Курьер, 1986

Действие фильма разворачивается в середине 80-х в Москве. Родители Ивана Мирошникова развелись. Парень, только что окончивший школу, проваливает экзамены в институт и по требованию матери устраивается курьером в научный журнал. В первый же рабочий день Иван отправляется к профессору Кузнецову, чтобы передать ему из редакции рукопись, но опаздывает и вместо хозяина застает дома его дочь. Катя - ровесница Ивана, но, в отличие от простого парня, вращается среди “золотой молодежи” и ставит себе высокие цели. Несмотря на разницу в социальном положении, молодые люди начинают встречаться и вскоре влюбляются друг в друга. Но смогут ли они сохранить эти отношения надолго?