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Курьер, 1986

1986 / СССР
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в середине 80-х в Москве. Родители Ивана Мирошникова развелись. Парень, только что окончивший школу, проваливает экзамены в институт и по требованию матери устраивается курьером в научный журнал. В первый же рабочий день Иван отправляется к профессору Кузнецову, чтобы передать ему из редакции рукопись, но опаздывает и вместо хозяина застает дома его дочь. Катя - ровесница Ивана, но, в отличие от простого парня, вращается среди “золотой молодежи” и ставит себе высокие цели. Несмотря на разницу в социальном положении, молодые люди начинают встречаться и вскоре влюбляются друг в друга. Но смогут ли они сохранить эти отношения надолго?

  • В основу фильма легла одноименная повесть Карена Шахназарова. После того, как ее опубликовали в журнале «Юность», к автору обратился режиссер Андрей Эшпай с предложение о съемках фильма. 
  • Изначально планировалось, что главные роли в картине исполнят юные Алена Хмельницкая и Дмитрий Певцов. Однако в итоге на роль Кати утвердили Анастасию Немоляеву, а она, в свою очередь, пригласила на пробы Федора Дунаевского, с которым училась в одном классе.
  • Модные вещи для Кати собирали «с миру по нитке». Свитер одолжила знакомая отца Анастасии Немоляевой, а черный наряд – жена Карена Шахназарова.

Позади - школа, а впереди у главного героя фильма Ивана Мирошникова - армия. Работа в редакции курьером - лишь краткий эпизод в его биографии, но именно благодаря ей Иван знакомится с профессорской дочкой Катей, умудряясь при этом шокировать всю ее семью...

6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1986
Премьера в России 6 июня 1986
Премьера в мире 6 июня 1986
Возраст 16+
Режиссер
Карен Шахназаров
Карен Шахназаров
В ролях
Федор Дунаевский
Анастасия Немоляева
Олег Басилашвили
Олег Басилашвили
Инна Чурикова
Инна Чурикова
Светлана Крючкова
Все актеры и съемочная группа
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