В викторианской Старой Англии мастера игрушечных дел, а по совместительству отца маленькой девочки-мышонка, похищает загадочная остроносая летучая мышь. Тогда юная Оливия обращается за помощью к Бэзилу с Бейкер-стрит, Шерлоку Холмсу от мира грызунов. Ради прекрасной леди неустрашимый Бэзил с готовностью берется за дело, но вскоре оно расширяется все дальше, поскольку Бэзил находит таинственную связь между похищениями и раскрывает целый заговор против самой Короны…
Оливия обращается за помощью к Базилю с Бэйкер-стрит. Она просит найти исчезнувшего отца. Базиль, его друг и соратник доктор Доусон, а также пес Тоби берутся за расследование. Следы ведут к профессору Ратигану, крупному преступнику, которому Базилю и прийдется противостоять.
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