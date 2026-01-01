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Постер фильма Берег москитов
6.8
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6.8

Берег москитов

, 1986
The Mosquito Coast
США / триллер, приключения, мелодрама / 18+
Постер фильма Берег москитов
6.8

О фильме

Элли Фокс обуреваем одной-единственной мечтой: бросить все и убежать с семьей куда-нибудь в джунгли, в первозданный мир, подальше от развращающего влияния цивилизации. Вместе с женой и детьми он садится на корабль, следующий к Берегу Москитов.

Однако в джунглях Центральной Америки задуманная утопия Фокса превращается в опасное наваждение, а поиски рая сменяются жестокой борьбой за выживание.

В ролях

Харрисон Форд
Харрисон Форд
Элли Фокс
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Мать Фокс
Ривер Феникс
Ривер Феникс
Charlie Fox
Конрад Робертс
Андре Грегори
Марта Плимптон
Марта Плимптон
Дик О`Нейлл
Mr. Polski
Майкл Роджерс
Хилари Гордон
April Fox
Джэдриен Стил
Jerry Fox
Rebecca Gordon
Clover Fox
Джейсон Александр
Джейсон Александр
Clerk
Режиссер Питер Уир
Сценарист Пол Шредер, Пол Теру
Композитор Морис Жарр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 26 ноября 1986
Дата выхода
26 ноября 1986 Россия 0+
26 ноября 1986 Великобритания
19 февраля 1987 Германия
24 апреля 1987 Ирландия 12
14 апреля 1987 Италия
26 ноября 1986 Казахстан
26 ноября 1986 США
26 ноября 1986 Украина
25 февраля 1987 Франция
11 августа 1990 Южная Корея 15
7 февраля 1987 Япония R18+
MPAA PG
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $14 302 779
Производство The Saul Zaentz Company, Jerome Hellman Productions
Другие названия
The Mosquito Coast, Mosquito Coast, La costa de los mosquitos, A Costa do Mosquito, A Moszkitó-part, Bờ Biển Mosquito, I akti tou kounoupiou, La costa Mosquito, Moskiitorannik, Moskiittorannikko, Moskitkusten, Moskito-kysten, Mosquito Coast - Reise in die Wildnis, Mosquito Kysten, Obala moskitov, Pobrežie moskytov, Saahel e Mosquito, Sivrisinek Sahili, Wybrzeże moskitów, Η ακτή του κουνουπιού, Берег москитов, Берег москітів, Брегът на комарите, Обала комараца, モスキート・コースト, 蚊子海岸, חוף היתושים, 文明之旅

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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