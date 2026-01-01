Действие фильма вращается вокруг Челси Дердон, дочери известного художника. В восьмилетнем возрасте она стала свидетельницей ужасного зрелища. в огне пожара сгорел ее отец и его картины. Двадцать лет спустя Челси арестовывают за то, что она выкрала картину своего отца у торговца произведениями искусства.
|18 июня 1986
|Россия
|18+
|11 мая 1989
|Венгрия
|6
|1 октября 1986
|Германия
|15 октября 1986
|Греция
|14 ноября 1986
|Ирландия
|PG
|7 ноября 1986
|Италия
|18 июня 1986
|Казахстан
|20 июня 1986
|США
|18 июня 1986
|Украина
|24 сентября 1986
|Франция
|21 марта 1987
|Япония
|PG12