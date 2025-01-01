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Постер фильма Храни меня, мой талисман
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Храни меня, мой талисман

Khrani menya, moy talisman 18+
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О фильме

Действие фильма происходит в Болдино, где каждую осень проводятся мероприятия. посвященные Пушкину. Вместе со своей женой, красавицей Татьяной, сюда приезжает журналист Алексей Дмитриев. В Болдино пару начинает преследовать странный молодой человек по фамилии Климов. Алексей не испытывает к новому знакомому ничего, кроме раздражения, а вот Татьяна неожиданно проникается к Климову симпатией… Страсти, которые вскоре разгораются между тремя героями, напоминают отношения Пушкина, Гончаровой и Дантеса. Обойдется ли на этот раз без кровопролития?

  • Премьера фильма была приурочена к 150-летию со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина.
  • В фильме звучат песни Булата Окуджавы - как и Михаил Казаков, известный бард исполнил роль самого себя. В интервью режиссер Роман Балаян признался, что сцена с участием Окуджавы была по большей части построена на импровизации. 
  • Фильм был удостоен премии “Золотой тюльпан” Международного кинофестиваля искусств, который проходил в 1987 году в Стамбуле.  
  • Музыку к фильму написал Вадим Храпачев. В его композиторский фильмографии - “Полеты во сне и наяву” (1982), “Одинокая женщина желает познакомиться” (1986), “Одиссея капитана Блада” (1991) и другие.

Героями фильма становятся современные молодые люди — журналист Алексей Дмитриев, его жена, Татьяна, и некто Климов. Классический любовный треугольник. К Татьяне проявляет повышенный интерес Климов, искусно разыгрывая роль любителя и ценителя поэзии.

Являясь человеком бездуховным, он бесцеремонно вторгается в семейную жизнь Дмитриевых, оскорбляя и унижая Алексея. Чтобы отстоять честь и достоинство, Алексей вызывает Климова на дуэль, но от волнения теряет сознание, так и не успев выстрелить. В лице этих молодых людей сошлись в противоборстве добро и зло. Хамство и подлость, увы, остались безнаказанными, но живы еще долг, честь и достоинство. Их, будто талисман, берегут и хранят наши современники.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 31 августа 1986
Дата выхода
31 августа 1986 Россия 16+
Производство Довженко Филм Студиос
Другие названия
Khrani menya, moy talisman, Beschütze mich, mein Talisman, Chroń mnie, mój talizmanie, Guard Me, My Talisman, Proteggimi, mio talismano, Talismani, Tılsımım koru beni, Védj meg, talizmán, Оберігай мене, мій талісман, Храни меня, мой талисман
Режиссер
Роман Балаян
В ролях
Олег Янковский
Олег Янковский
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Татьяна Друбич
Татьяна Друбич
Александр Збруев
Александр Збруев
Булат Окуджава
Булат Окуджава
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
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Храни меня, мой талисман

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