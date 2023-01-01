Ничего общего, 1986

Дэвид - преуспевающий пекламный агент - успешно продвигается по служебной лестнице. У него получается все, за что бы он ни брался. Он не испытывает недостатка в женском внимании. Но в один прекрасный момент телефонный звонок разрушает эту идиллию...Оказывается, после 34-х лет брака его родители разводятся, и теперь любящий сын вынужден двадцать четыре часа проводить с ними. Меньше всего ему хочется быть заботливым папашей для собственных родителей, с которыми, как оказалось, у него нет ничего общего.