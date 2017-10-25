«Тор: Рагнарёк»: Рецензия Киноафиши

Весёлый апокалипсис

Одолев огненного демона Суртура и предотвратив Рагнарёк, Тор возвращается в Асгард и обнаруживает, что его брат Локи в обличье бога Одина захватил власть, а сам Один исчез где-то на земле. Разыскав отца, братья узнают о возвращении богини смерти Хелы, что означает только одно — Рагнарёк всё-таки наступает, и весь Асгард должен погибнуть. Оказавшись на планете гладиаторов, Тор встречает своего напарника по «Мстителям» Халка, застрявшего здесь уже давно. И прежде, чем спасти свой народ, герою предстоит сразиться с давним другом и выбраться с планеты, которой руководит безумный Грандмастер.

Кадр из фильма «Тор:Рагнарёк»

После совершенно не запомнившегося зрителям и одного из самых слабых по рейтингам в киновселенной Marvel фильма «Тор 2: Царство тьмы» стало понятно, что истории о Боге Грома нужно как-то обновлять. Сражения с древними существами и пламенные речи героев зрителей уже не впечатляли. Видимо поэтому работу над третьей частью отдали комедийному режиссёру Тайке Вайтити («Реальные упыри»). И не зря. С первых же минут нового фильма понятно, что Вайтити идёт скорее по пути «Стражей галактики» Джеймса Ганна, чем ориентируется на предыдущие картины о Торе. Явная комедийность, переходящая иногда в откровенную пародию, сквозит во всех основных событиях, и редко какая серьёзная или пафосная сцена не заканчивается нелепым гэгом, разряжающим обстановку.

Кадр из фильма «Тор:Рагнарёк»

Крис Хемсворт, избавившись от излишних рамок роли бога, откровенно развлекается, иногда совершенно осознанно переигрывая. И даже Том Хиддлстон позволяет себе иногда забыть о сложившемся образе обаятельного негодяя и просто подурачиться. Главная антагонистка Хела харизматична, а экшен сцены с её участием сняты чуть ли не интереснее большинства драк самого Тора. Что же касается небольшой роли Энтони Хопкинса, когда он предстаёт уже в роли Одина, а не очередной маски Локи, то создаётся полное ощущение, что актёр просто пришёл на съёмки в домашней одежде и всё равно выглядит более убедительно, чем все остальные. По всё больше развивающейся традиции в сольный фильм персонажа студия Marvel добавляет ещё одного героя (по примеру, скажем, «Человека-паука» в котором важную роль играет Железный человек). Участие Халка в фильме о Торе отчасти обусловлено тем, что Marvel так и не удалось выбить права на очередные сольные картины о зелёном монстре, а отчасти желанием добавить ещё большей комедийности в сюжет. Халк, которого мы видели в предыдущих фильмах, был постоянно злящимся неуправляемым чудовищем, здесь же он скорее напоминает ребёнка-переростка с соответствующей логикой.

Кадр из фильма «Тор:Рагнарёк»

К несомненным плюсам ещё следует добавить, что «Тор: Рагнарёк» — один из немногих фильмов Marvel, в котором есть запоминающийся саундтрек. В первую очередь это очень удачно подобранная Immigrant song от классиков рока Led Zeppelin, а также несколько отличных стилизаций под старую электронную музыку. В довершение яркости картине добавляет множество мелких ролей и камео от вполне ожидаемого появления Бенедикта Камбербетча в образе доктора Стрэнджа, до совершенно хулиганского эпизода с Мэттом Дэймоном. Ну а обязательное участие Стэна Ли может побороться за звание самого милого камео легендарного автора.

Кадр из фильма «Тор:Рагнарёк»

Завязка сюжета сделана по всем правилам хорошего комикса: есть и личная трагедия, и неожиданные повороты, связанные с ней, и превосходящий по силе противник, и неожиданные друзья, которые сначала кажутся врагами. Даже забрасывается пара серьёзным тем вроде цены царской власти и богатства. Но примерно с середины целостность фильма начинает рассыпаться. Комедия всё-таки вредит логике сюжета. Локи постоянно мечется между противоположными сторонами всех конфликтов. А после первого столкновения противники разбросаны по разным линиям повествования на две трети фильма и встречаются уже только для финальной схватки, где, увы, не обходится без слишком привычных для комиксов клише. Например, Хела слишком долго и медленно идёт по мосту, давая возможность героям обсудить все подробности своего плана. Кроме того, часть событий и персонажей остаётся толком не раскрыта. Так и непонятно, почему Брюс Бэннер провёл два года в шкуре Халка, даже в моменты, когда не злился. А когда он всё-таки снова становится человеком, оказывается, что Марку Руффало в фильме играть нечего, его роль уж слишком нелепа. Примерно то же касается и Грандмастера, которого сыграл Джефф Голдблюм. А Скёрдж в исполнении отличного актёра Карла Урбана большую часть своего экранного времени просто ходит и делает удивлённые глаза.

Кадр из фильма «Тор:Рагнарёк»

Однако все эти недостатки при первом просмотре скорее всего останутся только фоном, поскольку фильм действительно лёгкий и очень смешной. И если расценивать большинство таких недочётов как гротескную пародию на стереотипы комиксов, то всё встаёт на свои места, в том числе и откровенное позёрство персонажей и некоторые нарочито слабые спецэффекты. Почти наверняка работу Тайки Вайтити будут часто сравнивать со «Стражами галактики» и, к сожалению, чаще всего не в пользу «Тора» — он вышел всё-таки не настолько целостным и идеальным. Хотя здесь у последнего есть оправдание — Ганн разрабатывал свою историю с нуля, а Вайтити пришлось работать уже с готовыми персонажами. Но главное — картина выполняет две главные задачи: развлекает зрителей и запоминается, при этом сохраняя и целостность киновселенной и авторский стиль Тайки Вайтити с его простым юмором и энергетикой. В любом случае остаётся только радоваться, что Marvel всё больше отказывается от типичной рафинированности кинокомиксов, позволяя необычным режиссёрам снимать именно так, как им нравится.

Алексей Хромов

В российском прокате со 2 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Тор: Рагнарёк»