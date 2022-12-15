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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Боевик

Рейтинг фильмов в жанре боевик

Человек-паук: Нет пути домой
1 Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения 2021, США
9.1
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Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
2 Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
боевик, приключения, анимация 2020, Япония
8.9
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Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
3 Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
приключения, боевик 2003, США
8.9
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Аватар
4 Аватар
боевик, фантастика, триллер 2009, США
8.8
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Аватар: Специальная версия
5 Аватар: Специальная версия
боевик, триллер, фантастика 2010, США
8.8
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Шан-Чи и легенда десяти колец
6 Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия 2021, США
8.8
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Начало
7 Начало
боевик, фантастика, триллер 2010, США / Великобритания
8.8
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Джентльмены
8 Джентльмены
боевик, криминал 2020, США
8.7
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Терминатор 2: судный день
9 Терминатор 2: судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
8.7
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Соник 2 в кино
10 Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения 2022, США
8.7
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Брат
11 Брат
боевик, драма 1997, Россия
8.7
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Матрица
12 Матрица
боевик, фантастика, триллер 1999, Австралия / США
8.7
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Терминатор 2: Судный день 3D
13 Терминатор 2: Судный день 3D
боевик, триллер 2017, США
8.7
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Властелин Колец: Братство Кольца
14 Властелин Колец: Братство Кольца
приключения, боевик, фэнтези 2001, Новая Зеландия / США
8.7
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Пираты Карибского моря: На странных берегах
15 Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения 2011, США
8.6
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Анчартед: на картах не значится
16 Анчартед: на картах не значится
боевик, приключения 2022, США
8.6
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Назад в будущее
17 Назад в будущее
приключения, фантастика, комедия, боевик 1985, США
8.6
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Гладиатор
18 Гладиатор
приключения, драма, боевик 2000, Великобритания / США
8.6
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Назад в будущее 3
19 Назад в будущее 3
приключения, фантастика, вестерн, комедия, боевик 1990, США
8.6
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Пираты Карибского моря: На краю света
20 Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения 2007, США
8.6
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Мстители: Война бесконечности
21 Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика 2018, США
8.6
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Брат 2
22 Брат 2
боевик, криминал 2000, США / Россия
8.6
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Храброе сердце
23 Храброе сердце
военный, биография, боевик, драма 1995, США
8.6
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Главный герой
24 Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения 2021, США
8.5
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Зверополис
25 Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия 2016, США
8.5
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Пятый элемент
26 Пятый элемент
приключения, триллер, боевик, фантастика, мелодрама 1997, Франция
8.5
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Не время умирать
27 Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.5
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Шерлок Холмс
28 Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
8.5
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Достучаться до небес
29 Достучаться до небес
боевик, драма, приключения, комедия 1997, Германия / Нидерланды / Бельгия
8.5
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Гнев человеческий
30 Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер 2021, Великобритания
8.5
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Мстители: Финал
31 Мстители: Финал
боевик, фантастика 2019, США
8.5
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Веном
32 Веном
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.5
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Полицейский из Беверли-Хиллз 4
33 Полицейский из Беверли-Хиллз 4
боевик, триллер, комедия , США
8.4
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Железный человек
34 Железный человек
приключения, фантастика, боевик, триллер 2008, США
8.4
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Бойцовский клуб
35 Бойцовский клуб
триллер, боевик, драма 1999, США / Германия
8.4
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Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
36 Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
фантастика, боевик, приключения 2022, США
8.4
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Бэтмен
37 Бэтмен
фантастика, боевик, криминал 2022, США
8.4
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Алита: Боевой ангел
38 Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама 2018, США / Канада / Аргентина
8.4
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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
39 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения 2017, США
8.4
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Веном 2
40 Веном 2
фантастика, боевик 2021, США
8.4
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Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
41 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения 2006, США
8.4
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Живая сталь
42 Живая сталь
драма, боевик 2011, США
8.4
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Грань будущего
43 Грань будущего
фантастика, боевик 2014, США
8.4
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Своя война: Шторм в пустыне
44 Своя война: Шторм в пустыне
боевик, драма 2022, Россия
8.4
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Хэнкок
45 Хэнкок
комедия, фантастика, боевик 2008, США
8.4
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Человек-паук: Вдали от дома
46 Человек-паук: Вдали от дома
фантастика, боевик 2019, США
8.4
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Принц Персии: Пески времени
47 Принц Персии: Пески времени
приключения, мелодрама, боевик, фэнтези 2010, США
8.4
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Телохранитель киллера
48 Телохранитель киллера
боевик, комедия 2017, США
8.3
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РЭД
49 РЭД
комедия, боевик 2010, США
8.3
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Темный рыцарь
50 Темный рыцарь
драма, мистика, триллер, боевик 2008, США
8.3
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Тор: Рагнарёк
51 Тор: Рагнарёк
фэнтези, драма, боевик 2017, США
8.3
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Мумия
52 Мумия
триллер, комедия, боевик, сказка, ужасы, приключения 1999, США
8.3
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Заложница
53 Заложница
триллер, боевик 2008, Франция
8.3
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Логан
54 Логан
боевик, фантастика 2017, США
8.3
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Трансформеры
55 Трансформеры
боевик, приключения, фантастика 2007, США
8.3
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Мистер и миссис Смит
56 Мистер и миссис Смит
триллер, приключения, боевик, мелодрама 2005, США
8.3
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Первому игроку приготовиться
57 Первому игроку приготовиться
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.3
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Форсаж 5
58 Форсаж 5
боевик, приключения 2011, США
8.3
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Апокалипсис
59 Апокалипсис
боевик, приключения, драма 2006, США
8.3
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RRR
60 RRR
боевик, драма 2022, Индия
8.3
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Джон Картер
61 Джон Картер
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2012, США
8.3
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Люди в черном
62 Люди в черном
боевик 1997, США
8.2
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Скала
63 Скала
боевик, приключения 1996, США
8.2
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Константин: повелитель тьмы
64 Константин: повелитель тьмы
триллер, боевик, сказка, драма 2005, США / Германия
8.2
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Место встречи изменить нельзя
65 Место встречи изменить нельзя
криминал, детектив, боевик 1979, СССР
8.2
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Доспехи Бога
66 Доспехи Бога
приключения, боевик, комедия 1987, Гонконг / Югославия
8.2
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Крепкий орешек
67 Крепкий орешек
триллер, криминал, боевик 1988, США
8.2
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300 спартанцев
68 300 спартанцев
приключения, драма, боевик 2007, США
8.2
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Варкрафт
69 Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези 2016, США
8.2
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Люди Икс: Первый класс
70 Люди Икс: Первый класс
боевик, фантастика, драма 2011, США
8.2
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Люди Икс: Начало. Росомаха
71 Люди Икс: Начало. Росомаха
фантастика, боевик 2009, США / Новая Зеландия / Австралия
8.2
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Т-34
72 Т-34
военный, боевик, приключения 2018, Россия
8.2
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Значит, война
73 Значит, война
комедия, боевик, мелодрама 2011, США
8.2
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Механик
74 Механик
драма, боевик 2011, США
8.2
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От заката до рассвета
75 От заката до рассвета
боевик, триллер, ужасы 1995, США
8.2
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Час пик 2
76 Час пик 2
триллер, комедия, приключения, боевик 2001, США
8.2
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Мстители
77 Мстители
боевик 2012, США
8.2
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Стражи Галактики. Часть 2
78 Стражи Галактики. Часть 2
боевик, фантастика 2017, США
8.2
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Аквамен
79 Аквамен
фантастика, приключения, боевик 2018, США
8.1
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Рыцарь дня
80 Рыцарь дня
боевик, комедия 2010, США
8.1
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Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
81 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
приключения, триллер, боевик 1981, США
8.1
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Индиана Джонс и последний крестовый Поход
82 Индиана Джонс и последний крестовый Поход
фантастика, боевик, приключения, триллер 1989, США
8.1
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Крепкий орешек 4.0
83 Крепкий орешек 4.0
приключения, триллер, боевик 2007, США
8.1
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Команда А
84 Команда А
боевик, триллер, военный 2010, США
8.1
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Плохие парни навсегда
85 Плохие парни навсегда
боевик, криминал, комедия 2020, США
8.1
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Час пик
86 Час пик
триллер, боевик, комедия 1998, США
8.1
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Шугалей 3
87 Шугалей 3
боевик 2021, Россия
8.1
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Терминатор
88 Терминатор
триллер, фантастика, боевик 1984, Великобритания / США
8.1
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Трансформеры: Месть падших
89 Трансформеры: Месть падших
фантастика, приключения, боевик 2009, США
8.1
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Адреналин
90 Адреналин
драма, боевик, триллер 2006, Великобритания / США
8.1
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Гонка
91 Гонка
биография, драма, боевик, спорт 2012, США
8.1
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Апгрейд
92 Апгрейд
фантастика, боевик, триллер 2018, Австралия
8.1
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Спасти рядового Райана
93 Спасти рядового Райана
боевик, военный, драма 1998, США
8.1
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Неудержимые
94 Неудержимые
боевик 2010, США
8.1
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2012
95 2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения 2009, США / Канада
8.1
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Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
96 Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
фантастика, приключения, боевик 2005, США
8.1
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Робот по имени Чаппи
97 Робот по имени Чаппи
боевик, триллер 2015, США / Мексика
8.1
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Стражи Галактики
98 Стражи Галактики
фантастика, боевик, приключения 2014, США
8.1
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Железный человек 3
99 Железный человек 3
фантастика, боевик, приключения 2013, США
8.1
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Патриот
100 Патриот
драма, военный, боевик 2000, Германия / США
8.1
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