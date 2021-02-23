Крепкий орешек, 1988

В качестве вымышленного центра “Накатоми Плаза” снималась штаб-квартира компании “Студия Двадцатый век”. За пользование тогда еще недостроенным зданием компания взимала арендную плату с самой себя.

Брюс Уиллис получил неслыханный по тем временам гонорар в размере пяти миллионов долларов.

В статье, посвященной 30-летию «Крепкого орешка», Бонни Беделиа рассказала, что первый, о ком она вспоминает, когда кто-то упоминает «Крепкий орешек», — это актер Алан Рикман. Они стали друзьями и каждый день обедали вместе во время съемок фильма.

В отделе костюмов имелось 17 маек Брюса Уиллиса разной степени испорченности.

Сцена первой встречи Джона Макклейна и Ганса Грубера специально не репетировалась, чтобы создать чувство спонтанности между актерами.

Роль Ганса Грубера стала голливудским дебютом в карьере Алана Рикмана, который ранее появлялся только на сцене и на британском телевидении. Рикману тогда был 41 год. Он нервничал, думая о том, удастся ли его первая роль в США, но успех фильма обеспечил ему отличную карьеру в американском кино.

Весной 1987 года продюсер Джоэл Сильвер и режиссер Джон Мактирнан посетили спектакль по роману “Опасные связи”, в котором Алан Рикман сыграл антагониста Виконта де Вальмона. Сильвер и Мактирнан сразу поняли, что нашли актера на роль Ганса Грубера.

Лишь двое актеров, сыгравших немецких террористов, на самом деле были немцами, и еще пара говорила на ломаном немецком. Актеров отбирали не по национальности, а по их угрожающей внешности. Девять из двенадцати были ростом выше 185 сантиметров.

В сцене, где Джон Макклейн босиком бежит по стеклу, использовались специальная резиновая обувь, похожая на босые ноги.

Когда диспетчер полиции направляет сержанта Пауэлла исследовать здание “Накатоми”, она говорит: «Код 2». Этот код означает неотложное происшествие, при котором не должны использоваться сирены.

По иронии судьбы, Брюс Уиллис, которого немецкий террорист высмеивает за то, что он ведет себя как типичный американский герой, на самом деле больше немец, чем большинство злодеев в фильме: Алан Рикман был англичанином, Александр Годунов — русским, а Брюс Уиллис родился в Западной Германии в семье американца и немки.

Брюс Уиллис называл роль Джона Макклейна своей любимой.

В 2007 году Брюс Уиллис подарил майку Джона Макклейна Смитсоновскому музею.

Реплика Джона Макклейна «Yippee-ki-yay, motherfucker!» использовалась в пяти фильмах франшизы. В 2007 году она заняла 96 место в рейтинге “100 величайших цитат из фильмов”, составленным журналом “Premiere”.