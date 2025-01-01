Как водится в русских сказках, давным-давно жили были старик со старухой. Жили они очень бедно, и зачастую у них не было даже хлеба. Однажды, от безнадеги, герои пошли в лес и набрали там желудей. Один из желудей случайно закатился под пол, и там пророс. Выросший из него дуб оказался не простым, а волшебным, и в итоге через крышу стариковой избы пророс до самого неба. Старик полез на дерево, чтобы набрать с него желудей, но вместо них обнаружил на верхушке красного-рыжего петуха, да к тому же говорящего, который протянул ему волшебные жерновцы…