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Одиночное плавание Одиночное плавание
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Odinochnoe plavanie

Одиночное плавание, 1986

1986 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

В акватории Тихого океана проходят очередные манёвры советской и американской эскадр. На засекреченной американской базе крылатых ракет большой дальности одна из пусковых установок подготовлена для удара по эскадре противника… Советский военный фрегат, после многомесячного автономного плавания направляющийся на родную базу, после полученного сигнала бедствия меняет курс. Но вместо спасения людей им придется вмешаться в смертельно опасную игру, затеянную натовцами, и вступить в настоящий бой. Ценою огромных усилий экипажа катастрофа, спровоцированная ЦРУ, предотвращена.

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1986
Возраст 16+
Режиссер
Михаил Туманишвили
В ролях
Михаил Ножкин
Михаил Ножкин
Александр Фатюшин
Александр Фатюшин
Нартай Бегалин
Сергей Насибов
Сергей Насибов
Виталий Зикора
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Одиночное плавание 2 постера
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Одиночное плавание
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Кадры из фильма Все кадры
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Переводчик
Переводчик
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