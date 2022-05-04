Топ Ган: Мэверик, 2022

«Топ Ган: Мэвэрик» является продолжением легендарной картины, посвященной пилоту Питеру Митчеллу, бесстрашному, но слишком эмоциональному мужчине, который по жизни руководствуется не разумом, но своими чувствами. Эта лента — идеальный вариант для тех, кто в свое время был поклонником оригинала. Также будет интересен фанатам Тома Круза.
Режиссером картины стал американец Джозеф Косински, который в последнее время все больше занимается съемками коммерческой рекламы. Сиквел «Лучшего стрелка» стал для него первым полнометражным проектом за последние четыре года.
Главную роль в фильме традиционно сыграет Том Круз. Однако на этот раз он будет делить экран с Майлзом Теллером, которому достался образ сына Питера Митчелла Брэдли. К своей роли в ленте также вернется Вэл Килмер. Кроме того, ожидается появление Джона Хэмма, Глена Пауэлла и Эда Харриса.
Композитором «Мэверика» выступил прославленный музыкант Ханс Циммер, автор саундтреков к таким картинам, как «Интерстеллар», «Темный рыцарь», «Начало», «Король Лев» и многим-многим другим. Творчество Циммера широко известно по всему миру.
Оригинальная картина, получившая название «Лучший стрелок», вышла в 1986 году и была номинирована сразу на четыре премии американских киноакадемиков. Помимо признания критиков, она также получила и признание со стороны зрителей.
Том Круз гарантировал свое участие в фильме только в том случае, если все сцены в воздухе будут отсняты на реальном самолете, а не созданы с помощью графики.
Самолет P-51 Mustang времен Второй мировой войны, использованный во время съемок, принадлежит Тому Крузу, у которого есть лицензия пилота.
Существовала вероятность, что Вэл Килмер не сможет принять участие в сиквеле из-за рака гортани, однако в январе 2020 года его возвращение к роли Тома Казански было подтверждено.
Изначально на роль сына Ника Брэдшоу рассматривались Майлз Теллер, Николас Холт и Глен Пауэлл. Всех троих привезли домой к Тому Крузу, но Теллер так впечатлил его и продюсера Джерри Брукхаймера, что роль досталась ему.
Фильм должен был выйти еще в 2019 году, но был сдвинут на год из-за сложностей со сценами в воздухе и необходимости доработать спецэффекты.
В одном из трейлеров фильма появился самолет Lockheed Martin SR-72, прототип которого, по слухам, должен появиться только в 2025 году.
По словам Тома Круза и продюсера Джерри Брукхаймера, они настаивали на создании сиквела «Лучшего стрелка» на протяжении последних 30 лет. В 2012 году планы начать производство продолжения были отменены, так как режиссер первого фильма Тони Скотт покончил с собой.
Изначально роль Мэверика, написанная сценаристом Кристофером МакКуорри, была очень маленькой.
В «Лучшем стрелке» на куртке Мэверика есть нашивки флагов Японии и Китайской Республики, однако в сиквеле с куртки они исчезли. По слухам, это связано с тем, что финансированием фильма занималась китайская компания Tencent.
Хотя Глен Пауэлл не получил роль сына Ника Брэдшоу, он так впечатлил продюсеров, что специально для него была написана роль в новом фильме.
Пит «Мэверик» Митчелл более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ: бесстрашный летчик-испытатель, он расширяет границы возможного и старательно избегает повышения в звании, которое заставило бы его приземлиться навсегда.
Приступив к подготовке отряда выпускников Топ Ган для специальной миссии, подобной которой никогда не было, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына своего покойного друга, лейтенанта Ника Брэдшоу.
Впереди – неопределенность, за спиной – призраки прошлого. Мэверик вынужден противостоять своим глубинным страхам, которые грозят ожить в рамках миссии, требующей исключительной самоотверженности от тех, кто будет назначен на вылет.