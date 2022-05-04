Топ Ган: Мэверик, 2022

«Топ Ган: Мэвэрик» является продолжением легендарной картины, посвященной пилоту Питеру Митчеллу, бесстрашному, но слишком эмоциональному мужчине, который по жизни руководствуется не разумом, но своими чувствами. Эта лента — идеальный вариант для тех, кто в свое время был поклонником оригинала. Также будет интересен фанатам Тома Круза.

Режиссером картины стал американец Джозеф Косински, который в последнее время все больше занимается съемками коммерческой рекламы. Сиквел «Лучшего стрелка» стал для него первым полнометражным проектом за последние четыре года.

Главную роль в фильме традиционно сыграет Том Круз. Однако на этот раз он будет делить экран с Майлзом Теллером, которому достался образ сына Питера Митчелла Брэдли. К своей роли в ленте также вернется Вэл Килмер. Кроме того, ожидается появление Джона Хэмма, Глена Пауэлла и Эда Харриса.

Композитором «Мэверика» выступил прославленный музыкант Ханс Циммер, автор саундтреков к таким картинам, как «Интерстеллар», «Темный рыцарь», «Начало», «Король Лев» и многим-многим другим. Творчество Циммера широко известно по всему миру.

Оригинальная картина, получившая название «Лучший стрелок», вышла в 1986 году и была номинирована сразу на четыре премии американских киноакадемиков. Помимо признания критиков, она также получила и признание со стороны зрителей.