В 1547 году умер Генрих VIII. Английское Королевство осталось без монарха. Единственный сын короля и наследник престола, несовершеннолетний Эдвард, смертельно болен, и дни его сочтены. Протестанты не желают больше видеть на престоле католиков и готовы пойти на всё, чтобы короновать «своего человека». Их неожиданный выбор падает на скромную дочь герцога Саффолка, кузину короля Эдварда, Леди Джейн Грэй. По плану протестантов Джейн выдадут замуж за Гилфорда Дадли — сына самого влиятельного человека Англии, Джона Дадли, который и станет тайным правителем Британии. По загадочной иронии судьбы у древней Англии внезапно появился уникальный шанс получить великолепную, не погодам мудрую королеву, а у Гилфорда — прекрасную и любящую жену. Но всё это было слишком хорошо, чтобы быть правдой, а посему этой удивительной истории было суждено закончится быстро, жестоко и кроваво…