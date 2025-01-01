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Постер фильма Леди Джейн
Постер фильма Леди Джейн
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Леди Джейн

Леди Джейн

Lady Jane 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В 1547 году умер Генрих VIII. Английское Королевство осталось без монарха. Единственный сын короля и наследник престола, несовершеннолетний Эдвард, смертельно болен, и дни его сочтены. Протестанты не желают больше видеть на престоле католиков и готовы пойти на всё, чтобы короновать «своего человека». Их неожиданный выбор падает на скромную дочь герцога Саффолка, кузину короля Эдварда, Леди Джейн Грэй. По плану протестантов Джейн выдадут замуж за Гилфорда Дадли — сына самого влиятельного человека Англии, Джона Дадли, который и станет тайным правителем Британии. По загадочной иронии судьбы у древней Англии внезапно появился уникальный шанс получить великолепную, не погодам мудрую королеву, а у Гилфорда — прекрасную и любящую жену. Но всё это было слишком хорошо, чтобы быть правдой, а посему этой удивительной истории было суждено закончится быстро, жестоко и кроваво…

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 1985
Премьера в мире 7 февраля 1986
Дата выхода
7 февраля 1986 Россия 16+
7 февраля 1986 Бразилия
7 февраля 1986 Великобритания
7 февраля 1986 Казахстан
7 февраля 1986 США
7 февраля 1986 Украина
7 февраля 1986 Швеция 15
MPAA PG-13
Бюджет $8 500 000
Сборы в мире $277 646
Производство Capital Equipment Leasing, Paramount Pictures
Другие названия
Lady Jane, La joven reina, Lady Jane - Königin für neun Tage, Lady Jane - yhdeksän päivää kuningattarena, Lady Jane: Uma História Verdadeira, Raínha por Nove Dias, Леди Джейн, Лейди Джейн, レディ・ジェーン　愛と運命のふたり
Режиссер
Тревор Нанн
Тревор Нанн
В ролях
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Джон Вуд
Джон Вуд
Майкл Хордерн
Джилл Беннетт
Джейн Лапотэйр
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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