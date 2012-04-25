Мстители, 2012

Основой для блокбастера Marvel «Мстители» послужил комикс Marvel, созданный Стэном Ли и Джеком Кирби. Первый комикс «Мстители» был опубликован в сентябре 1963 года. В команду героев тогда входили Железный Человек, Тор, Халк, Человек-муравей и Оса. В четвертом выпуске комикса к ним добавился Капитан Америка. По сюжету, его освободили из ледяной глыбы, и вернули к жизни.

В киноверсии «Мстителей» на экране встречаются Железный Человек (Роберт Дауни-мл.), Капитан Америка (Крис Эванс), Халк (Марк Руффало), Тор (Крис Хемсворт), Черная Вдова (Скарлетт Йоханссон) и Соколиный Глаз (Джереми Реннер). Всех их созывает вместе директор организации «ЩИТ» Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон).

Съемки фильма Marvel «Мстители» начались 25 апреля 2011 года в Альбукерке, штат Нью-Мехико. Работа шла как на Albuquerque Studios, так и на разных площадках в городе и его окрестностях. 28 июля, в четверг, съемки были завершены. Съемки также велись в Уилмингтоне, штат Огайо; Уортингтоне, штат Пенсильвания; Кливленде, штат Огайо; и в Нью-Йорке. Первая съемочная группа снимала картину 93 дня, вторая – 47 дней.

В звуковом павильоне на студии в Альбукерке был выстроен внушительный Авианосец, знаменитая база миротворческой организации «ЩИТ», директором которой является Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон). От обычного корабля Авианосец отличается тем, что способен летать. Создателям фильма было особенно важно показать знаменитый взлет Авианосца, ведь это один из ключевых элементов саги о «Мстителях» и именно его с замиранием сердца ждут поклонники комиксов. Съемки этого эпизода велись на взлетной полосе международного аэропорта города Альбукерк.

Куинджет – еще одно знаменитое средство передвижения из «Мстителей». Это летательный аппарат, с помощью которого Мстители прилетают на Авианосец и улетают с него. Он же используется в сражениях в воздухе. Дизайн Куинджета и Авианосца схож. Технологии, используемые в Авианосце, есть и в Куинджете. При этом глядя на общий контур Куинджета, его кабину пилота и вооружение, легко поверить, что этот летательный аппарат мог бы существовать и в реальности.

В первой книге комиксов «Мстители», выпущенной почти 50 лет назад, главным злодеем был Локи, брат Тора. Впервые Мстители объединились, чтобы победить его. Фильм остался верен этой сюжетной линии. На Земле Локи (Том Хиддлстон) – гораздо более страшный злодей, чем в своем родном Асгарде. В фильме Marvel «Мстители» именно Локи сеет смуту и хаос.

Крис Хемсворт (Тор) заметил, что съемки на натуре напомнили ему летний лагерь, где никто никого не знает, но всем очень весело тусоваться вместе. Правда, Хемсворт уже был знаком с Томом Хиддлстоном (Локи), ведь они уже создали прекрасный актерский дуэт в картине Marvel «Тор», который с успехом перенесен и в фильм Marvel «Мстители».

Чтобы сыграть искусного лучника по имени Соколиный Глаз, Джереми Реннер брал уроки мастерства у профессиональных стрелков из лука – участников Олимпийских игр. Реннер освоил основы этого искусства: правильную постановку корпуса, положение ног и т.д. Один из самых сложных элементов стрельбы из лука – натягивание тетивы, ведь сделать это на бегу или в прыжке очень и очень непросто. Однако с помощью упорных тренировок Реннер научился мастерски обращаться с тетивой.

Скарлетт Йоханссон была ужасно рада возможности вновь выступить в роли Черной Вдовы в блокбастере Marvel «Мстители». По словам этой замечательной актрисы, она страстная поклонница своей героини и ей очень приятно, что ее дебют в качестве Черной Вдовы в картине «Железный человек 2» был с восторгом принят публикой. В фильме Marvel «Мстители» есть сцены, посвященные истории взаимоотношений героини Йоханссон с коллегой по работе в организации «ЩИТ» Соколиным Глазом (Джереми Реннер).

Когда съемочная группа и актеры фильма перелетели из Альбукерка в Уилмингтон, штат Огайо, им не пришлось долго добираться из аэропорта до новой съемочной площадки. Чартерный самолет с кинематографистами приземлился в двух шагах от декорации фильма, собранной в «Аэропарке Графства Клинтон» (Clinton County Airpark). Это внушительный комплекс, включающий в себя трехкилометровую взлетно-посадочную полосу и отстроенный по последнему слову техники авиатерминал размером 30000 м². Именно здесь сняты многие сцены, действие которых разворачивается на борту знаменитого Авианосца.

Знаменитый боевой клич «Мстители, общий сбор!», известный по комиксам, в фильме вновь служит сигналом для команды, которой предстоит биться с «противниками, что не по зубам супергероям-одиночкам». Пока шли съемки, Крис Эванс (Капитан Америка) нередко рассылал смс-сообщения своим друзьям по съемочной группе, где с помощью этого знаменитого выражения убеждал их отправиться по заведениям ночного Альбукерка после долгой и трудной недели съемок.

Съемки в Центральном Парке сами по себе дело непростое, и что уж говорить, если надо снять полный состав актеров у фонтана Бифезда в уик-энд перед Днем Труда? Актеры, съемочная группа и авторы фильма не понаслышке узнали, что такое многотысячная толпа, когда полчища зевак собрались посмотреть на зрелище, способное поразить даже самого бывалого жителя Нью-Йорка – все действующие лица фильма Marvel «Мстители» в полном облачении, включая Тора (Крис Хемсворт) и Локи (Том Хиддлстон) во всем пышном великолепии жителей Асгарда. Для занятых в фильме актеров это был первый раз за целый месяц, когда они собрались на съемках в полном составе – и последний раз, когда они снимались вместе. Перед режиссером Джоссом Уидоном стояла непростая задача мобилизовать команду. «Это было что-то среднее между цирковым представлением и родительским собранием в школе», – со смехом говорит режиссер. «Кругом толпились поклонники, папарацци, а актеры радовались, что они снова все вместе, что можно поговорить, обменяться новостями, они вообще очень любили эти общие сборы».

Сцена погони из первой части фильма снималась в Уортингтоне, Пенсильвания, на ферме Creekside Mushroom LTD, которая раньше принадлежала знаменитому на весь мир бренду Moonlight. Эта ферма была самой большой в мире грибной плантацией и единственной в мире подземной грибной фермой в США. Съемки пришлось вести в туннелях общей протяженностью 240 километров на глубине 90 метров под землей. В этих суровых условиях, без доступа к стациоанрной электросети, съемки погони, в которой участвуют Локи (Том Хиддлстон), Соколиный Глаз (Джереми Реннер) и агент «ЩИТ» Мария Хилл (Коби Смолдерс) заняли несколько месяцев – но зато результат получился потрясающий.

Поскольку в фильме очень много драк, актерам – Крису Хемсворту, Тому Хиддлстону, Скарлетт Йоханссон и Джереми Реннеру – пришлось интенсивно тренироваться с командой каскадеров. Актеры занимались с постановщиком боев Джонатаном Эйсебио. Переименовав спортзал в «школу боевых искусств», Эйсебио со своей командой учил актеров различным видам боевых искусств, в том числе средневековым техникам боя, ушу, кунг-фу и Кали.

На три недели съемочная группа переместилась в Кливленд, на Восточную 9-ю улицу для подготовки и съемки одной из самых масштабных экшн-сцен фильма. Несколько месяцев в городе только об этом и говорили, съемки привлекли тысячи зевак, наблюдавших за превращением тихой улицы с полупустыми зданиями в бурлящий Нью-Йорк Сити, со станциями метро и знакомыми витринами магазинов. Декорации были настолько правдоподобны, что поползли слухи, будто на улице открылись новые магазины.

Еще одной непростой задачей для декораторов было создать на исторической площади Кливленда городской пейзаж, копирующий Штутгарт. Декораторы повесили на фасады зданий надписи на немецком языке и соорудили на площади настоящую баварскую пивную. Местным жителям эти перемены пришлись по вкусу, и они выразили надежду, что все эти усовершенствования (новые клумбы, газоны, столики под открытым небом и фонари) останутся на месте и после завершения съемок.

Хотя все съемочные площадки тщательно охранялись, и туда допускались только члены съемочной группы, одна настойчивая поклонница, проникнув на частный аэродром в Уилмингтоне, штат Огайо, сумела привлечь внимание актеров большим плакатом с приветствием и просьбой оставить автографы на футболке, которая была у нее в сумке. Плакат имел такой успех, что создатели фильма пропустили поклонницу на съемочную площадку, устроили ей экскурсию, подарили кепку участника съемочной группы «Мстителей», познакомили с режиссером Джоссом Уидоном и, конечно, все актеры расписались на футболке. Да, для преданной поклонницы MARVEL это был незабываемый день!

Том Хиддлстон, родившийся и выросший в Великобритании, не был знаком со спортивной жизнью Америки. Этот пробел был успешно восполнен во время съемок: он смотрел тренировочный матч команды Cleveland Browns со скамейки запасных, торжественно открыл бейсбольный матч с участием Cleveland Indians, выбросив традиционный первый мяч, и сидел в первом ряду на нескольких теннисных матчах чемпионата US Open.

Во время съемок одной из самых масштабных экшн-сцен режиссер Джосс Уидон задействовал 25 человек из размещенного в Огайо 391-го дивизиона Военной Полиции для отражения нападения пришельцев на Нью-Йорк Сити. Полицейские подразделения были привлечены для придания достоверности эпизоду боевых действий. И полиция с этим прекрасно справилась, вступив в дело с пулеметами 50-го калибра и гранатометами Mark-19. Съемочная группа была потрясена огневой мощью и слаженными действиями военных. На самого Уидона они тоже произвели неизгладимое впечатление, и после съемок он сфотографировался на память с полицейскими.

Для воссоздания картины разрушения улиц Нью-Йорк Сити постановщик спецэффектов Дэн Сюдик использовал пиротехническое оборудование высокой точности и ставил тщательно рассчитанные автомобильные трюки, так чтобы каскадеры могли безопасно передвигаться среди взрывов и переворачивающихся машин. В постановке самого крупного пиротехнического эпизода Сюдик со своей командой устроил 28 взрывов, которые волной прокатились по улице, создавая иллюзию воздушного налета. Кроме того, посреди улицы взорвались 14 автомобилей, среди которых были «военная бронетехника» и один грузовик. Сложнейшие спецэффекты Сюдик со своей командой разыграл как по нотам, и, хотя все это было поставлено на Восточной 9-й улице Кливленда, сцена попала на обложку «Нью-Йорк Пост» под заголовком «Спаси нас, Тор!»

По слухам, знаменитая цитата фраза Железного Человека “А мать твоя знает, на ком её гобелен?”, адресованная Тору, была импровизацией Роберта Дауни младшего.

Роберт Дауни мл. просил у Marvel разрешения забрать со съемок большую букву A (первая буква в “Avengers” – “Мстителях” в оригинале), но ему отказали. Тем не менее, Роберт все же получил этот сувенир от Marvel на свой следующий день рождения.

В ходе съемок всех сцен в Башне Старка Гвинет Пэлтроу (Пеппер Поттс) была босиком, в то время как Роберт Дауни Младший (Тони Старк) носил обувь на платформе, чтобы казаться выше партнерши.

В сцене, где Локи и Тор разговаривают среди гор, можно заметить двух больших воронов. В скандинавской мифологии отец Тора-громовержца, бог Один держал при себе воронов Хугина и Мунина, которые приносили ему новости из мира людей Мидгарда.

Сцена в лаборатории, где Брюс Беннер рассказывает о том, как пытался покончить с собой, является прямой отсылкой к вырезанному эпизоду из фильма “Невероятный Халк” 2008 года. По данному сюжету, Беннер в исполнении Эдварда Нортона пытается застрелиться.

Финальная сцена с практически легендарной репликой Тони Старка про шаурму была добавлена после того, как Роберт Дауни мл. предложить подправить сценарий. Как следствие, продажи шаурмы Лос-Анджелесе, Сент-Луисе и Бостоне взлетели до небес.

“Мстители” – первый фильм киновселенной “Марвел”, заработавший в прокате миллиард долларов.

В интервью изданию исполнитель роли Локи Том Хиддлстон сообщил, что рабочее название фильма было “Групповое объятие”. А по кинотеатрам картина доставлялась под кодовой фразой “Тимбилдинг”.

В первых версиях сценария среди Мстителей фигурировала Женщина-оса. Позже эту героиню заменили на Наташу “Черную Вдову” Романофф, поскольку ранее та уже была включена в киновселенную Marvel.

Тони Старк известен своей ироничной манерой награждать и коллег, и противников кличками. Так, например, Тора он в нескольких фильмах называет Point Break. В русском дубляже звучит слово “крепыш”, но вообще-то “Point Break” – культовый фильм 1990-х о серферах-экстремалах с Патриком Суэйзи и Киану Ривзом в главных ролях.

Создатели “Мстителей” получили права у Columbia Pictures на показ башни “Озкорп” из фильма “Новый Человек-паук” (2012). Однако к тому времени цифровая визуализация панорамы Нью-Йорка была уже завершена, и башня так и не появилась на экране.

В сцене, где уборщик находит упавшего с геликарриера Брюса Беннера, первый спрашивает второго “Ты упал с неба?”. Оригинальную фразу “Are you an alien?” можно перевести и как “Ты чужой?”. Роль уборщика исполнил Гарри Дин Стэнтон, и он же сыграл одну из главных ролей в фильме Ридли Скотта “Чужой” (Alien) 1979 года.