Цитаты
Леди Ньюхаус Китай, это меня действительно пугает. Девятьсот миллионов людей размножаются как кролики.
Доктор Лорен Слоутер Вы ошибаетесь, леди Ньюхаус.
Леди Ньюхаус Что значит, я ошибаюсь?
Доктор Лорен Слоутер Сейчас там больше миллиарда. Это официально.
Хьюго Ван Аркади Вы обе ошибаетесь. В Китае всего двое людей. И я знаю их обоих.
Доктор Лорен Слоутер Двое в Китае? Обожаю! Ладно, если в Китае двое, то сколько всего в мире?
Хьюго Ван Аркади В мире всего пять тысяч человек. Вот и всё, пять тысяч.
Доктор Лорен Слоутер И, полагаю, вы всех их знаете, мистер Ван Аркади.
[остальные гости на ужине смеются]
Джулиан Шаттл Пять тысяч? Вот и всё? А что насчёт миллионов голодающих?
Гость на ужине Миллион — это число, но не в полном смысле слова.
Хьюго Ван Аркади В природе есть убийство. Миллионы умирают прямо сейчас. От голода, бомбёжек, в лагерях. Всем плевать. Можно, конечно, сожалеть, но это факт.
Доктор Лорен Слоутер Эти пять тысяч — кто они? Сколько из них британцев?
Хьюго Ван Аркади Сорок пять.
Доктор Лорен Слоутер Немцев?
Хьюго Ван Аркади Шестьдесят.
Доктор Лорен Слоутер Африканцев?
Хьюго Ван Аркади Ни одного. И арабов больше, чем вы думаете, но все они здесь, в Лондоне.
Доктор Лорен Слоутер Полагаю, остальные — американцы. И, разумеется, мистер Ван Аркади, вы — один из этих пяти тысяч.
Хьюго Ван Аркади Bien entendu.
Доктор Лорен Слоутер Скажите, сколько из них женщин?
Хьюго Ван Аркади Заинтересовались, да?
Доктор Лорен Слоутер Очень.