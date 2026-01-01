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Постер фильма Молодая кровь
6.2
Киноафиша Фильмы Молодая кровь
6.2

Молодая кровь

, 1986
Youngblood
США / мелодрама, драма, спорт / 18+
Постер фильма Молодая кровь
6.2

О фильме

Дин Янгблад хочет вырваться с фермы отца, мечтает играть в малой хоккейной лиге Канады, где хочет стать лучшим игроком. Его полуслепой брат Келли, который когда-то играл в той же команде, до того как получил травму, говорит отцу, что будет работать за двоих, чтобы Дин мог осуществить свою мечту. Отец соглашается, и Дин уезжает. Он приезжает в город невинным парнем, которого уже через неделю соблазняет его домовладелица мисс Макгилл. Над ним смеются его друзья по команде. Он влюбляется в первую же девушку, с которой ему удается познакомиться. Она оказалась дочерью тренера и ответила ему взаимностью…

В ролях

Роб Лоу
Роб Лоу
Dean Youngblood
Синтия Гибб
Jessie Chadwick
Патрик Суэйзи
Патрик Суэйзи
Derek Sutton
Эд Лотер
Murray Chadwick
Джим Янгс
Kelly Youngblood
Эрик Нестеренко
Blane Youngblood
Джордж Дж. Финн
Racki
Финола Флэнаган
Финола Флэнаган
Miss McGill
Ken James
Frazier
Peter Faussett
Huey Hewitt
Режиссер Питер Маркл
Сценарист Питер Маркл, John Whitman
Композитор Уильям Орбит
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 31 января 1986
Дата выхода
31 января 1986 Россия 18+
24 апреля 1986 Германия
30 мая 1986 Испания
31 января 1986 Казахстан
31 января 1986 США
31 января 1986 Украина
27 мая 1986 Франция TP
MPAA R
Сборы в мире $15 448 384
Производство Blueline Productions, The Guber-Peters Company, United Artists
Другие названия
Youngblood, Bodycheck, Nacido para ganar, Veia de Campeão, Friss vér, Genç kan, Neo aima, Orgismeno aima, Spalle larghe, Youngblood -Lätkä veressä, Youngblood (Forja de campeón), Οργισμένο αίμα, Буйна кръв, Молода кров, Молодая кровь, 栄光のエンブレム, Янгблъд

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 12 голосов
6.2 IMDb

Отзывы о фильме

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