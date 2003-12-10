«Убить Билла»: Рецензия Киноафиши

Давненько от Квентина Тарантино не было слышно ничего нового. То есть слышно-то как раз было, а вот видно не было. Друг Квентин несколько лет предавался напряженной работе мысли и сочинял очередную многотомную историю про очередных несчастных ублюдков и недоношенных отморозков. Сочинил. История называется почти поэтически (настолько, конечно, насколько поэзия доступна сознанию этого человека, демонстрирующего своим деформированным черепом и дебильным выражением лица следы водянки головного мозга на почве неудачной лоботомии) – «Kill Bill». Как водится, графоманский фолиант Квентина не вписался в киноформат по причине крайней затянутости, поэтому решено было сделать фильм в двух частях (вторую у нас покажут где-нибудь эдак в феврале). Подобное, кстати, уже случилось в первой половине 90-х, когда Тарантино сбыл Голливуду свой многосотстраничный опус про парочку разнополых маньяков: тогда этот труд разделили на два независимых фильма, один из которых поставил Тони Скотт («Настоящая любовь»), а другой – Оливер Стоун («Прирожденные убийцы»). Впрочем, последние два творения, равно как и собственноручно срежиссированные Тарантино «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво», были хотя бы забавны и отличались особой авторской манерой компоновки сцен и характеров – несмотря, конечно, на полную невменяемость материала. Последовавшая же за ними «Джеки Браун» была скучна, бесцветна и быстро забылась. Теперь Тарантино снова решил сделать нечто большее, чем просто история о мафиозных разборках, поэтому на фоне драк, членовредительства и непрерывного сквернословия (основные слова в фильме – «bitch» («сука») и «fucking» («сраный», скажем так)) появились японские ритуалы, анимация и балет кун-фу. Весь сюжет заключается в том, что девушка по имени Черная Мамба (затем Невеста), работавшая киллером в «Отряде убийц Смертоносной Гадюки» под началом некоего Билла, решила исправить демографическую ситуацию на планете и рожать людей вместо того, чтобы отправлять их к праотцам. Биллу это очень не понравилось, и во время свадебной церемонии он со своими помощниками заявился в церковь, где расстрелял все, что так или иначе шевелилось. Четыре года Невеста пролежала в коме, во время коей любезный санитар Бак, чей интеллект ограничивался фразой «Buck came to fuck», сдавал бедняжку всем подряд по 75 баксов за 20 минут. Потом она проснулась, и пошли клочки по закоулочкам. Как и в опусах середины 90-х, Тарантино сварганил здесь густой постмодернистский коктейль из всего, что знал. Но если, скажем, в «Криминальном (точнее – бульварном) чтиве» и «Бешеных псах» Квентин смешал малобюджетный боевик с сагой о Грязном Гарри Клинта Иствуда, американским «фильмом нуар» 70-х – 80-х (Алан Дж. Пакула, Мартин Скорсезе) и кучей других исконно американских же компонентов (сюжет и структура «Бешеных псов» были, например, во многом позаимствованы из фильма Джозефа Сарджента «Нападение на «Пелхэм раз-два-три» (1974)), то «Убить Билла» – полный комплект реверансов в сторону Дальнего Востока. Тут тебе и экшн-хореография Джона Ву, и кунфуистский балет в духе Анга Ли («Крадущийся тигр, затаившийся дракон») и Чжана Имоу («Герой»), и японская анимэ, в жанре которой рассказана история одной из врагинь Невесты – полуяпонки-полукитаянки О-Рен Ишии. Правда, заимствования здесь чисто технические – никакого символического/духовного смысла друг Квентин в свои псевдовосточные новации не вложил. Зато определенно можно сказать, что он состарился: в «Убить Билла» куча совершенно серьезных сентиментальных сцен, начиная от плача очнувшейся Невесты по нерожденному ребенку и заканчивая трогательной и даже слезливой анимационной вставкой про детство уже упоминавшейся О-Рен Ишии. При этом, правда, концентрация крови в фильме запредельна: части тела отрубаются одна за другой, и из них хлещут фантастические многоструйные фонтаны крови, не уступающие по силе напора водным чудесам Петергофа. Все в целом очень напоминает комикс, так что стоит ли говорить, что сюжет состоит из одних длиннот, пустот и натяжек. Взять хотя бы список участников «Отряда убийц Смертоносной Гадюки», явно составленный вундеркиндом из старшей группы детского сада: Черная Мамба, Калифорнийская Горная Гадюка, Щитомордник, Водяной Щитомордник (это и есть та самая японка)… Я уж не говорю о таких мелочах, как тот факт, что за четыре года Билл мог пришить свою коматозную экс-любимицу раз как минимум восемьсот. Или о том, что человека, только-только вышедшего из многолетней комы, руки точно так же не слушаются, как и ноги, а посему пациент не в состоянии даже удержать судно, не только что лихо угнать «Pussy Wagon» («Шмаровоз») санитара Бака. Ну, впрочем, это ведь не метафизическая притча, а сучья ахинея для сраных ублюдков, не так ли?.. Vlad Dracula