Хватит стирать одежду при 40°: вот почему вредит вашей машинке и блузке в придачу

Раз в неделю щедро солю всю ванную комнату: напрочь забыла об одной надоедливой проблеме

Всегда кладу чайный пакетик в обувь перед сном: волшебный совет от прапорщика из армии

«Даже красивее “Игры престолов”»: американцы резко сошли с ума по забытому русскому фэнтези – оно «опередило США на 20 лет»

«На 100% состоящий из мемов» мульт СССР неожиданно зашел японцам: «так круто, что невозможно оторваться»

Посмотрела финал «Медведя» с 97% свежести: теперь понятно, почему его считают слабее первых сезонов

Спустя 45 лет в комнате Гоши нашли несостыковку: после этого сцену из «Москва слезам не верит» смотрят иначе

«Первый отдел», конечно, хорош, но №1 у зрителей – другой детектив: вот кто обогнал Шибрагиных в топ-5 сериалов НТВ

«Нолан ненавидит женщин!»: феминистки объявили войну «Интерстеллару» — режиссера-гения требуют «отменить»

«Полюбила его с этой серии особенно»: зрители назвали 3 впечатляющих эпизода «Ментовских войн», после которых Шилов стал легендой