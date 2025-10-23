«Человек-бензопила. Фильм: История Резе»: Рецензия Киноафиши

В странах СНГ на большие экраны вышло продолжение популярного аниме «Человек-бензопила». В основу фильма легла новая арка манги Тацуки Фудзимото про таинственную девушку Резе, которая интересуется главным героем, Дэндзи. В 2022 году сам сериал практически «взорвал» аниме сообщество своей эстетикой безысходности и непривычным нарративом, полностью меняя представление о сёнэне. Полнометражная картина «Человек-бензопила. Фильм: История Резе», несмотря на такой масштабный формат, старается вести повествование в таком же стиле, а студия MAPPA, похоже, все-таки кормила своих аниматоров, чтобы визуальная часть получилась впечатляющей.

После жестокой битвы, заставившей его усомниться в собственной человечности, охотник на дьяволов Дэндзи встречает Резе, которая дарит ему тепло и внимание, о которых он всегда мечтал. Но когда их связь становится глубже, раскрывается ее истинная сущность — Дьявол-Бомба, и парень оказывается втянут в кровавое столкновение между любовью и предательством. Разрываясь между нежностью и инстинктом выживания, он осознает: даже в мире монстров самые разрушительные взрывы исходят из сердца.

Манга Тацуки Фудзимото «Человек-бензопила» входит в негласное «темное трио» журнала Shonen Jump, разделяя первенство по мрачности с «Магической битвой» и «Адским раем». Все перечисленные произведения по-своему деконструируют жанр сёнэна, отходя от типичных канонов «Ван-Писа», «Наруто» и «Драконьего жемчуга». Главные герои не стремятся к высшему возмездию и желанию быть лучшими из лучших. Они просто стараются как-то выжить в своем тяжелом и несправедливом мире.

Сначала мангу Фудзимото славили только самые хардкорные сёнэн-фанаты, но после релиза аниме-адаптации вселенная «Человека-бензопилы» открылась и других людям. Студии MAPPA удалось создать одно из самых радикальных аудиовизуальных высказываний в современной японской анимации. Оно разрушает привычные жанровые схемы, соединяя телесный ужас, социальный нигилизм и визуальный минимализм, превращая их в метафору кризиса человека в мире позднего капитализма. Хотя условный сеттинг «Человека-бензопилы» вообще находится в вымышленных 1990-х.

В новом фильме представлен совершенно иной кризис человека, достаточно меланхоличный и лирический. Дэндзи искренне жаждет любви: платонической, эмоциональной и телесной. У него вместо сердца находится бензопила, а всю свою жизнь он испытывал только боль и страдания, периодически жуя сигареты за деньги. Любовь ему совершенно непонятна, поэтому он к ней тянется в надежде почувствовать хотя бы что-то.

Серьезно он начинает задумываться о разных человеческих эмоциях только тогда, когда идет на свидания с Макимой в несколько кинотеатров. Добрую часть хронометража Дэндзи смотрит фильмы со своей «начальницей» и по совместительству женщиной, в которую «влюблен». Что из этого настоящие чувства — мы узнаем позже, но сейчас парнишка искренне в это верит. Только вот Дэндзи смотрит фильм за фильмом и не понимает ничего, перед ним просто бегают картинки, но он ничего не чувствует. В результате из условных 10 кинолент только одна оказывается хорошей. То же самое относится и к самой «Истории Резе», так как у MAPPA получилось создать совершенно уникальную картину, которой давно не хватало современным кинозрителям.

Это притча о любви и предательстве, о принятии искаженного до безобразия мира и отказе от привычных установок бытия людей и дьяволов. Здесь мотор бензопилы звучит как пульс человека, впервые осознавшего собственное сердце. Первая часть картины игриво заимствует сёдзё элементы, медленно переходя в более взрослый жанр, а заканчивается фильм настоящей трагедией. Режиссер Тацуя Ёсихара искусно играет на контрасте между мягкостью первых сцен и жестокостью последующих. Любовь и насилие здесь не противопоставлены, они сливаются в одно целое, как плоть и сталь в теле Дэндзи.

Резе манит и играет чувствами Дэндзи, но сама не замечает, как слишком глубоко оказывается втянута в эти отношения с очевидным концом. Она своего рода воплощение анимешной femme fatale, с легкостью обнажающейся перед заплывом в бассейн, где она учит главного героя плавать, или, точнее, чувствовать и любить в первый раз. MAPPA превращает ее образ в метафору травматического опыта любви: каждый, кто приблизится слишком близко, неизбежно будет обожжен.

Пока Дэндзи «плавает» в своих грезах, его напарники-охотники тоже открывают для себя что-то новое. Так, Аки, полностью отдавшийся ненависти к дьяволам, начинает работать с Дьяволом-Ангелом, и между ними в течение всего фильма растет согласованное понимание и уважение. Конечно, его история более серьезно будет раскрыта в следующих сериях, но именно тут он уже начинает задавать вопросы о смысле взаимоотношений между дьяволами и людьми. Все-таки Аки заботится о Дэндзи как о своем младшем брате, а в фильме эта привязанность показана с новой стороны.

«Человек-бензопила» как и «История Резе» — это не просто хоррор или сёнэн, а аудиовизуальный эксперимент, балансирующий между эстетикой боли и философией отчаяния. Это синтез реализма и метафоры, в котором насилие перестает быть шоком и становится инструментом познания. Любовь тоже часть разрушения, иначе мир и не познать. Дэндзи это теперь хорошо понимает. Зато сейчас ему больше не надо поглощать сигареты — вместо этого у него есть цветы.