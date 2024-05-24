«Фуриоса: Хроники Безумного Макса»: Рецензия Киноафиши

Почти полвека прошло с тех пор, как «Безумный Макс» изменил облик австралийского, а затем и мирового кинематографа. История о бесстрашном полицейском Максе Рокатански создавалась Джорджем Миллером на чистом энтузиазме, а монтировалась на кухне, что не помешало малобюджетной киноленте обрести известность далеко за пределами родины. Долгие годы антиутопический боевик оставался самым кассовым, уступив по данному показателю лишь «Ведьме из Блэр» 20 лет спустя. На волне успеха Миллер выпустил продолжение, где адреналиновых погонь и смертельных трюков вдвое больше. И это тот редкий случай, когда сиквел на голову выше оригинала. Именно второй «Безумный Макс», получивший название «Воин дороги», сформировал облик постапокалиптической фантастики, какой мы ее знаем по сей день. Бескрайняя пустошь, ржавые автомобили с причудливым дизайном и, конечно же, банды рейдеров-панков, промышляющих работорговлей и грабежами, — все это стало каноном, а киновселенная Миллера — частью поп-культуры.

Третий фильм с подзаголовком «Купол грома», опрометчиво снимавшийся с рейтингом PG-13, был встречен прохладнее двух предыдущих, поэтому четвертого «Безумного Макса» зрителям пришлось ждать аж до 2015 года. Вопреки скептицизму фанатов первых двух фильмов, приквел «Дорога ярости» оказался чуть ли не лучшим в саге, получив отменную прессу, и претендовал на «Оскар». Тем не менее кинокартина долгие годы пребывала в производственном аду и не собрала тех денег, на которые рассчитывала студия. Так что создание очередного «Макса» встало на паузу, несмотря на заинтересованность Тома Харди, сыгравшего Рокатански вместо Гибсона, Шарлиз Терон, представшей в образе воительницы Фуриосы, и самого Миллера, успевшего написать еще один сценарий. И лишь Warner Bros. наотрез отказывалась повторно ввязываться в рискованную авантюру. Шли годы, а новостей о проекте не поступало. Учитывая почтенный возраст Миллера, можно было предположить, что ему уже не удастся воплотить задумку в жизнь. Но живой классик все же довел начатое до конца: кинокартина под названием «Фуриоса» была представлена в Каннах-2024 и вновь привела критиков в восторг. События, как водится, разворачиваются в Австралии будущего, превратившейся в бескрайнюю пустыню. Отныне наиболее ценным ресурсом, помимо еды и воды, является бензин. Немногочисленным выжившим приходится сражаться не только с нечеловеческими условиями, но и с кровожадными бандитами, то и дело совершающими налеты на мирные поселения. Одни из таких отморозков однажды набредают на райский уголок — город, где воцарился матриархат, а на деревьях по-прежнему растут фрукты. На пути у варваров, к их удивлению, встает хрупкая, на первый взгляд, девочка Фуриоса. Незваные гости не без труда похищают ее и доставляют к Дементусу — самовлюбленному вождю банды байкеров. В итоге она становится пешкой в борьбе за власть, развернувшейся в сердце пустоши.

Фуриоса: Хроники Безумного Макса

«Фуриоса» — спин-офф приквела, повествующий о взрослении героини Терон из «Дороги ярости». Несмотря на прямую связь с полувековой кинофраншизой, новый фильм Миллера работает и как самостоятельное кинопроизведение, что для современных блокбастеров редкость. Уже в прошлой части саги Макс был скорее второстепенным персонажем. Здесь виновника торжества нет вовсе, поэтому знать о событиях оригинальной трилогии необязательно. И даже не посмотрев «Дорогу», зритель, в общем-то, легко втянется в происходящее, не требующее проделывания изнурительной домашней работы. Молодую версию Фуриосы в конечном счете воплотила Аня Тейлор-Джой, слабо похожая на Терон, но вписавшаяся в постапокалиптический сеттинг как влитая. Впрочем, она появляется на экране аж ко второму часу: вся первая половина отведена детству Фуриосы, попадающей в заложницы то к одному властолюбивому мужчине, то к другому. Юная актриса Алила Браун, подобно Айле Джонстон из сериала «Ход королевы», не уступает главной звезде, безмолвно отыгрывая перерастающее в ненависть отчаяние. Еще одна кастинговая находка спин-оффа — Крис Хемсворт в роли эксцентричного злодея, похожего не столько на Тора, сколько на злого двойника Иисуса. На могучих плечах экс-супергероя Marvel, по сути, лежит вся юмористическая составляющая картины. Дементус в его исполнении разъезжает на колеснице, собранной из трех мотоциклов, не расстается с плюшевым мишкой, а еще всюду таскает за собой мудрого старца, используя его в качестве живой Википедии. И если Фуриоса за фильм произносит от силы несколько фраз, то Дементус, словно Джек Воробей, не затыкается ни на секунду, выдавая один каламбур за другим. Также в сюжет вводится угрюмый дальнобойщик в исполнении Тома Берка, вдоль и поперек исколесивший выжженный солнцем континент. И надо признать, британский актер абсолютно теряется на фоне инопланетной Тейлор-Джой и чудаковатого Хемсворта. Возникшая между ним и Фуриосой любовная линия дается впроброс и завершается ничем. Герой Берка воспринимается как бюджетная замена Максу, лишенная харизмы Гибсона и даже Харди. Да и в целом сценарий кажется откровенно сырым. В случае с «Дорогой» примитивность сюжета с лихвой компенсировалась экшеном, занимавшим две трети фильма. В «Фуриосе», к сожалению, гонок стало поменьше, в то время как хронометраж, напротив, увеличился. Политический конфликт между Газтауном, Свинцовой фермой и Цитаделью, коему посвящена добрая половина киноленты, прописан поверхностно. И даже становление Фуриосы как воительницы дороги вызывает немало вопросов. Так, избегая участи инкубатора по производству детей, она в духе Мулан притворяется парнем, однако, когда ее истинная личность раскрывается, окружающие не придают этому вообще никакого значения. С другой стороны, как только персонажи наконец-то прекращают болтать и садятся за руль, любые недочеты забываются в тот же миг.

Фуриоса: Хроники Безумного Макса

Очевидно, «Фуриоса» не станет вехой, как «Дорога». Здесь нет того же беспрецедентного масштаба, а когда дело доходит до человеческих взаимоотношений, кино серьезно буксует. Между тем это по-прежнему первоклассный киноаттракцион с поистине выдающимися погонями. Поклонники «Безумного Макса» получили необязательное, но вполне достойное дополнение к вселенной, тогда как Миллер доказал, что в постапокалиптическом экшене ему по-прежнему нет равных.