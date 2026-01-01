Bo Hodges Ты понимаешь, кто ходит в кино? Восемьдесят процентов — это ребята от 12 до 22 лет. И знаешь, что им нравится?

Michael Burgess Что?

Bo Hodges Возможно, это тебе покажется глупым, но дети сходят с ума, если в фильме есть три вещи: неповиновение власти, разрушение собственности и раздевание людей.

Michael Burgess [запутанно] Какое это имеет отношение к американской истории?