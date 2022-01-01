Полтергейст 2: Обратная сторона, 1986

Семья Фриллингов переселяется в новый дом после того, каких прежняя резиденция в Коста — Верде была взорвана непрошенными гостями из потустороннего мира. Однако духи умерших не оставляют своих намерений заполучить Кэрол Энн, ясновидящую дочь Фриллингов.



Под предводительством Кейна, демона в обличье проповедника, злобные привидения пытаются лестью заманить Кэрол Энн на «другую сторону».



Но, когда хитрость Кейна не удается, он обрушивает всю адскую ярость Полтергейста на Фриллингов. Они обращаются за помощью к шаманам, медиумам и знахарям, но, в конечном счете, находят настоящую опору друг в друге…