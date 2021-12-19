Меню
Топ Ган: Мэверик - второй дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Топ Ган: Мэверик. Второй дублированный трейлер

Топ Ган: Мэверик. Второй дублированный трейлер

Дата публикации: 16 декабря 2019
Топ Ган: Мэверик – Возвращение легендарного пилота! В кино с 16 июля 2020 года.
Владислав Поляков 19 декабря 2021, 09:51
Ахаааха 2020
19 декабря 2021, 09:51 Ответить
morick 14 июля 2022, 15:52
Оценка
Классный фильм, Том Круз как обычно крут. Натуральные съёмки без комп графики и зелёных экранов. Олдскульный боевик.
14 июля 2022, 15:52 Ответить
Comon 27 июля 2022, 10:28
Оценка
Крутяк, блокбастеры снова на большом экране, полегче на душе стало. А Круз входит в элитную десятку, да
27 июля 2022, 10:28 Ответить
Планета Мега 5 августа 2022, 19:07
Оценка
Почему все фильмы на русский не переводят?🥺
5 августа 2022, 19:07 Ответить
Comon 5 августа 2022, 22:55
Оценка
Все фильмы на русском - но озвучка и перевод да, так себе, процентов на 80..
Но и на том спасибо!
5 августа 2022, 22:55 Ответить
mahonya291095 31 августа 2022, 20:15
Оценка
🔥
31 августа 2022, 20:15 Ответить
kin2280 31 августа 2022, 23:29
Оценка
Топ
31 августа 2022, 23:29 Ответить
User 10 сентября 2022, 13:45
Оценка
Отличный фильм, стоит сходить ))..
10 сентября 2022, 13:45 Ответить
Zura Zhgenti 2 января 2023, 01:33
Оценка
Как всегда , Американцы снимать умеют . Мне очень жаль , что мы про них ни чего не снимаем . Наши Су-57 старухами сбивают . Главное ведь не машина , а пилот сша ! Мне фильм не понравился . Ладно про их патриотизм все понятно. И понятно то, что на аэродроме оказался f14 , так как мол это не Россиия . Нас топчут , а вы фильм классный . Не вкусная и вредная конфетка в красивой обертке .
2 января 2023, 01:33 Ответить
Weteran Mc 17 июня 2024, 00:28
Оценка
Фильм, как фильм. Только очень крутой. А звуки реактивных двигателей были слышны даже соседям. Моя оценка: 10 из 10. 👍
17 июня 2024, 00:28 Ответить
Денис Лысенко 15 июля 2024, 22:21
офигенный фильм, отличные актеры, 10 из 10
15 июля 2024, 22:21 Ответить
8.3 Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик боевик, 2022, США
