Одиночное плавание, 1986

В акватории Тихого океана проходят очередные манёвры советской и американской эскадр. На засекреченной американской базе крылатых ракет большой дальности одна из пусковых установок подготовлена для удара по эскадре противника… Советский военный фрегат, после многомесячного автономного плавания направляющийся на родную базу, после полученного сигнала бедствия меняет курс. Но вместо спасения людей им придется вмешаться в смертельно опасную игру, затеянную натовцами, и вступить в настоящий бой. Ценою огромных усилий экипажа катастрофа, спровоцированная ЦРУ, предотвращена.