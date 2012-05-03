«Мстители»: Рецензия Киноафиши

Благодаря свежему марвеловскому киноопусу про неуловимых мстителей, мы все наконец-то узнали, что хранилось в кейсе, за которым ездил Сэмюэл Л. Джексон в «Криминальном чтиве». Там был Тессеракт – гиперкуб, открывающий двери в другой конец космоса. Как выяснилось, на другом конце космоса обитает некий гибрид Дарта Вейдера и Ганнибала Лектера: именно этот гибрид, ангажировав скандинавского бога Локи, хочет поработить планету Земля для своих неотложных инопланетных нужд. Скандинавский бог Локи, впрочем, тоже не дурак кого-нибудь поработить: нарастив себе эффектные золотые рога, делающие его похожим на свихнувшегося северного оленя, он зачитывает целую штутгартскую лекцию о прелестях рабства и о том, как здорово «освободить мир от свободы». В ответ на этот нордический заход, явно тяготеющий к риторике национал-социализма, из массы коленопреклоненных граждан встает бывший узник немецкого концлагеря, а спустя несколько секунд приземляются звездно-полосатые парни в трико, которые непременно надают злу по сусалам и таким старым, проверенным способом восстановят пошатнувшийся было космический миропорядок. Справедливости ради следует заметить, что в команде неуловимых мстителей не только парни и не только в трико, вдобавок они постоянно норовят надавать по сусалам друг другу (и не только норовят, но и успешно это делают), так что, по меткому замечанию администратора «Синема Парка», выписывавшей мне номерок на прием у марвеловских супергероев, – перед нами, скорее, экшен-версия фильма «Американский пирог: Все в сборе». Только вместо одиозных кондитерских изделий – молот Тора, щит Капитана Америка и псевдонаучное словоблудие про «отгрузку прототипов второй фазы», «соударения антиэлектронов» и «прочесывание сигнатур». Последнее словосочетание вполне можно признать венцом переводческого искусства, ибо всеобщее желание персонажей почесать друг о друга сигнатуры как раз и приводит к катастрофам поистине вселенского масштаба…

Вообще, желание впрячь в одну телегу (точнее, в одну помесь подводной лодки с космическим крейсером) лебедя, рака, щуку, коня и трепетную лань сыграло с Джоссом Уидоном и его продюсерами довольно злую шутку. На экране получилась ядреная мешанина из разнокалиберных и разноплановых супергероев, непрерывно лающихся между собой и путающихся друг у друга под ногами. Одним актерам, вдобавок не самым лучшим, таким как Крис Эванс и Крис Хемсворт, достались роли совершеннейших дуболомов, зато другим, в основном Роберту Дауни-младшему, выпал шанс огласить богатый набор искрометных реплик. В сущности, фильм и превратился в бенефис Дауни-младшего, с легкостью затмевающего не только прочих персонажей, но и в целом само действо, в котором логики и занимательности не больше, чем в счетах за коммунальные услуги. Единственным противовесом Железному человеку здесь оказался Том Хиддлстон, играющий Локи: несмотря на шутовские рога и прочую дребедень, лежащую на совести режиссера, Хиддлстон интенсивно насыщает экран артистичной грацией злодейства, периодически скрашивая это беспощадное 142-минутное прочесывание сигнатур.

Сергей Терновский