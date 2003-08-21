«Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины»: Рецензия Киноафиши

После триумфального шествия «пиратов» на Западе я могу заявить с полной уверенностью, что над нами тоже развеется флаг Веселого Роджера. Пираты сошли к нам на берег так же эффектно, как это сделал герой Джонни Деппа пират Джек Воробей.

Основанный на популярном диснейлендовском аттракционе, фильм поражает своей ненавязчивостью и в то же время завораживает. Конечно этот фильм коммерческий (а куда сегодня без денег), но я бы очень поспорила с теми, кто назовет это очередной слащавой американской жвачкой.

Теперь о сюжете. Конец 17 начало 18 века. В то время бассейн Карибского моря прям так и кишил пиратами, которые наживались тем, что захватывали торговые суда и колонии, расположившиеся на берегах. Отважного и обаятельного пирата Джека Воробья постигла неудача. Его корабль « Черную жемчужину» захватил заклятый враг- капитан Барбосса (Джеффри Раш). Напав на город Порт-Роял, Барбосса похищает дочку губернатора Элизабет Суонн ( Кайра Найтли). Ее друг детства Уилл Тернер (Орландо Блум) присоединяется к Джеку Воробью, извините к капитану Джеку Воробью, чтобы отправится в путешествие за «Черной жемчужиной» и за своей возлюбленной. За ними бросается вдогонку командор Норрингтон, которому пророчили в жены Элизабет.Элизабет выясняет, что на команду «Черной жемчужины» наложено проклятье золота ацтеков: они стали бессмертны, но в лунном свете они превращаются в скелеты и вынуждены влачить жалкое существование, так как не могут почувствовать все прелести пиратской жизни. Они должны собрать все когда-то распроданные сокровища ацтеков , чтобы снять это проклятье.

В каждом фильме есть своя фишка, так вот здесь этой фишкой выступал …Джонни Депп. Это, наверное, самый необычный, и в то же время самый приятный пират из всех мною виденных. Такое впечатление, что Джек Воробей весь фильм был укуренный. Этакий растоман с косичками. Он просто над всеми издевался и куражился. Вообщем, без смеха здесь не обошлось. Наконец-то режиссер Гор Вербински ( "Мексиканец", "Звонок") вытащил из небытия звезду 90-х Джонни Деппа. За это ему отдельное спасибо. После того, как Голливуд погряз в бесконечных неудачных сиквелах, тебя переполняет непонятное чувство чего-то необъятно приятного и успокаивающего после просмотра фильма, всего лишь снятого по мотивам аттракциона. Хочется надеется на то, что категория "отличный" фильм не изжила себя совсем.

После роли Леголаса Орландо Блум почует на лаврах, но если он будет продолжать в том же духе, боюсь, его актерская карьера будет не долгой. Может быть это не его роль, может устал ( все таки только что со съемок Властелина колец) не знаю, но он разочаровал. Все таки после такой славы не вольно ждешь от человека еще лучших работ и уже даже «нормальную» игру актера воспринимаешь предвзято.

Если фильм сказка, то без спецэффектов не обойдешься. Ну что говорить о них, если их выполняли специалисты студии Лукаса. Сами все увидите и полюбуетесь.

Фильм прошел на ура. Остается только взять ром и вместе со всеми орать: «Йохоууу, Йохоууу и бутылка рому».

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