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Постер фильма Гран Туризмо
8.0
Гран Туризмо - Дублированный трейлер 2
Киноафиша Фильмы Гран Туризмо
8.0

Гран Туризмо

, 2023
Gran Turismo
США, Япония / боевик, приключения, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Гран Туризмо
8.0
Гран Туризмо - Дублированный трейлер 2
Гран Туризмо  Дублированный трейлер 2

О фильме

История об исполнении желаний подростка, игравшего в Gran Turismo, чьи игровые навыки позволили выиграть серию соревнований Nissan, чтобы стать настоящим профессиональным гонщиком. Основано на реальной истории.

В ролях

Орландо Блум
Орландо Блум
Danny Moore
Дэвид Харбор
Дэвид Харбор
Jack Salter
Арчи Мадекве
Арчи Мадекве
Jann Mardenborough
Даррен Барнет
Даррен Барнет
Matty Davis
Джоша Страдовски
Джоша Страдовски
Nicholas Capa
Арчи Мадекве
Арчи Мадекве
Jann Mardenborough
Такэхиро Хира
Такэхиро Хира
Kazunori Yamauchi
Джери Холлиуэлл
Lesley Mardenborough
Джимон Хонсу
Джимон Хонсу
Steve Mardenborough
Daniel Puig
Coby Mardenborough
Maeve Courtier-Lilley
Audrey
Режиссер Нил Бломкамп
Сценарист Джейсон Холл, Зак Бэйлин, Алекс Тсе
Композитор Lorne Balfe, Andrew Kawczynski
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Япония
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 25 сентября 2023
Премьера в мире 30 июля 2023
Дата выхода
10 августа 2023 Австралия
5 августа 2023 Австрия
10 августа 2023 Азербайджан 13+
24 августа 2023 Алжир
24 августа 2023 Американские Виргинские острова
11 августа 2023 Андорра
24 августа 2023 Аргентина +13
24 августа 2023 Аруба
9 августа 2023 Бельгия
11 августа 2023 Болгария
24 августа 2023 Босния и Герцеговина
10 августа 2023 Бразилия
11 августа 2023 Великобритания
10 августа 2023 Венгрия
11 августа 2023 Вьетнам
24 августа 2023 Гайана
24 августа 2023 Гватемала
10 августа 2023 Германия
10 августа 2023 Гонконг
17 августа 2023 Греция
10 августа 2023 Грузия PG-13
17 августа 2023 Дания 11
9 августа 2023 Израиль All
25 августа 2023 Индия
23 августа 2023 Индонезия 13+
11 августа 2023 Ирландия 12A
9 августа 2023 Исландия Unrated
11 августа 2023 Испания
20 сентября 2023 Италия
10 августа 2023 Казахстан
11 августа 2023 Канада
11 августа 2023 Китай
24 августа 2023 Косово
10 августа 2023 Кувейт
10 августа 2023 Кыргызстан 12+
11 августа 2023 Латвия (none)
11 августа 2023 Литва
10 августа 2023 Макао B
24 августа 2023 Македония
24 августа 2023 Мексика
10 августа 2023 Молдавия 12
10 августа 2023 Нидерланды 12
10 августа 2023 Новая Зеландия
11 августа 2023 Норвегия
10 августа 2023 ОАЭ 18TC
24 августа 2023 Панама
24 августа 2023 Перу
11 августа 2023 Польша
10 августа 2023 Португалия
10 августа 2023 Пуэрто-Рико PG-13
11 августа 2023 Румыния o.A.
11 августа 2023 США
24 августа 2023 Сент-Китс и Невис
10 августа 2023 Сербия
9 августа 2023 Сингапур
10 августа 2023 Словакия 12
24 августа 2023 Словения
25 августа 2023 Таджикистан
10 августа 2023 Таиланд
10 августа 2023 Тайвань
24 августа 2023 Тринидад и Тобаго
25 августа 2023 Туркмения
25 августа 2023 Турция
10 августа 2023 Узбекистан
10 августа 2023 Украина
30 августа 2023 Филиппины
25 августа 2023 Финляндия Tulossa
9 августа 2023 Франция
10 августа 2023 Хорватия
10 августа 2023 Черногория
10 августа 2023 Чехия
10 августа 2023 Швейцария 12
11 августа 2023 Швеция
10 августа 2023 Эквадор
11 августа 2023 Эстония
11 августа 2023 ЮАР
30 августа 2023 Южная Корея
15 сентября 2023 Япония
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $122 076 738
Производство Columbia Pictures, PlayStation Productions, 2.0 Entertainment
Другие названия
Gran Turismo, Gran Turismo: De jugador a corredor, Гран Туризмо, Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile, Gran Turismo: Based on a True Story, Gran Turismo: De Jogador a Corredor, Gran Turismo: Tay Đua Cự Phách, Gran Turizmo, GT Gran Turismo. De gamer a racer, GT：跨界玩家, GT赛车, GT赛车：极速狂飙, GT跑車浪漫旅, Ґран Туризмо, グランツーリスモ, 头号赛车手, GT. Gran Turismo, گرن توریسمو, Gran Turismo. No spēles līdz trasei, Gran Turismo: D'après une histoire vraie, Gran Turismo - De Jogador a Corredor

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 71 голос
7.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  284 В жанре «боевик»  85 В жанре «приключения»  83 В жанре «драма»  122 В фильмах США  196 В фильмах Японии  23 В фильмах 2023 года  16
Обновлено 30 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Гран Туризмо - Дублированный трейлер 2
Гран Туризмо Дублированный трейлер 2
Гран Туризмо - Трейлер 2
Гран Туризмо Трейлер 2
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Наша рецензия

Это всего лишь игра.
Это всего лишь игра. В конце 1990-х на консоли PlayStation вышла видеоигра, которой было суждено разрастись до самой долгоиграющей франшизы в истории. Видеоигра, своей предельной аутентичностью позволившая миллионам простых подростков почувствовать себя профессиональными автогонщиками. За созданием прорывного гоночного симулятора, получившего название Gran Turismo, стоит японец Кадзунори Ямаути, в конечном счете ставший ключевым человеком в индустрии. Игровая серия не теряет популярности даже спустя полвека, да…

Отзывы зрителей о фильме Гран Туризмо

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Отзывы разделились: часть зрителей отмечает драйв и реалистичность гонок, другая считает, что фильм не хватает глубины и проработки сюжета. Сильные стороны: качественные визуальные эффекты, правдоподобная езда, аккуратная камера. Слабые стороны: слабый сюжет, местами предсказуем. Оценка разная: встречаются и высокие оценки, и критика. Фильм подойдет поклонникам гонок и тем, кто интересуется историями о достижении цели.
Саммари составлено ИИ на основе 22 отзывов.

Отзывы о фильме

Артем Семяник 15 августа 2023, 20:35
Кино просто бомба нам понравилось, реалистичное. Советую сходить😁😁😁😁
Ника Яковлев 10 октября 2023, 17:22
Вы о чем вообще?? Где, какая бомба?? Просто 2 часа достаточно ровного повествования о том как новоиспеченный гонщик, то выигрывает, то проигрывает..… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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