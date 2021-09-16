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Полет навигатора Полет навигатора
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Flight of the Navigator

Полет навигатора, 1986

1986 / США
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52 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

В 1978 году 12-летний мальчик не вернулся домой. Он считался пропавшим без вести в течение 8 лет. Но однажды он вернулся. Радости родных не было предела, но что случилось с ребенком? За эти годы он совсем не вырос, оставшись таким, как и много лет назад. Сам он не может ничего объяснить. Мальчик помнит только, что заблудился в лесу, потом упал, а когда очнулся, то обнаружил себя в 1986 году. Вскоре люди обнаружили нечто похожее на летающую тарелку, запутавшуюся в электрических проводах. Что это, совпадение, или мальчик действительно был похищен инопланетянами?

7.6 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1986
Премьера в России 1 августа 1986
Премьера в мире 30 июля 1986
Возраст 12+
Режиссер
Рэндал Клайзер
В ролях
Джой Крэймер
Вероника Картрайт
Клифф Де Янг
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Мэтт Эдлер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Полет навигатора 2 постера
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Полет навигатора
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саундтрек фильма Полет навигатора
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Брайс Даллас Ховард выступит режиссером новой версии «Полета навигатора» Главным героем на этот раз станет девушка.
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16 сентября 2021 11:59
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