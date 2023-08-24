«Гран Туризмо»: Рецензия Киноафиши

В конце 1990-х на консоли PlayStation вышла видеоигра, которой было суждено разрастись до самой долгоиграющей франшизы в истории. Видеоигра, своей предельной аутентичностью позволившая миллионам простых подростков почувствовать себя профессиональными автогонщиками. За созданием прорывного гоночного симулятора, получившего название Gran Turismo, стоит японец Кадзунори Ямаути, в конечном счете ставший ключевым человеком в индустрии. Игровая серия не теряет популярности даже спустя полвека, да только одноименный фильм 2023 года вовсе не о Ямаути и его детище, а о том, как заурядный киберспортсмен Янн Марденборо, помешанный на Gran Turismo, превратился в звезду автогонок.

Сюжет вдохновлен реальными событиями, пересказанными очень вольно. Однажды у маркетолога Дэнни Мура (Орландо Блум) зарождается гениальная идея: посадить лучших игроков Gran Turismo за руль настоящих гоночных автомобилей. Получив одобрение от руководства Nissan, он создает «GT Академию» — реалити-шоу, в рамках которого участники со всего света борются за право потягаться с кумирами на мировом первенстве. Готовить новичков поручено старшему механику Джеку Солтеру (Дэвид Харбор), настроенному к затее Мура крайне скептически. Один из претендентов — неуверенный в себе паренек Янн (Арчи Мадекве), готовый на все ради осуществления заветной мечты.

Гран Туризмо

Режиссер спортивной драмы — культовый Нил Бломкамп, когда-то громко дебютировавший с «Районом № 9», но так и не сумевший закрепиться в Голливуде. После невзрачной кассы добротных, в общем-то, сай-фай-боевиков «Элизиум: Рай на Земле» и «Робот по имени Чаппи» талантливый постановщик ушел в подполье, выпустив несколько независимых короткометражек для Oats Studios. Вернуться к формату полнометражного кино Бломкампа надоумила пандемия, в разгар которой он выдал провальный во всех отношениях хоррор «Демоник». Как это часто бывает, не хватающий звезд с неба инди-режиссер в итоге продает душу дьяволу и соглашается на должность ремесленника в крупном студийном проекте. В случае с Бломкампом таковым оказался «Гран Туризмо», разработка которого началась в 2022 году. Впервые уроженец ЮАР выступил исключительно как наемный рабочий, поэтому никакого авторского почерка тут нет и в помине. Впрочем, как способ напомнить о себе летний блокбастер Sony виделся для Бломкампа беспроигрышным вариантом. Мало того что экранизации видеоигр опять в тренде, так еще и время релиза подобрано идеально: к середине августа народ успел пресытиться «Барбигеймером», а из потенциальных конкурентов в прокате лишь мертворожденный «Синий жук». Но все эти факторы не уберегли «Гран Туризмо» от коммерческого провала, а критики тут же заклеймили его одной большой рекламой PlayStation, с чем, по правде говоря, сложно не согласиться.

Гран Туризмо

Но так ли фильм плох? Казалось бы, в его основе лежит до неприличия банальный шаблон, где каждое событие без труда угадывается наперед. Даже без знания контекста очевидно, что Янн выиграет «Академию», попадет на «24 часа Ле-Мана» и докажет консервативному отцу, что кинбергонщик — отнюдь не горе в семье, а повод для гордости. Однако во всей этой вопиющей предсказуемости есть свое очарование: Sony дает максимально комфортное развлечение на вечер, главный киноаттракцион которого — автогонки — поставлен на отменном уровне. Зрелищности «Гран Туризмо» не занимать, а гоночный процесс представлен во всех доступных кинематографу вариациях. Благодаря умелому скрещиванию натурных съемок с компьютерной графикой достигается необходимый масштаб, позволяющий в полной мере прочувствовать атмосферу крупного соревнования. Когда надо, фильм ловко мимикрирует под видеоигру, в результате чего зритель словно сам оказывается за рулем мчащегося на полной скорости авто. Напряженные заезды по самым известным трассам планеты следуют один за другим, а чего-то большего от такого рода кино и не требуется.

Гран Туризмо

«Гран Туризмо» — качественное развлекательное кино, про которое к концу года никто не вспомнит, но в моменте способное на два часа вырвать из повседневной рутины. Лента может понравиться как поклонникам оригинальной игры, так и тем, кто соскучился по простеньким историям успеха в духе «Рокки», заставляющим поверить, что при должном упорстве даже сказочные мечты осуществимы.