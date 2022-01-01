Конец операции «Резидент», 1986

Двухсерийный политический триллер является заключительной частью тетралогии Вениамина Дормана о «резиденте». Когда мишенью западных спецслужб становятся академик Нестеров и его работы по радиофизике, ученого пытаются скомпрометировать. На дочь академика Галину и ее подругу Ольгу выходит агент Брокман, легализовавшийся в Советском Союзе. Привычная схема сближения с иностранцем и последующего шантажа дает сбой, и неуступчивого Нестерова решают устранить. Помешать операции может лишь агент Тульев.
Перед тем, как операция «Резидент», длившаяся 15 лет, окончательно завершится в нашу пользу, империалисты решаются на страшное злодеяние: посылают матерого диверсанта Брокмана убить изобретателя сверхсекретного противоракетного оружия Нестерова...