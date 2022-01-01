Конец операции «Резидент», 1986

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Двухсерийный политический триллер является заключительной частью тетралогии Вениамина Дормана о «резиденте». Когда мишенью западных спецслужб становятся академик Нестеров и его работы по радиофизике, ученого пытаются скомпрометировать. На дочь академика Галину и ее подругу Ольгу выходит агент Брокман, легализовавшийся в Советском Союзе. Привычная схема сближения с иностранцем и последующего шантажа дает сбой, и неуступчивого Нестерова решают устранить. Помешать операции может лишь агент Тульев. Развернуть Картина должна была включать многочисленные сцены из заграничной жизни. Однако из соображений экономии в Вене отсняли лишь небольшую часть натурных сцен и эпизодов с проездом машин. Большая часть из того, что должно было изображать «запад», снималась в Москве, включая эпизоды погони киллера Чарли Брайтона в исполнении Леонида Ярмольника за Тульевым. Для этого у спорткомплекса «Олимпийский» собрали едва ли не все имевшиеся в городе иномарки, заранее договорившись с владельцами машин по картотеке ГАИ.

В сцене, где Чарли стреляет в Тульева на проспекте Мира, в кадр попадает гостиница «Космос».

Карла Брокмана ловят в городе Горький (ныне Нижний Новгород): там же и снимали эту сцену.

В одной из сцен «западного» быта демонстрируется отрывок из ленты «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Развернуть Перед тем, как операция «Резидент», длившаяся 15 лет, окончательно завершится в нашу пользу, империалисты решаются на страшное злодеяние: посылают матерого диверсанта Брокмана убить изобретателя сверхсекретного противоракетного оружия Нестерова... Развернуть 6.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4 Продолжительность 2 часа 24 минуты Год выпуска 1986 Премьера в России 12 мая 1986 Премьера в мире 12 мая 1986 Возраст 12+ Режиссер Вениамин Дорман В ролях Георгий Жженов Николай Прокопович Петр Вельяминов Евгений Герасимов Леонид Броневой Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Фильмы про заговоры Умные фильмы 1 постер

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