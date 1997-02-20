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Достучаться до небес Достучаться до небес
Киноафиша Фильмы Достучаться до небес
Knockin' on Heaven's Door

Достучаться до небес, 1997

1997 / Германия / Нидерланды / Бельгия
8.5 Оцените
95 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Культовая криминальная драма с Тилем Швайгером
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О фильме

Сентиментальный боевик. Двое молодых парней узнают в больнице, что оба смертельно больны и жить им осталось несколько дней. Выпив текилы, они угоняют дорогой "мерседес", в багажнике которого лежал кейс с миллионом валюты...

8.5 Оцените
95 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 20 февраля 1997
Возраст 16+
Режиссер
Томас Ян
Томас Ян
В ролях
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Ян Йозеф Лиферс
Ян Йозеф Лиферс
Тьери Ван Вервеке
Тьери Ван Вервеке
Мориц Бляйбтрой
Мориц Бляйбтрой
Хуб Стапель
Хуб Стапель
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Достучаться до небес 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
18:15 от 250 ₽
Космос
12:35 от 120 ₽ 20:10 от 180 ₽
Полное расписание и билеты
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Наша рецензия
На небе только и разговоров, что о море и о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах. И еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине…  Мартин (Тиль Швайгер) и Руди (Ян Йозеф Лиферс) абсолютно разные по темпераменту и стилю жизни, попали в одну палату после новости о том, что каждому осталось жить едва ли неделю. Смертельно больные,…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В российский прокат вновь выйдут «Зеленая книга» и «Достучаться до небес» В скором времени в кино также покажут «Служебный роман», «Солярис», «Курьер» и другие знаменитые фильмы.
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24 марта 2022 16:24
Эксклюзивно для Киноафиши: DJ Грув делится списком любимых фильмов и сериалов Где периодически можно встретить DJ Грува? В кинотеатре. Популярный музыкант не просто киноман. Он не раз выступал в качестве кинокомпозитора, создавая не меньшие аудиохиты, чем те, которые можно услышать по радио. Из последнего — «Стендап под прикрытием». Поэтому не надо удивляться, что Киноафиша, встретив Евгения на одной московской премьере, с пристрастием допросила диджея.
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30 апреля 2021 13:00
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13 января 2021 11:47
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«Достучаться до небес» в кинотеатрах

Сегодня 20 пт 22 сб 23 вт 2
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Достучаться до небес»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Александровский Сад
2D, SUB
18:15 от 250 ₽
Космос ВДНХ
2D
12:35 от 120 ₽ 20:10 от 180 ₽
Москино Сокольники г. Москва, парк «Сокольники», Митьковский пр., 10
2D
21:05 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
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