Достучаться до небес, 1997

Наша рецензия

На небе только и разговоров, что о море и о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах. И еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине… Мартин (Тиль Швайгер) и Руди (Ян Йозеф Лиферс) абсолютно разные по темпераменту и стилю жизни, попали в одну палату после новости о том, что каждому осталось жить едва ли неделю. Смертельно больные,…