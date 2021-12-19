Меню
Топ Ган: Мэверик. Второй дублированный трейлер
Топ Ган: Мэверик. Второй дублированный трейлер
1
1
Дата публикации: 16 декабря 2019
Топ Ган: Мэверик
– Возвращение легендарного пилота! В кино с 16 июля 2020 года.
Развернуть
Все трейлеры фильма
Владислав Поляков
19 декабря 2021, 09:51
Ахаааха 2020
19 декабря 2021, 09:51
0
0
Ответить
morick
14 июля 2022, 15:52
Оценка
Классный фильм, Том Круз как обычно крут. Натуральные съёмки без комп графики и зелёных экранов. Олдскульный боевик.
14 июля 2022, 15:52
1
0
Ответить
Comon
27 июля 2022, 10:28
Оценка
Крутяк, блокбастеры снова на большом экране, полегче на душе стало. А Круз входит в элитную десятку, да
27 июля 2022, 10:28
1
0
Ответить
Планета Мега
5 августа 2022, 19:07
Оценка
Почему все фильмы на русский не переводят?🥺
5 августа 2022, 19:07
0
0
Ответить
Comon
5 августа 2022, 22:55
Оценка
Все фильмы на русском - но озвучка и перевод да, так себе, процентов на 80..
Но и на том спасибо!
5 августа 2022, 22:55
0
0
Ответить
mahonya291095
31 августа 2022, 20:15
Оценка
🔥
31 августа 2022, 20:15
1
0
Ответить
kin2280
31 августа 2022, 23:29
Оценка
Топ
31 августа 2022, 23:29
1
0
Ответить
User
10 сентября 2022, 13:45
Оценка
Отличный фильм, стоит сходить ))..
10 сентября 2022, 13:45
0
0
Ответить
Zura Zhgenti
2 января 2023, 01:33
Оценка
Как всегда , Американцы снимать умеют . Мне очень жаль , что мы про них ни чего не снимаем . Наши Су-57 старухами сбивают . Главное ведь не машина , а пилот сша ! Мне фильм не понравился . Ладно про их патриотизм все понятно. И понятно то, что на аэродроме оказался f14 , так как мол это не Россиия . Нас топчут , а вы фильм классный . Не вкусная и вредная конфетка в красивой обертке .
2 января 2023, 01:33
0
0
Ответить
Weteran Mc
17 июня 2024, 00:28
Оценка
Фильм, как фильм. Только очень крутой. А звуки реактивных двигателей были слышны даже соседям. Моя оценка: 10 из 10. 👍
17 июня 2024, 00:28
0
0
Ответить
Денис Лысенко
15 июля 2024, 22:21
офигенный фильм, отличные актеры, 10 из 10
15 июля 2024, 22:21
0
0
Ответить
