Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега, 1981

30-е годы ХХ века. Преподаватель археологии, специалист по оккультным наукам и бесстрашный искатель приключений доктор Джонс получает опасное задание от спецслужб США: найти священный Ковчег, уникальную древнюю реликвию, дарующую обладателю невероятную силу. Медлить нельзя: охоту за артефактом начали тайные агенты набирающего силу Адольфа Гитлера. Герой отправляется в путешествие, полное опасностей и невероятных открытий.
Известный археолог и специалист по оккультным наукам доктор Джонс получает опасное задание от правительства США. Он должен отправиться на поиски уникальной реликвии - священного Ковчега, в котором хранятся скрижали с заповедями Господа, который он передал человечеству через пророка Моисея. Но Индиана и не подозревает, что аналогичный приказ уже получили тайные агенты Адольфа Гитлера...