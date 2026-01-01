Элли Фокс обуреваем одной-единственной мечтой: бросить все и убежать с семьей куда-нибудь в джунгли, в первозданный мир, подальше от развращающего влияния цивилизации. Вместе с женой и детьми он садится на корабль, следующий к Берегу Москитов.

Однако в джунглях Центральной Америки задуманная утопия Фокса превращается в опасное наваждение, а поиски рая сменяются жестокой борьбой за выживание.