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Постер фильма Семь криков в океане
5.6
Киноафиша Фильмы Семь криков в океане
5.6

Семь криков в океане

, 1986
Sem krikov v okeane
СССР / драма / 18+
Постер фильма Семь криков в океане
5.6

О фильме

Пассажиры 1-го класса на лайнере «Spes» собрались отметить Рождество, но капитан судна после 3-х дневного молчания сообщает им, что началась война, и их корабль по стечению обстоятельств должен отвлечь на себя подводные лодки врага. Жить им осталось недолго, в лучшем случае — одну ночь. Эта последняя ночь и раскрывает все тайны обеспеченных дам и господ, планировавших праздно провести время. Кто-то из них проявляет мужество и благородство, а кто-то совсем не лучшие чувства..

В ролях

Анатолий Ромашин
Анатолий Ромашин
Kapitan
Владимир Басов мл.
Juan Santiliana
Всеволод Сафонов
Всеволод Сафонов
Professor
Вениамин Смехов
Вениамин Смехов
baron Porto
Вероника Изотова
Вероника Изотова
Nina
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт
Santiago Sabala
Светлана Тома
Светлана Тома
Mercedes
Паул Буткевич
Паул Буткевич
Harrison
Ирина Шмелева
Julia Miranda
Сергей Мартынов
Сергей Мартынов
Molodoy kapitan
Режиссер Владимир Басов
Сценарист Владимир Басов, Алехандро Касона
Композитор Вениамин Баснер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 23 июня 1986
Дата выхода
23 июня 1986 Россия
Производство Мосфильм
Другие названия
Sem krikov v okeane, Семь криков в океане

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 2 февраля 2023

Отзывы о фильме

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