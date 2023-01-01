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Снова в школу, 1986

1986 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

57-летний миллионер Торнтон Мелон, владелец сети магазинов «Большой и толстый» в результате неожиданного визита к сыну выясняет, что письма Джейсона из колледжа о том, что он входит в число самых одаренных студентов, успешно выступает в команде прыгунов в воду и занимает мысли всех девушек, на самом деле всего лишь выдумка. Но Торнтон так этого не оставит! Его бизнес будет процветать и без него, а вот сыном необходимо заняться самому. Для чего он и поступает в колледж в качестве студента. Правда у него нет аттестата об окончании средней школы. Зато есть возможность выделить кругленькую сумму для строительства новой школы бизнеса. Великовозрастный и крупногабаритный студент немедленно принимается за дело.

7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1986
Премьера в России 13 июня 1986
Премьера в мире 13 июня 1986
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $11 000 000
Режиссер
Алан Меттер
В ролях
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Берт Янг
Кит Гордон
Терри Фаррелл
Сэлли Келлермэн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Снова в школу 2 постера
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