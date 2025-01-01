Действие фильма происходит в Болдино, где каждую осень проводятся мероприятия. посвященные Пушкину. Вместе со своей женой, красавицей Татьяной, сюда приезжает журналист Алексей Дмитриев. В Болдино пару начинает преследовать странный молодой человек по фамилии Климов. Алексей не испытывает к новому знакомому ничего, кроме раздражения, а вот Татьяна неожиданно проникается к Климову симпатией… Страсти, которые вскоре разгораются между тремя героями, напоминают отношения Пушкина, Гончаровой и Дантеса. Обойдется ли на этот раз без кровопролития?
Героями фильма становятся современные молодые люди — журналист Алексей Дмитриев, его жена, Татьяна, и некто Климов. Классический любовный треугольник. К Татьяне проявляет повышенный интерес Климов, искусно разыгрывая роль любителя и ценителя поэзии.
Являясь человеком бездуховным, он бесцеремонно вторгается в семейную жизнь Дмитриевых, оскорбляя и унижая Алексея. Чтобы отстоять честь и достоинство, Алексей вызывает Климова на дуэль, но от волнения теряет сознание, так и не успев выстрелить. В лице этих молодых людей сошлись в противоборстве добро и зло. Хамство и подлость, увы, остались безнаказанными, но живы еще долг, честь и достоинство. Их, будто талисман, берегут и хранят наши современники.
|31 августа 1986
|Россия
|16+