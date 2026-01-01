Профессор колледжа в провинциальном американском городке Сэйвилле Майкл Берджес написал серьезный исторический труд — книгу под названием «Сладкая свобода» о временах войны за независимость США, основанную на реальных события. Вскоре литературными трудами Борджеса заинтересовались киношники и купили права на экранизацию его произведения. В тишайший Сэйвилл приезжает съемочная группа для натурных съемок. Местные жители безумно рады, что в их скучной однообразной жизни наметилось такое грандиозное развлечение. Но вот кому не до радости, так это Майклу Берджесу. Пообщавшись с автором сценария «Сладкой свободы» Стэнли Гулдом, для которого это чуть ли не первый самостоятельно написанный сценарий, Майкл с ужасом обнаруживает, что из его книги сделали банальный водевиль, да и тот написан из рук вон плохо. Главная звезда фильма — актер Эллиот Джеймс — едва приехав в Сэйвилл, тут же принялся заводить романы с местными красотками, начав с жены директора колледжа Лесли, а также уделяя особо пристальное внимание подружке Майкла — Грэтхен. Сам же Майкл неожиданно влюбляется в исполнительницу одной из главных ролей, актрису Фэйт Хили, мастерски отбивая при этом все попытки Грэтхен женить его на себе и навещая время от времени свою выжившую из ума матушку.
|20 апреля 1986
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|12+
|20 апреля 1986
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|16 мая 1986
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|20 апреля 1986
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|16 мая 1986
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