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Полтергейст 2: Обратная сторона Полтергейст 2: Обратная сторона
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Poltergeist II: The Other Side

Полтергейст 2: Обратная сторона, 1986

1986 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Семья Фриллингов переселяется в новый дом после того, каких прежняя резиденция в Коста — Верде была взорвана непрошенными гостями из потустороннего мира. Однако духи умерших не оставляют своих намерений заполучить Кэрол Энн, ясновидящую дочь Фриллингов.

Под предводительством Кейна, демона в обличье проповедника, злобные привидения пытаются лестью заманить Кэрол Энн на «другую сторону».

Но, когда хитрость Кейна не удается, он обрушивает всю адскую ярость Полтергейста на Фриллингов. Они обращаются за помощью к шаманам, медиумам и знахарям, но, в конечном счете, находят настоящую опору друг в друге…

5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1986
Премьера в России 23 мая 1986
Премьера в мире 23 мая 1986
Возраст 16+
Режиссер
Брайан Гибсон
В ролях
ДжоБет Уильямс
ДжоБет Уильямс
Крэйг Т. Нельсон
Хезер О’Рурк
Оливер Робинс
Зельда Рубинштейн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Полтергейст 2: Обратная сторона 2 постера
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