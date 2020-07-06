Останься со мной, 1986

Действие фильма переносит зрителя в 50-е годы.

Лето подходит к концу, но сезон развлечений омрачен таинственным исчезновением мальчика. Четверо друзей-подростков отправляются на его поиски. Дети взялись за трудное дело, ведь им так хочется поскорее стать старше.Поэтому юные сыщики стараются во всем быть похожими на взрослых. И не смотря на то, что их "взрослое" поведение порой выглядит очень смешно, ребята осваивают серьезную науку верности и дружбы, которую им суждено пронести через всю жизнь.