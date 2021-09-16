Полет навигатора, 1986

В 1978 году 12-летний мальчик не вернулся домой. Он считался пропавшим без вести в течение 8 лет. Но однажды он вернулся. Радости родных не было предела, но что случилось с ребенком? За эти годы он совсем не вырос, оставшись таким, как и много лет назад. Сам он не может ничего объяснить. Мальчик помнит только, что заблудился в лесу, потом упал, а когда очнулся, то обнаружил себя в 1986 году. Вскоре люди обнаружили нечто похожее на летающую тарелку, запутавшуюся в электрических проводах. Что это, совпадение, или мальчик действительно был похищен инопланетянами?