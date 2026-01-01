Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рейс 298» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Сладкая свобода
5.8
Киноафиша Фильмы Сладкая свобода
5.8

Сладкая свобода

, 1986
Sweet Liberty
США / комедия / 18+
Постер фильма Сладкая свобода
5.8

О фильме

Профессор колледжа в провинциальном американском городке Сэйвилле Майкл Берджес написал серьезный исторический труд — книгу под названием «Сладкая свобода» о временах войны за независимость США, основанную на реальных события. Вскоре литературными трудами Борджеса заинтересовались киношники и купили права на экранизацию его произведения. В тишайший Сэйвилл приезжает съемочная группа для натурных съемок. Местные жители безумно рады, что в их скучной однообразной жизни наметилось такое грандиозное развлечение. Но вот кому не до радости, так это Майклу Берджесу. Пообщавшись с автором сценария «Сладкой свободы» Стэнли Гулдом, для которого это чуть ли не первый самостоятельно написанный сценарий, Майкл с ужасом обнаруживает, что из его книги сделали банальный водевиль, да и тот написан из рук вон плохо. Главная звезда фильма — актер Эллиот Джеймс — едва приехав в Сэйвилл, тут же принялся заводить романы с местными красотками, начав с жены директора колледжа Лесли, а также уделяя особо пристальное внимание подружке Майкла — Грэтхен. Сам же Майкл неожиданно влюбляется в исполнительницу одной из главных ролей, актрису Фэйт Хили, мастерски отбивая при этом все попытки Грэтхен женить его на себе и навещая время от времени свою выжившую из ума матушку.

В ролях

Алан Алда
Алан Алда
Michael Burgess
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Elliott James
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Faith Healy
Боб Хоскинс
Боб Хоскинс
Stanley Gould
Лизе Хилбольдт
Gretchen Carlsen
Лиллиан Гиш
Cecelia Burgess
Сол Рубинек
Сол Рубинек
Bo Hodges
Лоис Чайлз
Leslie
Линда Торсон
Линда Торсон
Grace James
Diana Agostini
Nurse
Режиссер Алан Алда
Сценарист Алан Алда
Композитор Брюс Бротон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1986
Премьера в мире 20 апреля 1986
Дата выхода
20 апреля 1986 Россия 12+
20 апреля 1986 Казахстан
16 мая 1986 США
20 апреля 1986 Украина
16 мая 1986 Швеция 15
MPAA PG
Сборы в мире $14 205 021
Производство Universal Pictures
Другие названия
Sweet Liberty, Doce Liberdade, Den søde frihed, Dulce libertad, Dulce libertate, Édes szabadság, Ihana vapaus, Ljuva frihet, Saldi laisve, Słodka wolność, Sweet Liberty - La dolce indipendenza, Sweet Liberty - What a Liberty, Sweet liberty (Dulce libertad), Γλυκιά ελευθερία, Сладка свобода, Сладкая свобода, Солодка свобода, くたばれ！ハリウッド

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 11 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Bo Hodges Ты понимаешь, кто ходит в кино? Восемьдесят процентов — это ребята от 12 до 22 лет. И знаешь, что им нравится?
Michael Burgess Что?
Bo Hodges Возможно, это тебе покажется глупым, но дети сходят с ума, если в фильме есть три вещи: неповиновение власти, разрушение собственности и раздевание людей.
Michael Burgess [запутанно] Какое это имеет отношение к американской истории?
Bo Hodges Да брось, Майкл, подумай немного. Почему дети не признают власть? Потому что они в бунте. Американская революция, Майкл, — это был высший бунт. *И* они разрушали имущество! Так что нам оставалось только раздеть этих сумасшедших.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Сладкая свобода

Калифорнийский отель
Калифорнийский отель мелодрама, комедия
1978, США
6.0
Элфи
Элфи драма, комедия
1966, Великобритания
7.0
Поле любви
Поле любви драма
1992, США
6.0
Русский отдел
Русский отдел триллер
1990, США
6.0
Знаменитые братья Бейкер
Знаменитые братья Бейкер драма, мелодрама, мюзикл
1989, США
6.0
Предатель
Предатель триллер
1986, Великобритания
6.0
В ночи
В ночи комедия, драма, триллер
1985, США
6.0
Зи и компания
Зи и компания драма
1972, Великобритания
5.0
Чайная церемония
Чайная церемония комедия
1956, США
6.0
Костер тщеславий
Костер тщеславий комедия
1990, США
5.0
Ой, вэй! Мой сын гей!!
Ой, вэй! Мой сын гей!! комедия
2009, США
4.0
Не будите спящую собаку
Не будите спящую собаку комедия
1996, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Проводница РЖД зашла в купе и требует уступить место пассажиру сверху: откажете – будет скандал (соглашайтесь лишь при одном условии)
Мой черный список в «Светофоре»: 4 товара, которые не беру даже со скидкой 90% (и 5 товаров, который просто огонь)
Положите лист лаврушки в свой кошелек: лишь единицы знают, чем это обернется
Какого «Лешего»? Устал от НТВ и включил Первый канал: сразу попал на идеальный аперитив перед «Невским» – с Цыгановым и… Овечкиным
С советского ответа «Индиане Джонсу» зрители выходили «полуживыми от страха»: фильм уникальный, но «шок для неокрепшей психики»
Мимо «народного» списка лучших аниме года «Поднятие уровня» пролетело, как Сон Джин-у над Парижем: позорно не попали в топ-10
Отменяйте шашлыки, убирайте палатки: 5 крутых ужастиков, в которых отдых на природе пошел совсем не по плану
«Это позорнее “Цыпленка Цыпы"»: худший мульт в истории Disney зрители ненавидят уже 20 лет – дикие убытки на $100 000 000
Англосаксы вместо фашистов, Штирлиц – Лановой: этот советский детектив будто «слизан» с «Семнадцати мгновений», но… вышел даже раньше
Ты узнаешь ее из тысячи? По губам! Вспомните 6 культовых фильмов по помаде главной героини-красотки
Почему Арагорна в «Возвращении короля» короновал именно Гэндальф? Джексон наплевал на книги Толкина — в очередной раз!
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше