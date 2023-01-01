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Зубастики Зубастики
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Critters

Зубастики, 1986

1986 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Они не вышли ростом, но по свирепости с ними не сравнится ни одно земное существо — это Зубастики! Мохнатые безжалостные твари с ужасающей пастью прибыли из космоса, чтобы уничтожить цивилизацию людей.

И начали они с обычной сельской фермы в Канзасе, где сжирают всё, что попадается им на зуб (в том числе и людей). Хорошо, что в космосе есть ещё и отважные герои, которые приходят на помощь перепуганным местным жителям. Только объединенные усилия и хитроумная стратегия помогут победить прожорливых инопланетных зверушек.

6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1986
Премьера в России 11 апреля 1986
Премьера в мире 11 апреля 1986
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $2 000 000
Режиссер
Стивен Херек
В ролях
М. Эммет Уолш
М. Эммет Уолш
Билли Грин Буш
Скотт Граймз
Надин Ван дер Велде
Дон Кит Оппер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Зубастики 2 постера
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