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The Fly

Муха, 1986

1986 / США / Канада / Великобритания
6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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В центре сюжета – талантливый ученый-биолог Сет Брандл, изучающий вопросы телепортации. С помощью созданных им телеподов Брандлу удалось переместить в пространстве не только неодушевленные предметы, но и обезьяну. После успешной телепортации живого существа Сет решает, что пришла пора ему самому стать объектом исследований.

На первый взгляд, эксперимент Брандла проходит более чем успешно: герой остается цел и невредим и даже становится более выносливым и активным. Однако вскоре с Сетом начинают происходить жуткие метаморфозы, и он понимает: что-то в процессе телепортации пошло не так...

Ставшая классикой хоррора картина “Муха”, которую режиссер “Суспирии” Лука Гуаданьино окрестил “шедевром на все времена”, основана на рассказе французского писателя Жоржа Ланжелана и одноименном фильме Курта Нойманна 1958 года. У первоисточников режиссер Дэвид Кроненберг позаимствовал только сюжетный повод, значительно переработав при этом визуал и проблематику. Главные роли в фильме исполнили на тот момент малоизвестные актеры Джефф Голдблюм и Джина Дэвис.

  • Режиссером “Мухи” мог стать Тим Бетрон. Сыграть главного героя предлагали Майклу Китону, но актер отказался, также как и Ричард Дрейфус, Джеймс Вудс и Мел Гибсон, который “Мухе” предпочел “Смертельное оружие” (1987).
  • Дэвид Кроненберг удивился, когда некоторые критики восприняли фабулу фильма как метафору для СПИДа, поскольку изначально режиссер предполагал, что картина будет аналогией болезни в целом, включая неизлечимые стадии рака, а также сам процесс старения.
  • Желудочную кислоту Брандлфлая создали из смеси меда, яиц и молока.
  • На роль Сета создатели фильма рассматривали Уиллема Дефо и Джона Траволту.
  • На подготовку Джеффа Голдблюма в роли Брандфлая уходило до пяти часов, и актеру приходилось в итоге “носить” на себе около трех килограммов грима. Сами гримеры в процессе подготовки к съемкам изучили множество иллюстрированных изданий, посвященных различным заболеваниям.
  • Изначально в роли Вероники Квайф Дэвид Кроненберг хотел видеть Линду Хэмилтон: режиссер был впечатлен ее работой в “Терминаторе” (1984), но в итоге Линда отвергла предложение. Также на эту роль рассматривали Дженнифер Джейсон Ли и Лору Дерн.
  • На момент съемок Джефф Голдблюм и Джина Дэвис уже встречались. Спустя год пара поженилась, но уже через три года брака артисты развелись.
  • В 2008 году по мотивам фильма была поставлена одноименная опера в двух действиях. Режиссером стал сам Дэвид Кроненберг, музыку к постановке написал Говард Шор, а тексты – Дэвид Генри Хван, с которым Кроненберг сотрудничал на съемках “М. Баттерфляй” (1993).
  • Дэвид Кроненберг появился в фильме в эпизодической роли акушера-гинеколога: в кадре видны только глаза режиссера.
  • Внешний вид телеподов был вдохновлен цилиндром двигателя винтажного мотоцикла Кроненберга, Ducati 450 Desmo.
  • По инициативе продюсера Стюарта Конфельда первым в титрах был указан создатель визуального образа Брандфлая Крис Уоллас. Конфельд предсказал, что Уоллас получит “Оскар” за свою гримерскую работу: так в итоге и случилось. Интересно, что изначально Уоллас не одобрял кандидатуру Голдблюма на главную роль, так как считал, что его лицо будет трудно гримировать.
  • Бабуин Тайфун много раз проявлял агрессию на площадке. Единственный, рядом с кем Тайфун вел себя спокойно, был Джефф Голдблюм. По словам Кроненберга, бабуин опасался двухметрового актера, поскольку считал его сильнее себя.
  • Длинный монолог Сета в ресторане написал сам Джефф Голдблюм за ночь до съемок сцены.
  • Момент с отвалившимся ухом Сета стал для Джины Дэвис сюрпризом, и ее реакция в кадре не наигранная.

Римейк фильма 1958 года об ученом, который в результате эксперимента по телепортации превращается в получеловека-полунасекомое. Ужас этой генетической трансформации заключается в том, что зритель поэтапно видит происходящие изменения: прыщи на спине, яростная сексуальная энергия, необходимость выташнивания кислоты на пищу перед употреблением. Ученый цитирует Кафку: "Я - насекомое, которому снилось, что оно человек, а теперь сон окончился". Игра Голдблюма абсолютно и трагически убедительна.

6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1986
Премьера в России 15 августа 1986
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 15 августа 1986
Возраст 16+
Режиссер
Дэвид Кроненберг
Дэвид Кроненберг
В ролях
Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм
Джина Дэвис
Джина Дэвис
Джон Гец
Джон Гец
Майкл Коупмэн
Все актеры и съемочная группа
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