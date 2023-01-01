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Ничего общего
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Nothing In Common

Ничего общего, 1986

1986 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Дэвид - преуспевающий пекламный агент - успешно продвигается по служебной лестнице. У него получается все, за что бы он ни брался. Он не испытывает недостатка в женском внимании. Но в один прекрасный момент телефонный звонок разрушает эту идиллию...Оказывается, после 34-х лет брака его родители разводятся, и теперь любящий сын вынужден двадцать четыре часа проводить с ними. Меньше всего ему хочется быть заботливым папашей для собственных родителей, с которыми, как оказалось, у него нет ничего общего.

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1986
Премьера в России 30 июля 1986
Премьера в мире 29 июля 1986
Возраст 18+
MPAA PG
Режиссер
Гэрри Маршалл
Гэрри Маршалл
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Джеки Глисон
Гектор Элизондо
Гектор Элизондо
Барри Корбин
Бесс Армстронг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ничего общего 2 постера
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