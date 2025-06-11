Как приручить дракона
– Подростку Иккингу не слишком близки традиции его героического племени, много лет ведущего войну с драконами. Парень неожиданно заводит дружбу с драконом Беззубиком, который поможет ему и другим викингам увидеть мир с совершенно другой стороны.
Абсолютно всё — от визуала до актёрской игры — на высшем уровне. Беззубик выглядит невероятно живым. Мейсон Теймс отлично передал суть Иккинга, а атмосфера сохранила ту самую магию, за которую я так полюбила оригинал.\
Главное, что фильм не пытается быть точной копией мультфильма — и в этом его сила. Он переосмысливает историю, сохраняя главное: душу, эмоции и развитие героев.
- любителям Безубика советую ))
- в начале фильм показался скучноватым , затем не заметил как вовлекся ...
Мой рекомендосьён )))
А где доброта у нас стала признаком аутизма,мне прям интересно. Хотите смотреть мультик, смотрите, зачем фильм оскорблять.
