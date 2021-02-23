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Крепкий орешек Крепкий орешек
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Die Hard

Крепкий орешек, 1988

1988 / США
8.2 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Легендарная киноклассика — голливудский боевик Джона Мактирнана, сделавший Брюса Уиллиса мировой звездой.

Джон Макклейн — офицер полиции Нью Йорка, который в канун Рождества приезжает в жаркий Лос-Анджелес, чтобы помириться с женой и провести праздники вместе. Жена Джона Холли, которая уже некоторое время живет отдельно, строит карьеру юриста в крупной корпорации “Накатоми”. Джон прибывает в дорогой бизнес-центр, где располагается ее компания и оказывается на корпоративной вечеринке по случаю Рождества, совмещенной с празднованием заключения выгодного контракта.

Пока Джон приводит себя в порядок в своем номере, в “Накатоми Плаза” врывается группа террористов во главе с известным преступником из Западной Германии Гансом Грубером. Они моментально захватывают небоскреб, а выжившие сотрудники “Накатоми”, в том числе и Холли, оказываются в заложниках. Единственным человеком, которому удается скрыться от глаз террористов становится Макклейн. О налёте никому неизвестно, а у Джона нет возможности связаться с полицией — все коммуникации под контролем. Чтобы спасти себя и свою любимую, одиночка без обуви и оружия начинает маленькую войну против десятка вооруженных до зубов бандитов.

В качестве вымышленного центра “Накатоми Плаза” снималась штаб-квартира компании “Студия Двадцатый век”. За пользование тогда еще недостроенным зданием компания взимала арендную плату с самой себя.

Брюс Уиллис получил неслыханный по тем временам гонорар в размере пяти миллионов долларов.

В статье, посвященной 30-летию «Крепкого орешка», Бонни Беделиа рассказала, что первый, о ком она вспоминает, когда кто-то упоминает «Крепкий орешек», — это актер Алан Рикман. Они стали друзьями и каждый день обедали вместе во время съемок фильма.

В отделе костюмов имелось 17 маек Брюса Уиллиса разной степени испорченности.

Сцена первой встречи Джона Макклейна и Ганса Грубера специально не репетировалась, чтобы создать чувство спонтанности между актерами.

Роль Ганса Грубера стала голливудским дебютом в карьере Алана Рикмана, который ранее появлялся только на сцене и на британском телевидении. Рикману тогда был 41 год. Он нервничал, думая о том, удастся ли его первая роль в США, но успех фильма обеспечил ему отличную карьеру в американском кино.

Весной 1987 года продюсер Джоэл Сильвер и режиссер Джон Мактирнан посетили спектакль по роману “Опасные связи”, в котором Алан Рикман сыграл антагониста Виконта де Вальмона. Сильвер и Мактирнан сразу поняли, что нашли актера на роль Ганса Грубера.

Лишь двое актеров, сыгравших немецких террористов, на самом деле были немцами, и еще пара говорила на ломаном немецком. Актеров отбирали не по национальности, а по их угрожающей внешности. Девять из двенадцати были ростом выше 185 сантиметров.

В сцене, где Джон Макклейн босиком бежит по стеклу, использовались специальная резиновая обувь, похожая на босые ноги.

Когда диспетчер полиции направляет сержанта Пауэлла исследовать здание “Накатоми”, она говорит: «Код 2». Этот код означает неотложное происшествие, при котором не должны использоваться сирены.

По иронии судьбы, Брюс Уиллис, которого немецкий террорист высмеивает за то, что он ведет себя как типичный американский герой, на самом деле больше немец, чем большинство злодеев в фильме: Алан Рикман был англичанином, Александр Годунов — русским, а Брюс Уиллис родился в Западной Германии в семье американца и немки.

Брюс Уиллис называл роль Джона Макклейна своей любимой.

В 2007 году Брюс Уиллис подарил майку Джона Макклейна Смитсоновскому музею.

Реплика Джона Макклейна «Yippee-ki-yay, motherfucker!» использовалась в пяти фильмах франшизы. В 2007 году она заняла 96 место в рейтинге “100 величайших цитат из фильмов”, составленным журналом “Premiere”.

В суперсовременном небоскребе Лос-Анджелеса полицейский Джон Макклейн ведет смертельную схватку с бандой политических террористов, взявших в заложники два десятка человек, в число которых попадает и его жена. Началось все с того, что парень приехал в город к жене, оказался на рождественском приеме, а кончилось настоящей войной…

8.2 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 1988
Премьера в России 12 июля 1988
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 12 июля 1988
Возраст 16+
Режиссер
Джон МакТирнан
Джон МакТирнан
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Алан Рикман
Алан Рикман
Бонни Беделиа
Александр Годунов
Де'
Все актеры и съемочная группа
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Крепкий орешек
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