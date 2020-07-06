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Останься со мной, 1986

1986 / США
7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть О фильме

- Экранизация новеллы Стивена Кинга "Тело".

Действие фильма переносит зрителя в 50-е годы.

Лето подходит к концу, но сезон развлечений омрачен таинственным исчезновением мальчика. Четверо друзей-подростков отправляются на его поиски. Дети взялись за трудное дело, ведь им так хочется поскорее стать старше.Поэтому юные сыщики стараются во всем быть похожими на взрослых. И не смотря на то, что их "взрослое" поведение порой выглядит очень смешно,  ребята осваивают серьезную науку верности и дружбы, которую им суждено пронести через всю жизнь.

7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1986
Премьера в России 8 августа 1986
Премьера онлайн 6 июля 2020
Премьера в мире 8 августа 1986
Возраст 16+
Режиссер
Роб Райнер
Роб Райнер
В ролях
Уилл Уитон
Ривер Феникс
Ривер Феникс
Кори Фельдман
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
Кэйси Семашко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Останься со мной 2 постера
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саундтрек фильма Останься со мной
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