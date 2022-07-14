Миссия невыполнима 7, 2022

«Миссия невыполнима» — одна из самых успешных кинофраншиз в истории мирового кино. Фильмы саги не только становятся кассовыми хитами, но и оказывают существенное влияние на развитие экшен-жанра в целом. Данная часть не стала исключением.
Возвращение на экраны Тома Круза, прославившегося еще в далекие 80-е. Несмотря на солидный возраст, голливудский актер продолжает выполнять трюки самостоятельно. На подготовку некоторых уходят месяцы. Так, для исполнения прыжка на мотоцикле с трамплина из вступительной части Круз тренировался в течение года, в общей сложности осуществив свыше 10 тысяч пробных попыток. Смысл трюка заключался в том, что агент Итан Хант должен был спрыгнуть с мотоцикла на высоте 1200 метров над уровнем моря и приземлиться с парашютом. Поэтому Том Круз также занимался и парашютизмом. По словам режиссера Кристофера Маккуорри, сцена была отснята в первую же рабочую смену с одного дубля. Станьте свидетелями очередного актерского подвига своего кумира!
Помимо динамичного экшена, лента порадует отличным юмором, за который отвечает ветеран комедийного жанра Саймон Пегг.
Седьмая часть — наиболее масштабная из всех. Зрителей ждет рекордное количество экшен-сцен, запечатленных в разных уголках земного шара.
Новый колоритный злодей, представляющий угрозу для всего человечества.
Это седьмая глава кинофраншизы «Миссия невыполнима» и третья, режиссером которой выступил Кристофер Маккуорри. Он также является автором сценария и продюсером.
Изначально предполагалось, что седьмая и восьмая части кинофраншизы выйдут в прокат в июле 2021 года и августе 2022 соответственно. Но пандемия привела к переносу релизов на полтора года.
В январе 2020 года было объявлено, что Николас Холт сыграет титульного злодея. Из-за нехватки времени он выбыл из проекта, а вакантное место занял Эсай Моралес («Иерихон»).
Съемки стартовали 20 февраля 2020 года в Венеции, а спустя три недели планировался переезд в Рим. Но ввиду локдауна, вызванного коронавирусом, в Италии было введено чрезвычайное положение. Производство кинокартины возобновилось 6 сентября 2020 года и завершилось 1 сентября 2021 года. Места съемок также включают Норвегию и Англию.
Зимой 2020 года в сеть проникла аудиозапись, на которой исполнитель главной роли Том Круз кричит на двух членов съемочной группы за несоблюдение правил COVID-19 на площадке. Однако поступок актера, несмотря на грубый тон, вызвал благосклонную реакцию в обществе.
Помимо Круза свои образы из предыдущих частей повторили Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Винг Реймс и Генри Черни.