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Постер мультфильма Великий мышиный сыщик
7.2
Киноафиша Фильмы Великий мышиный сыщик
7.2

Великий мышиный сыщик

, 1986
The Great Mouse Detective
США / анимация, приключения, семейный / 18+
Постер мультфильма Великий мышиный сыщик
7.2

Причины посмотреть

Факты

О фильме

В викторианской Старой Англии мастера игрушечных дел, а по совместительству отца маленькой девочки-мышонка, похищает загадочная остроносая летучая мышь. Тогда юная Оливия обращается за помощью к Бэзилу с Бейкер-стрит, Шерлоку Холмсу от мира грызунов. Ради прекрасной леди неустрашимый Бэзил с готовностью берется за дело, но вскоре оно расширяется все дальше, поскольку Бэзил находит таинственную связь между похищениями и раскрывает целый заговор против самой Короны…

  • Изначально профессор Рэтиган создавался таким образом, чтобы выглядеть худым и слабым, но когда Винсент Прайс был выбран на роль, его внешний вид изменился соответствующим образом. Во время записи реплик Прайса аниматоры зарисовали его преувеличенные шекспировские жесты и преобразовали их в позы его героя. 
  • Сегмент «Let Me Be Good To You» мог быть вырезан из фильма, потому что, несмотря на краткость, текст и некоторые анимации были сочтены «слишком рискованными» для семейного фильма. К счастью, аниматоры избежали рейтинга PG и сохранили сцену на том основании, что герои являются мышами, а не людьми, и нравы у них другие. 
  • Сцена с башней с часами – первое крупное использование компьютерной анимации (шестеренки часов) в полнометражном анимационном фильме. Эта же сцена была также первым случаем, когда персонажи, выполненные в традиционной анимации, были помещены на чисто компьютерный фон.

Оливия обращается за помощью к Базилю с Бэйкер-стрит. Она просит найти исчезнувшего отца. Базиль, его друг и соратник доктор Доусон, а также пес Тоби берутся за расследование. Следы ведут к профессору Ратигану, крупному преступнику, которому Базилю и прийдется противостоять.

В ролях

Винсент Прайс
Professor Ratigan
Barrie Ingham
Bartholomew
Вэл Бэттин
Вэл Бэттин
Thug Guard
Вэл Бэттин
Вэл Бэттин
Thug Guard
Сюзанна Полащек
Olivia
Кэнди Кандидо
Bar Patron
Кэнди Кандидо
Bar Patron
Диана Чесни
Mrs. Judson
Ив Бреннер
The Mouse Queen
Алан Янг
Алан Янг
Flaversham
Лори Майн
Watson
Режиссер Барни Мэттинсон, Рон Клементс, Джон Маскер
Сценарист Питер Янг, Вэнс Джерри, Стив Хулетт, Рон Клементс
Композитор Генри Манчини
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 2 июля 1986
Дата выхода
2 июля 1986 Россия 0+
26 декабря 1986 Австралия
25 декабря 1986 Бразилия
10 октября 1986 Великобритания
28 ноября 1986 Венгрия 6
4 декабря 1986 Германия
5 декабря 1986 Дания
10 октября 1986 Ирландия
1 декабря 1986 Испания
18 сентября 1987 Италия
2 июля 1986 Казахстан
4 декабря 1986 Нидерланды
14 февраля 1992 США
2 июля 1986 Украина
19 декабря 1986 Финляндия K-7
26 ноября 1986 Франция
13 августа 1988 Швейцария 12
28 ноября 1986 Швеция
MPAA G
Бюджет $14 000 000
Сборы в мире $38 625 550
Производство Walt Disney Pictures, Silver Screen Partners II, Walt Disney Animation Studios
Другие названия
The Great Mouse Detective, Policías y ratones, Великий мышиный сыщик, Basil, der große Mäusedetektiv, Basil, the Great Mouse Detective, Mesterdetektiven Basil Mus, Veliki mišji detektiv, As Peripécias de um Ratinho Detetive, As Peripécias do Ratinho Detetive, Basil HaBalash HaGadol, Basil Hiiri - Mestarietsivä, Basil l'investigatopo, Basil of Baker Street, Basil, a híres egérdetektív, Basil, détective privé, Bàsil, el ratolí detectiu, Basil, el ratón superdetective, Basil, le grand détective des souris, Böyük siçan detektivi, Buyuk sichqon detektivi, De Speurneuzen, Detektív Myšiak, Disneys Basil, der grosse Mäusedetektiv, Harpatkeotav Shel Super Balash, Karagah moosh-e bozorg, Mästerdetektiven Basil Mus, Meisterdetektiiv härra Hiir, Mestarietsivä Basil Hiiri, Muhteşem fare dedektif, O megalos Pontiko-Detective, O Ratinho Detetive, Olivia's Great Adventure, Rato Basílio, o Grande Mestre dos Detectives, Šaunusis peliukas detektyvas, Slavný Myší Detektiv, Thám Tử Chuột Vĩ Đại, The Adventures of the Great Mouse Detective, To megalo pontikolagoniko, Wielki mysi detektyw, Ο μεγάλος ποντικο-ντετέκτιβ, Базил, великият мишок детектив, Великий мишачий детектив, Ұлы тышқан тергеушісі, オリビアちゃんの大冒険, 妙妙探, Basil the Great Mouse Detective, Basil, der grosse Mäusedetektiv, Ratigan Mendja më e Madhe Kriminale në Botë, Ratigan, a világ legnagyszerűbb bűnöző elméje, Basil, El raton superdetective, Basil Détective Privé, הרפתקאותיו של סופר בלש

Рейтинг мультфильма

7.2
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 19 марта 2026

Цитаты

[последние слова]
Dr. Dawson [закадровый голос] С тех пор мы с Бэйзилом стали настоящей командой. У нас было много дел, но я всегда с теплом вспоминаю наше первое знакомство — моё знакомство с Бэйзилом с Бейкер-стрит, великим мышиным сыщиком.

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