кащея Бессмертного, найдет отца и освободит Жар-птицу, которая станет прекрасной девушкой.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 17 сентября 1985
Дата выхода
12 мая 1986 Россия 6+
5 ноября 1987 Венгрия
12 мая 1986 СССР 6+
17 сентября 1985 США
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Posle dozhdichka, v chetverg, After the Rain, on Thursday, Am Sankt-Nimmerleinstag, Az elcserélt cárevics, Ein Kuckucksei am Zarenhof, Holnapután, kiskedden, W czwartek, tuż po deszczu, После дождичка в четверг
Режиссер
Михаил Юзовский
В ролях
Олег Анофриев
Олег Анофриев
Марина Зудина
Марина Зудина
Олег Табаков
Олег Табаков
Татьяна Пельтцер
Татьяна Пельтцер
Валентина Талызина
Валентина Талызина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.5
Оцените 17 голосов
7.1 IMDb
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После дождичка, в четверг

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саундтрек фильма После дождичка, в четверг
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