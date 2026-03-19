[последние слова]

Dr. Dawson [закадровый голос] С тех пор мы с Бэйзилом стали настоящей командой. У нас было много дел, но я всегда с теплом вспоминаю наше первое знакомство — моё знакомство с Бэйзилом с Бейкер-стрит, великим мышиным сыщиком.