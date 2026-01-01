Герой этой комедии о современных корпорациях начинающий менеджер в крупной компании, узнает, что чем выше взбираешься по служебной лестнице большого бизнеса, тем отвратительней становится твое окружение и ты сам. Джек является свидетелем всех прелестей: молитвы о благе фирмы за завтраком, более уместные для сумасшедшего дома, удары в спину во славу карьеры, продвижение по службе через спальню. Для тех, кто не выдерживает, растет вероятность оказаться трупом или, хуже того, безработным.