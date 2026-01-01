Дин Янгблад хочет вырваться с фермы отца, мечтает играть в малой хоккейной лиге Канады, где хочет стать лучшим игроком. Его полуслепой брат Келли, который когда-то играл в той же команде, до того как получил травму, говорит отцу, что будет работать за двоих, чтобы Дин мог осуществить свою мечту. Отец соглашается, и Дин уезжает. Он приезжает в город невинным парнем, которого уже через неделю соблазняет его домовладелица мисс Макгилл. Над ним смеются его друзья по команде. Он влюбляется в первую же девушку, с которой ему удается познакомиться. Она оказалась дочерью тренера и ответила ему взаимностью…