Герой этой комедии о современных корпорациях начинающий менеджер в крупной компании, узнает, что чем выше взбираешься по служебной лестнице большого бизнеса, тем отвратительней становится твое окружение и ты сам. Джек является свидетелем всех прелестей: молитвы о благе фирмы за завтраком, более уместные для сумасшедшего дома, удары в спину во славу карьеры, продвижение по службе через спальню. Для тех, кто не выдерживает, растет вероятность оказаться трупом или, хуже того, безработным.
|29 декабря 1986
|Россия
|16+
|6 июня 1985
|Великобритания
|29 декабря 1986
|Казахстан
|29 декабря 1985
|Канада
|6 июня 1985
|США
|29 декабря 1986
|Украина