Храброе сердце - трейлер
Храброе сердце. Трейлер

Храброе сердце. Трейлер

Дата публикации: 29 ноября 2016
Храброе сердце – Действие этого широкомасштабного фильма начинается в 1280 год в Шотландии. Мы узнаем историю легендарного национального героя Уильяма Уолласа, посвятившего себя борьбе с англичанами при короле Эдварде Длинноногом. Он рано лишился отца, погибшего от рук англичан, и его забрал к себе дядя Оргайл, который дал ему хорошее образование в Европе. На Родину Уильям возвращается уже взрослым человеком, мечтающим завести семью и жить мирной жизнью. Но судьба распорядилась иначе. Его невесту убили англичане, и он начал свой крестовый поход за свободу. Он знал победы, поражения, дружбу, любовь и предательство. Заканчивается фильм его казнью под пытками и последним словом "свобода".
xivet43099 23 июня 2023, 15:05
Оценка
Вдохновляющая и увлекательная история, полная надежд. Это лучший фильм, в котором когда-либо снимался Мэл Гибсон.
Этот фильм противостоит старению, он захватывающий, полный приключений и забавный.
8.5 Храброе сердце
Храброе сердце военный, биография, боевик, драма, 1995, США
