Постер фильма Контора
5.1 Рейтинг IMDb: 5.4
Контора

Контора

Head Office 18+
О фильме

Герой этой комедии о современных корпорациях начинающий менеджер в крупной компании, узнает, что чем выше взбираешься по служебной лестнице большого бизнеса, тем отвратительней становится твое окружение и ты сам. Джек является свидетелем всех прелестей: молитвы о благе фирмы за завтраком, более уместные для сумасшедшего дома, удары в спину во славу карьеры, продвижение по службе через спальню. Для тех, кто не выдерживает, растет вероятность оказаться трупом или, хуже того, безработным.

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1986
Премьера в мире 6 июня 1985
Дата выхода
29 декабря 1986 Россия 16+
6 июня 1985 Великобритания
29 декабря 1986 Казахстан
29 декабря 1985 Канада
6 июня 1985 США
29 декабря 1986 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $9 000 000
Сборы в мире $3 393 807
Производство HBO Pictures, Silver Screen Partners, Guber-Peters Company
Другие названия
Head Office, Centrala, Männer für jeden Job, Bronca na Certa, Dinero y poder, Executivos em Apuros, Főhivatal, Huvudkontoret, Johtokunta, Palle d'acciaio, Quartier général, Tøft på toppen, Trelles biznes, Τρελές μπίζνες, Главният офис, Контора, 總部風雲
Режиссер
Кен Финклмен
В ролях
Лори-Нэн Энглер
Эдди Альберт
Мерритт Бутрик
Рон Фрэзиер
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.1
13 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Цитаты
Max Landsberger Урок №4: секрет выживания здесь — никогда не принимать решений.
Jack Issel Никогда?
Max Landsberger Никогда. Стоит тебе принять решение — ты пропал.
