Шанхайский сюрприз, 1986

Глория Тэтлок и Глендон Уэйси идут по опасной дорожке, ведущей к «Цветам Фарадея» — колоссальной партии ворованного опиума, потерянного в смертельных закоулках Шанхая 1938 года. Глория — невинная миссионерка, хочет найти опиум, чтобы облегчить страдания раненных на китайско-японской войне. Глендон, торговец и авантюрист, очень хочет убраться из Шанхая, пока еще цел. Для обоих опиум — билет к их цели, но беда в том, что все жулье города, включая зловещего шефа полиции и таинственную императрицу — «Китайскую куколку», хотят поучаствовать в деле…