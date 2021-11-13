Метрополис, 1927

Метрополис – город будущего, с транспортными пробками и низколетающими аэропланами. Бразды правления – в руках у привилегированной касты, счастливая жизнь которой протекает в великолепных цветущих садах, разбитых на крышах огромных небоскребов, между тем масса рабов, забитых в зловонные подвальные помещения, работают в адском ритме станков, их жизнь калечит бог Молох. Сын властелина города не подозревает о существовании подземной каторги: он узнает об этом, следуя за молодой проповедницей по имени Мария... Грандиозный кинопроект своего времени, великий фильм, фильм-легенда, разобранный на цитаты – при этом один из самых идеологически спорных в истории кино.