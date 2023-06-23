Храброе сердце
– Действие этого широкомасштабного фильма начинается в 1280 год в Шотландии. Мы узнаем историю легендарного национального героя Уильяма Уолласа, посвятившего себя борьбе с англичанами при короле Эдварде Длинноногом. Он рано лишился отца, погибшего от рук англичан, и его забрал к себе дядя Оргайл, который дал ему хорошее образование в Европе. На Родину Уильям возвращается уже взрослым человеком, мечтающим завести семью и жить мирной жизнью. Но судьба распорядилась иначе. Его невесту убили англичане, и он начал свой крестовый поход за свободу. Он знал победы, поражения, дружбу, любовь и предательство. Заканчивается фильм его казнью под пытками и последним словом "свобода".
Этот фильм противостоит старению, он захватывающий, полный приключений и забавный.
