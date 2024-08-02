Меню
Киноафиша Фильмы Моя геройская академия: Ты следующий

Моя геройская академия: Ты следующий

My Hero Academia the Movie: You're Next 18+
О фильме

Фанат супергероев Идзуку Мидория разрушил свою мечту поступить в академию супергероев и стать следующим Всемогущим — величайшим героем. Но после случайной встречи с самим Всемогущим Мидория клянется работать изо всех сил, чтобы стать символом и маяком надежды для всего мира.

Страна Япония
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 19 апреля 2025
Премьера в мире 2 августа 2024
Дата выхода
10 октября 2024 Австралия M
29 октября 2024 Австрия
10 октября 2024 Азербайджан 12+
10 октября 2024 Армения
10 октября 2024 Бахрейн
16 октября 2024 Бельгия
11 октября 2024 Болгария
10 октября 2024 Бразилия
18 октября 2024 Великобритания 12A
10 октября 2024 Венгрия
29 октября 2024 Германия 12
26 сентября 2024 Гонконг
10 октября 2024 Греция
24 октября 2024 Грузия PG-13
10 октября 2024 Дания
10 октября 2024 Египет
17 октября 2024 Израиль
6 ноября 2024 Индонезия 13+
10 октября 2024 Иордания
10 октября 2024 Ирак
18 октября 2024 Ирландия 12A
11 октября 2024 Исландия
11 октября 2024 Испания
10 октября 2024 Италия
21 ноября 2024 Казахстан
10 октября 2024 Катар
11 октября 2024 Кения
10 октября 2024 Колумбия
10 октября 2024 Кувейт
21 ноября 2024 Кыргызстан 12+
11 октября 2024 Латвия N12
10 октября 2024 Ливан
10 октября 2024 Литва N13
16 октября 2024 Люксембург
10 октября 2024 Мексика
17 октября 2024 Молдавия AG
11 октября 2024 Нигерия
10 октября 2024 Нидерланды
11 октября 2024 Норвегия
10 октября 2024 ОАЭ TBC
10 октября 2024 Оман
25 октября 2024 Польша
10 октября 2024 Португалия M/12
10 октября 2024 Пуэрто-Рико PG-13
18 октября 2024 Румыния
11 октября 2024 США PG-13
10 октября 2024 Саудовская Аравия
10 октября 2024 Сербия o.A.
17 октября 2024 Сингапур PG13
10 октября 2024 Сирия
10 декабря 2024 Словакия 12
10 октября 2024 Словения
10 октября 2024 Таджикистан
7 ноября 2024 Таиланд G
20 сентября 2024 Тайвань 6+
11 октября 2024 Турция
21 ноября 2024 Узбекистан 16+
10 октября 2024 Украина
6 ноября 2024 Филиппины R-13
11 октября 2024 Финляндия Tulossa
9 октября 2024 Франция
10 октября 2024 Хорватия
10 октября 2024 Черногория o.A.
10 октября 2024 Чехия
10 октября 2024 Швейцария
11 октября 2024 Швеция
11 октября 2024 Эстония
11 октября 2024 ЮАР
20 ноября 2024 Южная Корея 12
2 августа 2024 Япония G
Сборы в мире $32 224 616
Производство Bones, Nippon Television Network (NTV), Yomiuri Telecasting Corporation (YTV)
Другие названия
Boku no Hîrô Akademia za Mûbî Yuâ Nekusuto, My Hero Academia: You're Next, My Hero Academia: Ahora Es Tu Turno, 我的英雄學院劇場版：You're Next, Học Viện Siêu Anh Hùng: You're Next, My Hero Academia: Agora é a Sua Vez, My Hero Academia: És O Próximo, My Hero Academia: Sıra Sende, Моя Геройская Академия: Ты следующий, Моя геройська академія. Ти наступний, 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト
Режиссер
Тэнсай Окамура
В ролях
Юки Кадзи
Нобухико Окамото
Мамору Мияно
Каито Исикава
Кэнта Миякэ
Мультфильм находится в подборках
Лучшие полнометражные аниме про школу Лучшие полнометражные аниме про школу
Полнометражные мультфильмы про супергероев Полнометражные мультфильмы про супергероев

Рейтинг мультфильма

8.1
Оцените 43 голоса
6.9 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  231 В жанре «боевик»  66 В жанре «анимация»  44 В жанре «фэнтези»  17 В жанре «аниме »  14 В фильмах Японии  20
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Олег Карягин 21 ноября 2024, 11:51
Начну сразу в грустных новостей, если в России в кино этот фильм показывать не будут - то увидите вы его только 19 Февраля 2025 года.
Но так как я… Читать дальше…
Meow Lt 10 октября 2024, 09:45
Может после 11 числа либо вообще не выйдет..
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
Моя геройская академия: Ты следующий - дублированный трейлер
Моя геройская академия: Ты следующий Дублированный трейлер
Моя геройская академия: Ты следующий - trailer
Моя геройская академия: Ты следующий Trailer
Кадры из мультфильма
