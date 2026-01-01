Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Орлы юриспруденции
6.0
Киноафиша Фильмы Орлы юриспруденции
6.0

Орлы юриспруденции

, 1986
Legal Eagles
США / мелодрама, комедия, криминал / 18+
Постер фильма Орлы юриспруденции
6.0

О фильме

Действие фильма вращается вокруг Челси Дердон, дочери известного художника. В восьмилетнем возрасте она стала свидетельницей ужасного зрелища. в огне пожара сгорел ее отец и его картины. Двадцать лет спустя Челси арестовывают за то, что она выкрала картину своего отца у торговца произведениями искусства.

В ролях

Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Tom Logan
Дебра Уингер
Дебра Уингер
Laura Kelly
Дэрил Ханна
Дэрил Ханна
Chelsea Deardon
Брайан Деннехи
Брайан Деннехи
Cavanaugh
Теренс Стэмп
Теренс Стэмп
Victor Taft
Стивен Хилл
Стивен Хилл
Bower
Джон МакКартни
Дэвид Кленнон
Blanchard
Джон МакМартин
Forrester
Дженнифер Дандэс
Jennifer Logan
Роско Ли Браун
Judge Dawkins
Режиссер Айвэн Райтман
Сценарист Айвэн Райтман, Джим Кэш, Джек Эппс мл.
Композитор Элмер Бернстайн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 18 июня 1986
Дата выхода
18 июня 1986 Россия 18+
11 мая 1989 Венгрия 6
1 октября 1986 Германия
15 октября 1986 Греция
14 ноября 1986 Ирландия PG
7 ноября 1986 Италия
18 июня 1986 Казахстан
20 июня 1986 США
18 июня 1986 Украина
24 сентября 1986 Франция
21 марта 1987 Япония PG12
MPAA PG
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $93 151 591
Производство Universal Pictures, Mirage Enterprises, Northern Lights Entertainment
Другие названия
Legal Eagles, Peligrosamente juntos, L'affaire Chelsea Deardon, Perigosamente Juntos, Staatsanwälte küsst man nicht, En tavla för mycket, Farliga tillsammans, Kohtukullid, Leg med ild, Legal Eagles - En tavla för mycket, Les ailes de la justice, Lovens ørn, Lovens ørner, Orel pravice, Orli práva, Orlové práva, Orlovi pravde, Orły Temidy, Pericolosamente insieme, Staatsanwälte küßt man nicht, Törvényszéki héják, Treis kai monadikoi, Vaaralliset yhdessä, Vulturii legii, Yasal Kartallar, Τρείς και μοναδικοί, Орли на правосъдието, Орли юриспруденції, Орлы юриспруденции, 夜霧のマンハッタン, 法網神鷹, Orlove prava

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 11 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Орлы юриспруденции

Босиком по парку
Босиком по парку комедия, мелодрама
1967, США
6.0
Пуэрториканцы в Париже
Пуэрториканцы в Париже комедия
2015, США
5.0
Всеобщее руководство птицелова
Всеобщее руководство птицелова комедия
2013, США
6.0
Расчет
Расчет драма, триллер
2004, Германия / США
5.0
Близко к сердцу
Близко к сердцу мелодрама, драма
1996, США
6.0
Тихушники
Тихушники боевик, приключения, триллер, комедия
1992, США
7.0
Гавана
Гавана драма
1990, США
6.0
Из Африки
Из Африки биография, мелодрама, драма
1985, США
7.0
Нормальный
Нормальный драма, спорт
1984, США
7.0
Брубейкер
Брубейкер драма
1980, США
7.0
Электрический наездник
Электрический наездник комедия, мелодрама, драма, вестерн
1979, США
6.0
Герои
Герои комедия, драма
1977, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Хватит стирать одежду при 40°: вот почему вредит вашей машинке и блузке в придачу
Раз в неделю щедро солю всю ванную комнату: напрочь забыла об одной надоедливой проблеме
Всегда кладу чайный пакетик в обувь перед сном: волшебный совет от прапорщика из армии
«Даже красивее “Игры престолов”»: американцы резко сошли с ума по забытому русскому фэнтези – оно «опередило США на 20 лет»
«На 100% состоящий из мемов» мульт СССР неожиданно зашел японцам: «так круто, что невозможно оторваться»
Посмотрела финал «Медведя» с 97% свежести: теперь понятно, почему его считают слабее первых сезонов
Спустя 45 лет в комнате Гоши нашли несостыковку: после этого сцену из «Москва слезам не верит» смотрят иначе
«Первый отдел», конечно, хорош, но №1 у зрителей – другой детектив: вот кто обогнал Шибрагиных в топ-5 сериалов НТВ
«Нолан ненавидит женщин!»: феминистки объявили войну «Интерстеллару» — режиссера-гения требуют «отменить»
«Полюбила его с этой серии особенно»: зрители назвали 3 впечатляющих эпизода «Ментовских войн», после которых Шилов стал легендой
Ждать минимум 5 лет: по новому (и последнему) фильму Квентина Тарантино есть целых три новости — но хорошая из них лишь одна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше