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Постер мультфильма Петух и боярин
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Киноафиша Фильмы Петух и боярин

Петух и боярин

Petukh i boyarin 18+
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О фильме

Как водится в русских сказках, давным-давно жили были старик со старухой. Жили они очень бедно, и зачастую у них не было даже хлеба. Однажды, от безнадеги, герои пошли в лес и набрали там желудей. Один из желудей случайно закатился под пол, и там пророс. Выросший из него дуб оказался не простым, а волшебным, и в итоге через крышу стариковой избы пророс до самого неба. Старик полез на дерево, чтобы набрать с него желудей, но вместо них обнаружил на верхушке красного-рыжего петуха, да к тому же говорящего, который протянул ему волшебные жерновцы…

  • Режиссером фильма выступил советский аниматор Лев Мильчин, а автором сценария – культовый режиссер Иван Иванов-Вано. Они уже неоднократно работали в паре, в том числе над такими шедеврами советской мультипликации, как «Царевна-лягушка», «Сказка о царе Салтане» и «Заколдованный мальчик», но Иванов брал постановку, а Мильчин работал художником-постановщиком. В этот раз они поменялись местами, посмертно для Иванова, который скончался от нервного заболевания. 
  • Мультфильм создан по мотивам русской народной сказки «Петух и жерновцы». При этом ее сюжет был значительно переработан Ивановым-Вано, включая добавление многочисленных злободневных аллюзий на советскую действительность.

Мультфильм создан по сказке «Петух и волшебная мельница» и решен в добрых традициях русской народной сказки. Он рассказывает о том, как храбрый сообразительный Петушок победил жадного, корыстолюбивого Боярина.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 21 октября 1986
Дата выхода
21 октября 1986 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Petukh i boyarin, Rooster and Nobleman, Петух и боярин, El gallo y el boyardo
Режиссер
Лев Мильчин
В ролях
Николай Граббе
Авангард Леонтьев
Клара Румянова
Юрий Катин-Ярцев
Юрий Катин-Ярцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb
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Петух и боярин

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