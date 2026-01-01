Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Разряд молнии попадает в робота под номером 5, и он оживает наподобие создания Франкенштейна. Вся штука в том, что его создатель и те, кто замыслил использвать робота в военных целях, не подозревали даже, какой могучий заряд человеколюбия и добра заложен в этой, казалось бы, безмозглой и бессердечной железяке.
|9 мая 1986
|Россия
|12+
|26 июня 1986
|Австралия
|21 августа 1986
|Бразилия
|L
|9 мая 1986
|Великобритания
|21 августа 1986
|Германия
|26 декабря 1986
|Дания
|24 июля 1987
|Ирландия
|G
|20 декабря 1986
|Италия
|9 мая 1986
|Казахстан
|9 мая 1986
|Нидерланды
|9 мая 1986
|США
|9 мая 1986
|Украина
|20 августа 1986
|Франция