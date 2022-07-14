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Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One

Миссия невыполнима 7, 2022

2022 / США
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«Миссия невыполнима» — одна из самых успешных кинофраншиз в истории мирового кино. Фильмы саги не только становятся кассовыми хитами, но и оказывают существенное влияние на развитие экшен-жанра в целом. Данная часть не стала исключением.

Возвращение на экраны Тома Круза, прославившегося еще в далекие 80-е. Несмотря на солидный возраст, голливудский актер продолжает выполнять трюки самостоятельно. На подготовку некоторых уходят месяцы. Так, для исполнения прыжка на мотоцикле с трамплина из вступительной части Круз тренировался в течение года, в общей сложности осуществив свыше 10 тысяч пробных попыток. Смысл трюка заключался в том, что агент Итан Хант должен был спрыгнуть с мотоцикла на высоте 1200 метров над уровнем моря и приземлиться с парашютом.  Поэтому Том Круз также занимался и парашютизмом. По словам режиссера Кристофера Маккуорри, сцена была отснята в первую же рабочую смену с одного дубля. Станьте свидетелями очередного актерского подвига своего кумира!

Помимо динамичного экшена, лента порадует отличным юмором, за который отвечает ветеран комедийного жанра Саймон Пегг.

Седьмая часть — наиболее масштабная из всех. Зрителей ждет рекордное количество экшен-сцен, запечатленных в разных уголках земного шара.

Новый колоритный злодей, представляющий угрозу для всего человечества.

Это седьмая глава кинофраншизы «Миссия невыполнима» и третья, режиссером которой выступил Кристофер Маккуорри. Он также является автором сценария и продюсером.

Изначально предполагалось, что седьмая и восьмая части кинофраншизы выйдут в прокат в июле 2021 года и августе 2022 соответственно. Но пандемия привела к переносу релизов на полтора года.

В январе 2020 года было объявлено, что Николас Холт сыграет титульного злодея. Из-за нехватки времени он выбыл из проекта, а вакантное место занял Эсай Моралес («Иерихон»).

Съемки стартовали 20 февраля 2020 года в Венеции, а спустя три недели планировался переезд в Рим. Но ввиду локдауна, вызванного коронавирусом, в Италии было введено чрезвычайное положение. Производство кинокартины возобновилось 6 сентября 2020 года и завершилось 1 сентября 2021 года. Места съемок также включают Норвегию и Англию.

Зимой 2020 года в сеть проникла аудиозапись, на которой исполнитель главной роли Том Круз кричит на двух членов съемочной группы за несоблюдение правил COVID-19 на площадке. Однако поступок актера, несмотря на грубый тон, вызвал благосклонную реакцию в обществе.

Помимо Круза свои образы из предыдущих частей повторили Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Винг Реймс и Генри Черни.

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Год выпуска 2022
Премьера в России 13 июля 2023
Премьера в мире 14 июля 2022
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Кристофер МакКуорри
Кристофер МакКуорри
В ролях
Том Круз
Том Круз
Ребекка Фергюсон
Ребекка Фергюсон
Пом Клементьефф
Пом Клементьефф
Хейли Этвелл
Хейли Этвелл
Индира Варма
Индира Варма
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Миссия невыполнима 7 1 постер
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