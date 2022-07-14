Миссия невыполнима 7, 2022

«Миссия невыполнима» — одна из самых успешных кинофраншиз в истории мирового кино. Фильмы саги не только становятся кассовыми хитами, но и оказывают существенное влияние на развитие экшен-жанра в целом. Данная часть не стала исключением.

Возвращение на экраны Тома Круза, прославившегося еще в далекие 80-е. Несмотря на солидный возраст, голливудский актер продолжает выполнять трюки самостоятельно. На подготовку некоторых уходят месяцы. Так, для исполнения прыжка на мотоцикле с трамплина из вступительной части Круз тренировался в течение года, в общей сложности осуществив свыше 10 тысяч пробных попыток. Смысл трюка заключался в том, что агент Итан Хант должен был спрыгнуть с мотоцикла на высоте 1200 метров над уровнем моря и приземлиться с парашютом. Поэтому Том Круз также занимался и парашютизмом. По словам режиссера Кристофера Маккуорри, сцена была отснята в первую же рабочую смену с одного дубля. Станьте свидетелями очередного актерского подвига своего кумира!

Помимо динамичного экшена, лента порадует отличным юмором, за который отвечает ветеран комедийного жанра Саймон Пегг.

Седьмая часть — наиболее масштабная из всех. Зрителей ждет рекордное количество экшен-сцен, запечатленных в разных уголках земного шара.

Новый колоритный злодей, представляющий угрозу для всего человечества.