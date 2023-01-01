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Шанхайский сюрприз Шанхайский сюрприз
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Shanghai Surprise

Шанхайский сюрприз, 1986

1986 / Великобритания
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14 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
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О фильме

Глория Тэтлок и Глендон Уэйси идут по опасной дорожке, ведущей к «Цветам Фарадея» — колоссальной партии ворованного опиума, потерянного в смертельных закоулках Шанхая 1938 года. Глория — невинная миссионерка, хочет найти опиум, чтобы облегчить страдания раненных на китайско-японской войне. Глендон, торговец и авантюрист, очень хочет убраться из Шанхая, пока еще цел. Для обоих опиум — билет к их цели, но беда в том, что все жулье города, включая зловещего шефа полиции и таинственную императрицу — «Китайскую куколку», хотят поучаствовать в деле…

4.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1986
Премьера в России 29 августа 1986
Премьера в мире 29 августа 1986
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $17 000 000
Режиссер
Джим Годдар
В ролях
Шон Пенн
Шон Пенн
Мадонна
Мадонна
Пол Фримен
Ричард Гриффитс
Ричард Гриффитс
Филип Сайер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шанхайский сюрприз 2 постера
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