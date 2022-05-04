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Топ Ган: Мэверик, 2022

2022 / США
8.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Топ Ган: Мэвэрик» является продолжением легендарной картины, посвященной пилоту Питеру Митчеллу, бесстрашному, но слишком эмоциональному мужчине, который по жизни руководствуется не разумом, но своими чувствами. Эта лента — идеальный вариант для тех, кто в свое время был поклонником оригинала. Также будет интересен фанатам Тома Круза.

Режиссером картины стал американец Джозеф Косински, который в последнее время все больше занимается съемками коммерческой рекламы. Сиквел «Лучшего стрелка» стал для него первым полнометражным проектом за последние четыре года.

Главную роль в фильме традиционно сыграет Том Круз. Однако на этот раз он будет делить экран с Майлзом Теллером, которому достался образ сына Питера Митчелла Брэдли. К своей роли в ленте также вернется Вэл Килмер. Кроме того, ожидается появление Джона Хэмма, Глена Пауэлла и Эда Харриса.

Композитором «Мэверика» выступил прославленный музыкант Ханс Циммер, автор саундтреков к таким картинам, как «Интерстеллар», «Темный рыцарь», «Начало», «Король Лев» и многим-многим другим. Творчество Циммера широко известно по всему миру.

Оригинальная картина, получившая название «Лучший стрелок», вышла в 1986 году и была номинирована сразу на четыре премии американских киноакадемиков. Помимо признания критиков, она также получила и признание со стороны зрителей.

Том Круз гарантировал свое участие в фильме только в том случае, если все сцены в воздухе будут отсняты на реальном самолете, а не созданы с помощью графики.

Самолет P-51 Mustang времен Второй мировой войны, использованный во время съемок, принадлежит Тому Крузу, у которого есть лицензия пилота.

Существовала вероятность, что Вэл Килмер не сможет принять участие в сиквеле из-за рака гортани, однако в январе 2020 года его возвращение к роли Тома Казански было подтверждено.

Изначально на роль сына Ника Брэдшоу рассматривались Майлз Теллер, Николас Холт и Глен Пауэлл. Всех троих привезли домой к Тому Крузу, но Теллер так впечатлил его и продюсера Джерри Брукхаймера, что роль досталась ему.

Фильм должен был выйти еще в 2019 году, но был сдвинут на год из-за сложностей со сценами в воздухе и необходимости доработать спецэффекты.

В одном из трейлеров фильма появился самолет Lockheed Martin SR-72, прототип которого, по слухам, должен появиться только в 2025 году.

По словам Тома Круза и продюсера Джерри Брукхаймера, они настаивали на создании сиквела «Лучшего стрелка» на протяжении последних 30 лет. В 2012 году планы начать производство продолжения были отменены, так как режиссер первого фильма Тони Скотт покончил с собой.

Изначально роль Мэверика, написанная сценаристом Кристофером МакКуорри, была очень маленькой.

В «Лучшем стрелке» на куртке Мэверика есть нашивки флагов Японии и Китайской Республики, однако в сиквеле с куртки они исчезли. По слухам, это связано с тем, что финансированием фильма занималась китайская компания Tencent.

Хотя Глен Пауэлл не получил роль сына Ника Брэдшоу, он так впечатлил продюсеров, что специально для него была написана роль в новом фильме.

Пит «Мэверик» Митчелл более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ: бесстрашный летчик-испытатель, он расширяет границы возможного и старательно избегает повышения в звании, которое заставило бы его приземлиться навсегда.  
Приступив к подготовке отряда выпускников Топ Ган для специальной миссии, подобной которой никогда не было, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына своего покойного друга, лейтенанта Ника Брэдшоу.

Впереди – неопределенность, за спиной – призраки прошлого. Мэверик вынужден противостоять своим глубинным страхам, которые грозят ожить в рамках миссии, требующей исключительной самоотверженности от тех, кто будет назначен на вылет.

 

8.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 4 мая 2022
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Джозеф Косински
Джозеф Косински
В ролях
Том Круз
Том Круз
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Майлз Теллер
Майлз Теллер
Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
Глен Пауэлл
Глен Пауэлл
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Мираж Синема Отрадное
12:10 от 190 ₽ 14:40 от 190 ₽ 17:15 от 250 ₽ 19:50 от 250 ₽ 22:25 от 250 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
12:15 от 190 ₽ 14:50 от 190 ₽ 17:25 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 22:30 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
morick 14 июля 2022, 15:52
Классный фильм, Том Круз как обычно крут. Натуральные съёмки без комп графики и зелёных экранов. Олдскульный боевик.
Владислав Поляков 19 декабря 2021, 09:51
Ахаааха 2020
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13 июля 2022 10:04
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11 июля 2022 10:34
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«Топ Ган: Мэверик» в кинотеатрах

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Мираж Синема Отрадное Отрадное
2D
12:10 от 190 ₽ 14:40 от 190 ₽ 17:15 от 250 ₽ 19:50 от 250 ₽ 22:25 от 250 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi» Братиславская
2D
12:15 от 190 ₽ 14:50 от 190 ₽ 17:25 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 22:30 от 250 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
12:15 от 190 ₽ 14:50 от 190 ₽ 17:25 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 22:35 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
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