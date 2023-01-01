Зубастики, 1986

Они не вышли ростом, но по свирепости с ними не сравнится ни одно земное существо — это Зубастики! Мохнатые безжалостные твари с ужасающей пастью прибыли из космоса, чтобы уничтожить цивилизацию людей.



И начали они с обычной сельской фермы в Канзасе, где сжирают всё, что попадается им на зуб (в том числе и людей). Хорошо, что в космосе есть ещё и отважные герои, которые приходят на помощь перепуганным местным жителям. Только объединенные усилия и хитроумная стратегия помогут победить прожорливых инопланетных зверушек.