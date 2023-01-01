Снова в школу, 1986

57-летний миллионер Торнтон Мелон, владелец сети магазинов «Большой и толстый» в результате неожиданного визита к сыну выясняет, что письма Джейсона из колледжа о том, что он входит в число самых одаренных студентов, успешно выступает в команде прыгунов в воду и занимает мысли всех девушек, на самом деле всего лишь выдумка. Но Торнтон так этого не оставит! Его бизнес будет процветать и без него, а вот сыном необходимо заняться самому. Для чего он и поступает в колледж в качестве студента. Правда у него нет аттестата об окончании средней школы. Зато есть возможность выделить кругленькую сумму для строительства новой школы бизнеса. Великовозрастный и крупногабаритный студент немедленно принимается за дело.