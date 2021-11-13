Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Метрополис Метрополис
Киноафиша Фильмы Метрополис
Metropolis

Метрополис, 1927

1927 / Германия
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Метрополис – город будущего, с транспортными пробками и низколетающими аэропланами. Бразды правления – в руках у привилегированной касты, счастливая жизнь которой протекает в великолепных цветущих садах, разбитых на крышах огромных небоскребов, между тем масса рабов, забитых в зловонные подвальные помещения, работают в адском ритме станков, их жизнь калечит бог Молох. Сын властелина города не подозревает о существовании подземной каторги: он узнает об этом, следуя за молодой проповедницей по имени Мария... Грандиозный кинопроект своего времени, великий фильм, фильм-легенда, разобранный на цитаты – при этом один из самых идеологически спорных в истории кино.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1927
Премьера онлайн 13 ноября 2021
Премьера в мире 10 января 1927
Возраст 12+
Режиссер
Фриц Ланг
В ролях
Бригитта Хельм
Рудольф Кляйн-Рогге
Альфред Абель
Альфред Абель
Густав Фрелих
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про будущее Фильмы про будущее
Фильмы про роботов Фильмы про роботов
Постер фильма Метрополис 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Создатель «Мистера Робота» работает над сериалом на основе фильма Фрица Ланга «Метрополис» Оригинальная картина является шедевром немецкого экспрессионизма.
Написать
2 марта 2022 12:29
Классику мирового кино покажут в МИСП 4 ноября в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков стартуют показы киноклассики в рамках выставки «Право на грядущее». 04.11/сб – 18.00 – Фильм
Написать
1 ноября 2017 09:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер 2
Трейлер 2
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Приложение киноафиши