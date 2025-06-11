Меню
Как приручить дракона - дублированный тизер-трейлер
Как приручить дракона. Дублированный тизер-трейлер

Как приручить дракона. Дублированный тизер-трейлер

Дата публикации: 15 декабря 2024
Как приручить дракона – Подростку Иккингу не слишком близки традиции его героического племени, много лет ведущего войну с драконами. Парень неожиданно заводит дружбу с драконом Беззубиком, который поможет ему и другим викингам увидеть мир с совершенно другой стороны.
Валентина Павликова 11 июня 2025, 21:47
Оценка
Здравствуйте а правда этот фильмец выйдет 14 июня?
11 июня 2025, 21:47 Ответить
vorobevartem271 13 июня 2025, 05:43
Оценка
Фильм просто бомба , всем советую !!
13 июня 2025, 05:43 Ответить
Ixenic Son 13 июня 2025, 07:38
в ответ на сообщение Валентина Павликова от 11 июня 2025, 21:47
Для мира он появился в кинотеатрах уже 12 июня а в России появился до 22 июня
13 июня 2025, 07:38 Ответить
Диана Гандилян 13 июня 2025, 19:55
в ответ на сообщение Ixenic Son от 13 июня 2025, 07:38
Оценка
Это точная инфа?
13 июня 2025, 19:55 Ответить
Таня Ким 15 июня 2025, 16:46
Оценка
Очень классный фильм! Конечно чем то различается от мультфульма, но это на то и фильм, что будет что-то немного другое, изменённое, непривычное. Надеюсь на 2 и 3 части фильма!!!
15 июня 2025, 16:46 Ответить
Диана Гандилян 15 июня 2025, 23:22
в ответ на сообщение Таня Ким от 15 июня 2025, 16:46
Оценка
Здравствуйте есть вопрос,в каком говороде вы живете?Мы живем в Новороссийске,обещали показать 14 июня,и до сих пор не показали🥲вот и стало иньересно,ведь многие уже посмотрели фильм.
15 июня 2025, 23:22 Ответить
gridneva2804 16 июня 2025, 11:12
Оценка
Наивный фильм с занудством , но если не о чем не думать , а просто смотреть, то понравится .
16 июня 2025, 11:12 Ответить
u4099979 18 июня 2025, 18:09
Оценка
Пару дней назад посмотрела этот фильм. Могу сказать одно — фильм получился потрясающим.\
\
Абсолютно всё — от визуала до актёрской игры — на высшем уровне. Беззубик выглядит невероятно живым. Мейсон Теймс отлично передал суть Иккинга, а атмосфера сохранила ту самую магию, за которую я так полюбила оригинал.\
\
Главное, что фильм не пытается быть точной копией мультфильма — и в этом его сила. Он переосмысливает историю, сохраняя главное: душу, эмоции и развитие героев.
18 июня 2025, 18:09 Ответить
Comon 21 июня 2025, 16:37
Оценка
Очень удачная экранизация мульта. Мульт очень крутой конечно, культовый, недосягаемый, и фильм во многом повторил его успех, немножко правда побуксовав в самом начале. Актёры подобраны суперски, Батлер как всегда добр и брутален, это Спартааа только правда забыл здесь крикнуть. Ну и комп съёмки и прорисовка на современном уровне - позволяют полностью достичь эффект и погружение, не хуже Аватара а может быть во многом и превосходящем его
21 июня 2025, 16:37 Ответить
alenaabu104 22 июня 2025, 06:00
Оценка
Рекомендую. Ходили семьёй. Всем понравилось. Полный зал.
22 июня 2025, 06:00 Ответить
Максим Морозов 22 июня 2025, 12:26
Оценка
Фильм очень хороший мне очень понравилось, с большим удовольствием буду ждать продолжения 2-3 фильма
22 июня 2025, 12:26 Ответить
Виктория Иванова 23 июня 2025, 12:52
Оценка
Фильм суперский,спасибо большое, выходные на радость прошли ☺️🙂
23 июня 2025, 12:52 Ответить
kimo777 24 июня 2025, 01:24
Оценка
Посмотрел с огромным удовольствием. Подбор актеров, спецэффекты - всё на уровне. И особое спасибо авторам за бережное отношение к оригинальному мультфильму. А то у нас от "Бременских музыкантов" и "Летучего корабля" рожки да ножки оставили...
24 июня 2025, 01:24 Ответить
Игорь Ферягин 25 июня 2025, 07:30
Оценка
Норм
25 июня 2025, 07:30 Ответить
Максим Сон 25 июня 2025, 11:43
Оценка
Крутой фильм
25 июня 2025, 11:43 Ответить
Инесса Инесса 26 июня 2025, 06:17
в ответ на сообщение vorobevartem271 от 13 июня 2025, 05:43
Я о этом фильме мечтаю а он не выходит у нас в кино
26 июня 2025, 06:17 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 17:34
в ответ на сообщение vorobevartem271 от 13 июня 2025, 05:43
Рады, что фильм произвёл на вас такое впечатление !
30 июня 2025, 17:34 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 17:35
в ответ на сообщение Таня Ким от 15 июня 2025, 16:46
думаем, что продолжение не заставит себя долго ждать 😎
30 июня 2025, 17:35 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 17:43
в ответ на сообщение gridneva2804 от 16 июня 2025, 11:12
Иногда это то, что нужно 🙌
30 июня 2025, 17:43 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 17:43
в ответ на сообщение u4099979 от 18 июня 2025, 18:09
Очень приятно читать такой отзыв — видно, что история по-настоящему откликнулась. Спасибо, что поделились впечатлениями!
30 июня 2025, 17:43 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 17:43
в ответ на сообщение Comon от 21 июня 2025, 16:37
Вот это развернутый и точный разбор! Классно, когда экранизация может так здорово уважать оригинал и при этом идти в ногу с современностью. Батлер — огонь, а визуал — просто космос!
30 июня 2025, 17:43 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 17:44
в ответ на сообщение kimo777 от 24 июня 2025, 01:24
Когда уважение к оригиналу сочетается с классной реализацией — это сразу чувствуется. Такие фильмы и запоминаются!
30 июня 2025, 17:44 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 17:44
в ответ на сообщение Максим Сон от 25 июня 2025, 11:43
Однозначно 😎
30 июня 2025, 17:44 Ответить
furletowav 1 июля 2025, 23:12
Оценка
Сегодня сходили на данный фильм, испытали очень яркие эмоции от просмотра данной адаптации, очень порадовал актёрский состав, а так же сюжет, который в отличии от большинства подобных современных проектов подбирался с особой любовью уважением к оригинальной истории, конечно есть небольшие недочёты, но они не бросаются в глаза при просмотре. Особенно понравилось как реализовали модельку Беззубика, визуально приятно наблюдать за его действиями на экране. Очень порадовала эта адаптация которая несёт очень приятное чувство ностальгии. Очень хочется увидеть 2 и 3 часть в кино!)😊😍
1 июля 2025, 23:12 Ответить
Станислав Ян 4 июля 2025, 10:19
Оценка
Ребенок был в восторге. Сопереживал дракону до слез. В первый раз киноадаптация лучше мультфильма. Рекомендую.
4 июля 2025, 10:19 Ответить
kamilhakimov096 4 июля 2025, 12:51
Оценка
Нам очень понравился этот фильм. Сходили с удовольствием👍😉.Всем рекомендую сходить на этот фильм
4 июля 2025, 12:51 Ответить
User 8 июля 2025, 17:29
в ответ на сообщение Максим Морозов от 22 июня 2025, 12:26
арұәйә
8 июля 2025, 17:29 Ответить
Анна Третьякова 11 июля 2025, 17:07
Оценка
класс👍
11 июля 2025, 17:07 Ответить
Tapapax Kaliningrad-Krasnodar 11 июля 2025, 21:28
Оценка
всем привет!!
- любителям Безубика советую ))
- в начале фильм показался скучноватым , затем не заметил как вовлекся ...
Мой рекомендосьён )))
11 июля 2025, 21:28 Ответить
Катюша Полевова 13 июля 2025, 01:46
Оценка
Смотрели с сыном 6 лет , добрый хороший фильм , снятый по мультику)
13 июля 2025, 01:46 Ответить
User 17 июля 2025, 06:45
Оценка
Сходили с другом очень понравилось!советою посмотреть
17 июля 2025, 06:45 Ответить
Светлана Новикова 25 июля 2025, 16:45
Оценка
Ну это пушка
25 июля 2025, 16:45 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 16:59
в ответ на сообщение furletowav от 1 июля 2025, 23:12
Спасибо за такой тёплый отзыв! Очень приятно, что адаптация вызвала столько эмоций и ностальгии, а Беззубик снова стал любимцем — будем надеяться, продолжение не заставит себя ждать! 😊
31 июля 2025, 16:59 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 17:00
в ответ на сообщение Станислав Ян от 4 июля 2025, 10:19
Спасибо, что поделились! Здорово, что история так тронула ребёнка — такие эмоции от фильма остаются в памяти надолго.
31 июля 2025, 17:00 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 17:02
в ответ на сообщение kamilhakimov096 от 4 июля 2025, 12:51
Спасибо за отзыв! Рады, что просмотр принёс удовольствие — приятно, когда кино радует всей компанией.
31 июля 2025, 17:02 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 17:03
в ответ на сообщение Tapapax Kaliningrad-Krasnodar от 11 июля 2025, 21:28
Привет! Спасибо за совет и честный отзыв — здорово, что фильм сумел затянуть, несмотря на медленное начало. Ваш рекомендосьён принят!
31 июля 2025, 17:03 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 17:04
в ответ на сообщение User от 17 июля 2025, 06:45
Спасибо за отзыв! Здорово, что просмотр с другом прошёл отлично — спасибо за рекомендацию!
31 июля 2025, 17:04 Ответить
marinaaistova763 18 августа 2025, 22:11
Оценка
Ходили всей семьёй. Всем понравилось, даже папе)
18 августа 2025, 22:11 Ответить
Савва Бернов 23 августа 2025, 01:22
Это не то что было в мультике и книге. Тут нет всего самого главного! От фраз до того как выглядят драконы ! Икинг вообще на солнечного ребенка похож тут. Уже молчу о том что совершенно нет музыки Александра Рыбака ! Который делал и озвучку и песню к данной вселенной. Астрит даже не похожа на себя как и многие герои за исключением отца. Испортили очередной шедевр фильмом
23 августа 2025, 01:22 Ответить
Амелия Лихтенштейн 1 сентября 2025, 16:17
в ответ на сообщение Савва Бернов от 23 августа 2025, 01:22
Оценка
Есть такая штука, как кино-адаптация, зачем нам кино-копия мультика? Для этого мы и мультик посмотрим. А драконы выглядят вполне также.

А где доброта у нас стала признаком аутизма,мне прям интересно. Хотите смотреть мультик, смотрите, зачем фильм оскорблять.
1 сентября 2025, 16:17 Ответить
Angelina Shnychkina 26 сентября 2025, 14:29
Оценка
Фильм очень понравился . На удивление во время некоторых сцен были даже мурашки
26 сентября 2025, 14:29 Ответить
User 28 сентября 2025, 01:39
Оценка
Фильм хориший ! Смотрели с сыном в мираж синема европолис. Но! Даже не думала , что в кинотеатре могут в таком плохом качестве плказыаать показывать. Краски тусклые , изоьражение не четкое, как будто экранка. И звук печаль. В этом разочаоование
28 сентября 2025, 01:39 Ответить
zla85 5 октября 2025, 08:35
Оценка
Замечательно снят, не пожалели что пошли
5 октября 2025, 08:35 Ответить
Кристина Михайлова 21 октября 2025, 10:09
Оценка
Очаровательный дракон
21 октября 2025, 10:09 Ответить
8.6 Как приручить дракона
Как приручить дракона боевик, приключения, семейный, 2025, США
