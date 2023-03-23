«Джон Уик 4»: Рецензия Киноафиши

Джон Уик все еще жив и готов сражаться за свое будущее. Кажется, пока он не обретет свободу, его не сможет победить даже смерть. В очередных попытках убить всех членов правления Кланов ему на помощь приходят друзья. Они рассказывают о старом тайном обычае, который способен закончить эту войну. Вот только сделать это будет еще сложнее, чем раньше. За ним начал охоту Маркиз, мечтающий выслужиться, добыв труп экскомьюникадо и наказав всех, кто был с ним связан.

Говорить о сюжете во франшизе «Джон Уик» — вещь бессмысленная. Первая часть, во многом перезапустившая концепцию боевиков, еще могла удивить необычной подачей. Мы видели героя, которого боялся каждый преступник — и делал это не зря. Сюжет продолжений пытался лишь связать между собой экшен сцены, чуть глубже показывая закулисных киллеров, управляющих миром. На экране главенствовал эффектный экшен с постоянно растущей динамикой. Истории Уика и его противников были вторичны. Новый фильм все еще следует этой формуле. Тут мало говорят, почти не рефлексируют, зато все еще много дерутся и так же часто стреляют.

Первое, что бросается в глаза, — более разнообразные и интересные визуальные решения. Фильм постоянно хочется поставить на паузу и наделать невероятно красивых скриншотов. Во многом это заслуга новых локаций — Токио, Берлина и Парижа. В каждой удалось найти запоминающиеся места, в которые интересно вписали схватки и сохранили колорит стран. Наверное, чуть выделяется японский отель «Континенталь». Экран удачно залит неоновым светом и успевает даже показать цветущую сакуру на фоне. Чуть поменялся и экшен, отдающий дань местной культуре. В перестрелках здесь используют не только привычные пистолеты и автоматы, но и лук, а под рукой всегда найдутся заточенная катана или нунчаки. Германия решила показать себя рейв-столицей, добавляя к яркому и разнообразному освещению искусственные водопады. Неожиданной вышла и Франция. Нам практически проводят экскурсию по главным достопримечательностям столицы, показывая названия зданий и номера аррондисманов на карте. Кульминацией становится подъем по лестнице из 237 ступеней, ведущей к базилике Сакре-Кёр.

Джон Уик 4

Опорой визуального разнообразия становится музыка. Она задает весь ритм и неотделима от происходящего. Мелодии отлично подстраиваются под экшен и в зависимости от локации миксуют драйвовую электронику и рок. В финале картина делает музыку даже частью истории. Треки начинает ставить таинственная радиоведущая на специальной станции для киллеров. Там перед очередной песней она дает уточняющие комментарии для поисков Уика.

Про сам экшен говорить особо нечего. Это просто надо видеть. «Джон Уик 4» — самая эффектная и разнообразная часть франшизы, в которой постановку драк довели до идеала. Очень часто в постановке проглядываются видеоигры. Например, одна из сцен полностью снята сверху и напоминает Hotline Miami. Да и в принципе после просмотра хотелось бы взять в руки геймпад и самому поучаствовать в столь же драйвовых перестрелках. Но, к сожалению, ничего подобного давно не выходило.

Джон Уик 4

На экране Джона Уика все так же привычно кидают с высоких лестниц и не менее низких этажей зданий, постоянно избивают и стреляют, чтобы заставить нас съеживаться от каждого натуралистичного удара, ранения и пореза. Даже понимая, что перед нами постановка, переживаешь именно за страдания Киану Ривза. Новые противники оказались интереснее и сложнее предыдущих. Первый — обычный наемник без имени и прошлого с собакой, позволяющий излечить старую травму Уика. Второй — старый напарник Джона, лишившийся зрения. Актер Донни Йен вновь великолепно отыгрывает слепого, который с помощью различных примочек эффективно вырезает толпы людей. Авторы не стали скатываться в банальщину и не устроили битву в полностью темном помещении, но все же хитрых приспособлений на службе китайского Сорвиголовы хотелось бы увидеть побольше. Самым блеклым вышел Маркиз. Это очередной злобный гад, мечтающий о власти и пытающийся еще молодым пробиться на самую верхушку правления Кланов. Он, правда, думает о большем и надеется стать толчком к переменам, уничтожившим старые и бессмысленные правила мира наемных убийц. Радует разве что Билл Скарсгард, часто меняющий отличные костюмы. Трогательным вышло и появление недавно погибшего Лэнса Реддика. Картина, пускай и не специально, очень правильно прощается с его персонажем.

Джон Уик 4

Но все это пиршество и удовольствие может оказаться вам в тягость. Нужно понимать, что вас ждет все тот же Джон Уик, просто чуть более яркий и запоминающийся. Если на прошлой части вам часто было скучно и эффектных хореографичных перестрелок было недостаточно для появления щенячьего восторга в ваших глазах, то прошу вас, не мучайте себя и просто пройдите мимо. Фильм длится три часа, и если вы не можете получить удовольствие от безостановочного экшена и редких (пусть и не надоедающих) диалогов, то вы устанете еще быстрее, чем Джон закончит свои дела в Стране восходящего солнца. «Джон Уик», не обязательно 4-й, всегда был про получение удовольствия в процессе. От каждого удара, каждого добивания в голову и каждого резкого, смертельного выпада. Это кино о практических эффектах и постановке, где простой, на первый взгляд, человек проходит все миссии с чит-кодом на бессмертие. Правда, к нему не прилагалось избавление от боли и физических страданий, превращая дорогу в изматывающее путешествие.

«Джон Уик 4» — это киноаттракцион, бездумное адреналиновое развлечение с яркими взрывными эмоциями и горами трупов. В редкие передышки нас поджидает статный мир наемных убийц с забавными правилами и великолепными костюмами. Где-то на середине хочется так же неестественно выпрямить спину и зайти в ателье к портному. Но все это лишь небольшие остановки перед путешествием в новую страну с очередной порцией динамичного экшена. Четвертый фильм смог сделать шаг вперед в постановке, операторской работе, подборе локациях и музыке. Все части достигают идеального симбиоза, превращая его в один из самых запоминающихся и эффектных боевиков последних лет. Поклонникам будет мало и трех часов, но кто-то все же способен увидеть в этом затянутость. Что поделать, всем не угодишь.