«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»: Рецензия Киноафиши

За четверть века Итан Хант (Том Круз) не раз доказывал, что невыполнимых миссий не существует. Действуя на пределе человеческих возможностей, супершпион раскрыл несколько международных заговоров, уничтожил смертоносный вирус и по меньшей мере дважды предотвратил ядерную катастрофу. А еще много, чертовски много бегал. Вы удивитесь, но планета снова в опасности. И если до этого преступника из плоти и крови можно было убить пулей, то теперь Ханту противостоит ни много ни мало искусственный интеллект. Не довольствуясь кражей рабочих мест у журналистов, как некоторые нейросети, местный ИИ хочет иметь полный контроль над каждым кусочком информации на Земле. Сначала невидимый враг инициирует подрыв российской подлодки «Севастополь», а затем проникает в секретные архивы спецслужб нескольких десятков стран. Пока машинистки экстренно переносят данные на бумагу, сильнейшие мира сего решают, как обуздать так называемую «Сущность». Выясняется, что есть специальный ключ, заполучить который мечтают не только руководители ЦРУ, но и террористы, а Хант пытается всех их опередить. Ставки высоки, как никогда прежде, поэтому бегать маститому шпиону придется вдвое больше обычного. К счастью, верный путь Итану всегда подскажут Бенджи (Саймон Пегг) и Лютер (Винг Реймз), в компании которыми ему необходимо отменить очередной судный день.

«Смертельная расплата» — седьмая часть культовой франшизы, третья с Кристофером Маккуорри у руля и первая в финальной дилогии. Из-за пандемии коронавируса производство шпионского боевика проходило в непростых условиях и растянулось на годы, а его премьера неоднократно откладывалась. Казалось, что разного рода ограничения лишат сагу былого масштаба, а планка, установленная «Племенем изгоев» и «Последствиями», не будет достигнута. Однако Крузу, подобно его экранному персонажу, удалось совершить фактически невозможное — вопреки внешним факторам вывести свое детище на принципиально иной уровень.

Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1

Визитной карточкой киносериала были и остаются рискованные трюки. Невзирая на 60-летний возраст, голливудский ветеран вновь пренебрег услугами каскадеров, продемонстрировав феноменальную физическую подготовку. Безусловно, продолжительная погоня по Риму с оммажем «Броненосцу „Потемкину“», несмотря на запредельный саспенс, по меркам Круза воспринимается нечто как будничное, но от нашумевшего прыжка с норвежского утеса на мотоцикле натурально перехватывает дыхание. Поговаривают, для достижения идеального результата актер-экстремал повторил смертельный номер восемь раз, тогда как тренировки заняли в общей сложности год. Впрочем, нашлось кое-что покруче. Самую сложную и вместе с тем наиболее масштабную сцену авторы приберегли на последние полчаса. Схватка Итана Ханта и его здешнего оппонента Гэбриэла (Эсай Моралес) на крыше мчащегося поезда завораживает сама по себе, однако рукопашный бой — лишь начало представления. В конечном счете мост взрывается, а состав терпит крушение и падает с большой высоты в реку — этот момент в свою очередь вдохновлен немой комедией «Паровоз „Генерал“» Бастера Китона, где происходило нечто похожее. Для реализации столь амбициозной задумки Маккуорри и его подопечным пришлось собрать поезд с нуля и смастерить собственные рельсы, ведущие прямиком к пропасти. И это в пик «марвелизации» Голливуда, когда даже повседневные сцены снимаются на «зеленке».

Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1

Содержание, в целом, осталось классическим, между тем каст слегка обновился. К стандартной обойме исполнителей, помимо Круза, Пегга и Реймза включающей Ребекку Фергюсон, присоединилась Хейли Этвелл, известная по сериалу «Агент Картер». Воровка Грейс в ее исполнении становится новой спутницей Ханта и помогает ему в борьбе с немногочисленными, но по-настоящему опасными соперниками. Среди прочих выделяется немногословная киллерша, сыгранная Пом Клементьефф (Мантис из «Стражей Галактики»), которая злобно хохочет, ловко машет ногами и мастерски орудует катаной. Кроме того, состоялся неожиданный и по большому счету необязательный камбэк Китриджа (Генри Черни), босса Итана Ханта из первой части, с тех пор о себе не напоминавшего. За всей этой оравой по земному шару гоняется бедный Шей Уигэм — вечный аутсайдер, уже в который раз сыгравший не поспевающего за событиями оперативника.

Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1

«Миссия невыполнима-7» — трехчасовой киноаттракцион, где вторичный сюжет нужен только для склеивания экшен-сцены друг с другом. Негодяи опять творят зло, а герои геройствуют. Несмотря на заявленный искусственный интеллект, никакого кибершпионажа нет и впомине, а судьба человечества решается посредством карманных краж и старого доброго мордобоя. Как и в недавнем «Индиане Джонсе», люди носятся с каким-то архаичным «макгаффином», по заветам семьи Торетто нарушая все законы физики. Следить за творящимся на экране безумием по-прежнему весело, а большего от летнего блокбастера и не требуется.