Любовь Григорьевна Иванова, выбравшая карьеру судьи, всегда была волевой и сильной женщиной. Героиня умеет держать лицо в любой ситуации, неважно, касается она профессиональной или личной сферы. Впрочем, в семейной жизни Ивановой все шло благополучно до тех пор, пока ее муж не познакомился с молодой и обаятельной учительницей Ольгой Николаевной. Узнав об измене супруга, Любовь Григорьевна привычно не стала выплескивать боль наружу. Однако дочь Леночка вовсе не собирается мириться с «холодной войной» между родителями. Девочка пытается наладить их отношения, но по силам ли ей такая задача?