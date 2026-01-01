Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Короткое замыкание
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.6
Короткое замыкание

Короткое замыкание

Short Circuit 18+
О фильме

Разряд молнии попадает в робота под номером 5, и он оживает наподобие создания Франкенштейна. Вся штука в том, что его создатель и те, кто замыслил использвать робота в военных целях, не подозревали даже, какой могучий заряд человеколюбия и добра заложен в этой, казалось бы, безмозглой и бессердечной железяке.

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 9 мая 1986
Дата выхода
9 мая 1986 Россия 12+
26 июня 1986 Австралия
21 августа 1986 Бразилия L
9 мая 1986 Великобритания
21 августа 1986 Германия
26 декабря 1986 Дания
24 июля 1987 Ирландия G
20 декабря 1986 Италия
9 мая 1986 Казахстан
9 мая 1986 Нидерланды
9 мая 1986 США
9 мая 1986 Украина
20 августа 1986 Франция
MPAA PG
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $40 698 303
Производство Tri-Star Pictures, Producers Sales Organization (PSO), Turman-Foster Company
Другие названия
Short Circuit, Cortocircuito, Corto circuito, Nummer 5 lebt!, Chú Robot Chập Mạch, Císlo 5 zije, Číslo 5 žije, Coeur circuit, Court-circuit, Curtcircuit, Curto-Circuito, Ilektronikos hamos... kai ta robot trellathikan, Īssavienojums, Johnny 5, Johnny pet, Kai ta robot trellathikan, Kortsluiting, Kortslutning, Krótkie spięcie, Lühis, Nr 5 lever!, Nr. 5 lever, O Incrível Robô, Robotti rakastuu, Rövidzárlat, Scurt circuit, Trumpasis jungimas, Um Robô em Curto Circuito, Και τα ρομπότ τρελάθηκαν, Το βραχυκύκλωμα, Коротке замикання, Короткое замыкание, Кратак спој, Късо съединение, शॉर्ट सर्किट, ショート・サーキット, 机器人5号, 机器人五号, 霹雳五号, 霹靂五號
Режиссер
Джон Бэдэм
Джон Бэдэм
В ролях
Элли Шиди
Стив Гуттенберг
Стив Гуттенберг
Фишер Стивенс
Фишер Стивенс
Остин Пендлтон
Остин Пендлтон
Брайан МакНамара
Фильмы про роботов Фильмы про роботов

Рейтинг фильма

6.6
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

