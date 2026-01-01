Постер фильма Улица полумесяца
5.4
Улица полумесяца
5.4

Улица полумесяца

, 1986
Half Moon Street
Великобритания, США / драма, триллер / 18+
Постер фильма Улица полумесяца
5.4

О фильме

Лорин Слотер — доктор наук, специалист по проблемам Востока. Она — американка, возжелавшая вести независимый образ жизни в Лондоне, но на 150 фунтов стипендии не особенно разживешься. И для подработки Лорин выбирает агентство «Жасмин», обеспечивающее высокопоставленных клиентов «особыми услугами», а через него она знакомится с видным дипломатом лордом Булбеком, из-за которого и оказывается, не зная того, втянутой в сумасшедшую историю…

В ролях

Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Патрик Кэвэна
Фэйт Кент
Рэм Джон Холдер
Кит Бакли
Режиссер Боб Свэм
Сценарист Edward Behr, Боб Свэм, Пол Теру
Композитор Ричард Харви
Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 13 августа 1986
Дата выхода
13 августа 1986 Россия 18+
13 августа 1986 Казахстан
26 сентября 1986 США
13 августа 1986 Украина
13 августа 1986 Франция
MPAA R
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $1 131 399
Производство Centurion, Geoff Reeve Enterprises, Pressman Film
Другие названия
Half Moon Street, Escort Girl, Puolikuun katu, Diplomás örömlány, La calle de la Media Luna, Mistery, O Corpo e a Vida, O dromos tou misofengarou, Ulica Półksiężyca, Ulica polumeseca, Uma Intriga Internacional, Yarımay sokağı, Улица *Полумесец*, Улица полумесяца, ハーフムーン・ストリート

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 15 голосов
5.4 IMDb

Цитаты

Леди Ньюхаус Китай, это меня действительно пугает. Девятьсот миллионов людей размножаются как кролики.
Доктор Лорен Слоутер Вы ошибаетесь, леди Ньюхаус.
Леди Ньюхаус Что значит, я ошибаюсь?
Доктор Лорен Слоутер Сейчас там больше миллиарда. Это официально.
Хьюго Ван Аркади Вы обе ошибаетесь. В Китае всего двое людей. И я знаю их обоих.
Доктор Лорен Слоутер Двое в Китае? Обожаю! Ладно, если в Китае двое, то сколько всего в мире?
Хьюго Ван Аркади В мире всего пять тысяч человек. Вот и всё, пять тысяч.
Доктор Лорен Слоутер И, полагаю, вы всех их знаете, мистер Ван Аркади.
[остальные гости на ужине смеются]
Джулиан Шаттл Пять тысяч? Вот и всё? А что насчёт миллионов голодающих?
Гость на ужине Миллион — это число, но не в полном смысле слова.
Хьюго Ван Аркади В природе есть убийство. Миллионы умирают прямо сейчас. От голода, бомбёжек, в лагерях. Всем плевать. Можно, конечно, сожалеть, но это факт.
Доктор Лорен Слоутер Эти пять тысяч — кто они? Сколько из них британцев?
Хьюго Ван Аркади Сорок пять.
Доктор Лорен Слоутер Немцев?
Хьюго Ван Аркади Шестьдесят.
Доктор Лорен Слоутер Африканцев?
Хьюго Ван Аркади Ни одного. И арабов больше, чем вы думаете, но все они здесь, в Лондоне.
Доктор Лорен Слоутер Полагаю, остальные — американцы. И, разумеется, мистер Ван Аркади, вы — один из этих пяти тысяч.
Хьюго Ван Аркади Bien entendu.
Доктор Лорен Слоутер Скажите, сколько из них женщин?
Хьюго Ван Аркади Заинтересовались, да?
Доктор Лорен Слоутер Очень.

Отзывы о фильме

