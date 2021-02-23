Муха, 1986

В центре сюжета – талантливый ученый-биолог Сет Брандл, изучающий вопросы телепортации. С помощью созданных им телеподов Брандлу удалось переместить в пространстве не только неодушевленные предметы, но и обезьяну. После успешной телепортации живого существа Сет решает, что пришла пора ему самому стать объектом исследований.

На первый взгляд, эксперимент Брандла проходит более чем успешно: герой остается цел и невредим и даже становится более выносливым и активным. Однако вскоре с Сетом начинают происходить жуткие метаморфозы, и он понимает: что-то в процессе телепортации пошло не так...

Ставшая классикой хоррора картина “Муха”, которую режиссер “Суспирии” Лука Гуаданьино окрестил “шедевром на все времена”, основана на рассказе французского писателя Жоржа Ланжелана и одноименном фильме Курта Нойманна 1958 года. У первоисточников режиссер Дэвид Кроненберг позаимствовал только сюжетный повод, значительно переработав при этом визуал и проблематику. Главные роли в фильме исполнили на тот момент малоизвестные актеры Джефф Голдблюм и Джина Дэвис.