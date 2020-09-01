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Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
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Raiders Of The Lost Ark

Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега, 1981

1981 / США
8.1 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

30-е годы ХХ века. Преподаватель археологии, специалист по оккультным наукам и бесстрашный искатель приключений доктор Джонс получает опасное задание от спецслужб США: найти священный Ковчег, уникальную древнюю реликвию, дарующую обладателю невероятную силу. Медлить нельзя: охоту за артефактом начали тайные агенты набирающего силу Адольфа Гитлера. Герой отправляется в путешествие, полное опасностей и невероятных открытий.

  • Большинство звуков удара по телу на самом деле являются звуками удара бейсбольной битой по стопке кожаных курток.
  • Во время съемок в Тунисе заболела почти вся съемочная группа, кроме режиссера Стивена Спилберга. Считается, что он избежал болезни, поскольку питался едой, привезенной с собой - консервированными спагетти в томатном соусе. 
  • Первоначально фильм получил рейтинг R из-за взрывающейся головы злодея ближе к концу. Чтобы изменить рейтинг, было решено добавить вспышку огня перед лицом во время взрыва, сделав кадр менее кровавым.
  • Харрисон Форд действительно обогнал валун в открывающей сцене фильма, причем, из-за обилия ракурсов актеру пришлось повторить это десять раз. Момент, в котором Форд спотыкается решили оставить, хотя изначально он не планировался.

Известный археолог и специалист по оккультным наукам доктор Джонс получает опасное задание от правительства США. Он должен отправиться на поиски уникальной реликвии - священного Ковчега, в котором хранятся скрижали с заповедями Господа, который он передал человечеству через пророка Моисея. Но Индиана и не подозревает, что аналогичный приказ уже получили тайные агенты Адольфа Гитлера...

8.1 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1981
Премьера в России 12 июня 1981
Премьера онлайн 1 сентября 2020
Премьера в мире 12 июня 1981
Возраст 6+
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Карен Аллен
Роналд Лэйси
Джон Рис-Дэвис
Джон Рис-Дэвис
Денхолм Эллиотт
Все актеры и съемочная группа
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Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
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