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Личное дело судьи Ивановой

Lichnoe delo sudi Ivanovoy 18+
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О фильме

Любовь Григорьевна Иванова, выбравшая карьеру судьи, всегда была волевой и сильной женщиной. Героиня умеет держать лицо в любой ситуации, неважно, касается она профессиональной или личной сферы. Впрочем, в семейной жизни Ивановой все шло благополучно до тех пор, пока ее муж не познакомился с молодой и обаятельной учительницей Ольгой Николаевной. Узнав об измене супруга, Любовь Григорьевна привычно не стала выплескивать боль наружу. Однако дочь Леночка вовсе не собирается мириться с «холодной войной» между родителями. Девочка пытается наладить их отношения, но по силам ли ей такая задача?

  • Картина стала последней в творческой биографии режиссера Ильи Фрэза. Он скончался в 1994 году в возрасте 84 лет. 
  • «Личное дело судьи Ивановой» стало третьей совместной работой режиссера Ильи Фрэза и автора сценария Галины Щербаковой. Ранее они работали вместе над созданием фильмов «Вам и не снилось…» (1980) и «Карантин» (1983). 
  • Исполнители главных ролей Наталья Гундарева и Сергей Шакуров ранее снимались вместе в фильмах «В Москве, проездом…» (1970), «Обрыв» (1973), «Срок давности» (1983).
  • Оксана Дацкая, сыгравшая в картине роль Лены Ивановой, не стала связывать свою жизнь с актерской профессией. «Личное дело судьи Ивановой» осталось единственным фильмом с ее участием.

Семья Ивановых жила в счастье и благополучии много лет, пока однажды любящий супруг не отправился с дочкой в музыкальную школу. Там герой познакомился с очаровательной учительницей, которая моментально его увлекла. Так в образцовой семье появились ложь и обман.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1985
Премьера в мире 21 марта 1986
Дата выхода
21 марта 1986 Россия 16+
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Lichnoe delo sudi Ivanovoy, Ivanova bírónő magánügye, Tuomari Ivanovin henkilökohtainen asia, Личное дело судьи Ивановой
Режиссер
Илья Фрэз
Илья Фрэз
Анна Беккер
В ролях
Наталья Гундарева
Наталья Гундарева
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Оксана Дацкая
Лилия Гриценко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Личное дело судьи Ивановой

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