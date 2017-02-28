«Достучаться до небес»: Рецензия Киноафиши

На небесах только и говорят что о море

На небе только и разговоров, что о море и о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах. И еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине…

Мартин (Тиль Швайгер) и Руди (Ян Йозеф Лиферс) абсолютно разные по темпераменту и стилю жизни, попали в одну палату после новости о том, что каждому осталось жить едва ли неделю. Смертельно больные, они напиваются, разговаривают о жизни, и тут выясняется, что Руди никогда не видел море. Тогда они решают сбежать из больницы прямо в пижамах, угнать машину с парковки и поехать на море. И это была бы унылая драма, если бы создатели фильма не добавили такие пикантности как миллион евро в багажнике машины, которая принадлежала бандитам, полицейская погоня и ограбления.

Кадр из фильма «Достучаться до небес»

— Думаешь, мы действительно будем сидеть на облаке и говорить о море?

— Да, я твёрдо в это верю.

Вообще, «Достучаться до небес» — это культовое кино, заложившее почву для будущих кинопроектов на извечную тему — исполнение истинных желаний накануне преждевременной смерти. Благодаря его оглушительному успеху и мировой славе, в кинематографе как-то особенно полюбили говорить о том, что перед смертью надо исполнить все свои желания. Но не столько нас задевает за живое этот предсмертный квест, сколько четкое и болезненное осознание того, что мы зачастую просто существуем, забывая о быстротечности времени и своих мечтах.

«Пока не сыграл в ящик», «Жизнь прекрасна», «Моя жизнь без меня» и многие другие фильмы, продолжали славную традицию возвращать зрителей к реальности, сообщать, что не нужно ждать смертного приговора, чтобы начать жить полной жизнью. Но «Достучаться до небес» возглавляет этот список не только по хронологии, но и благодаря особой неповторимой подаче. Это не слезливая драма, не история в стенах больничной палаты, не увидите вы и толпы родственников с опухшими глазами. Это самая настоящая криминальная комедия, изобилующая гениальными остротами, нереальными сюжетными поворотами, захватывающей динамичностью и обаятельными героями, архетипы которых близки каждому.

Название

А ты? Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там наверху тебя окрестят лохом. Нужную атмосферу поддерживал и саундтрек, включающий в себя как хиты, так и отдельные возвышенные, грустные, комичные композиции. Но сложно разбирать этот фильм по кусочкам, ведь в нем идеально всё. От завязки и шуток Тиля еще в больнице, до выражения лица одного из бандитов, и, конечно же, финала. Если вы и заплачете при просмотре, то только жалея самого себя. Поскольку это не столько драма, сколько боевик в стиле Гая Ричи.

Вот только режиссер Томас Ян не стал знаменитым, как тот же Ричи. К сожалению, «Достучаться до небес» - единственный шедевр Томаса, видимо, он вложил в него всю душу. А вот Тиль Швайгер укрепил свой, тогда еще начинающийся успех, и стал международным любимчиком и самым узнаваемым немецким актером. Многие считают, что это была его лучшая роль.

Кадр из фильма «Достучаться до небес»

Смерть - очень неприятная форма бытия.

Этот фильм многогранен, и хотя его сюжет уже всем известен, каждый может увидеть в нем что-то свое. Во-первых, Мартин и Руди почти как ангел и черт, каждому будет близок тот или иной герой. Во-вторых, можно видеть в этом кино только комедию, много смеяться и отбросить драматический налет. Но уж что точно должен понять каждый во время просмотра, так это то, что бояться - глупо. Это центральная мысль кинокартины, которая сверкает словно самая яркая звезда в темном небе, становясь путеводной для потерявшегося. Это самый знаменитый must see от немцев.

Бариева Лилия