Пассажиры 1-го класса на лайнере «Spes» собрались отметить Рождество, но капитан судна после 3-х дневного молчания сообщает им, что началась война, и их корабль по стечению обстоятельств должен отвлечь на себя подводные лодки врага. Жить им осталось недолго, в лучшем случае — одну ночь. Эта последняя ночь и раскрывает все тайны обеспеченных дам и господ, планировавших праздно провести время. Кто-то из них проявляет мужество и благородство, а кто-то совсем не лучшие чувства..