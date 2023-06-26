Меню
Бесславные ублюдки - дублированный тизер-трейлер
Бесславные ублюдки. Дублированный тизер-трейлер

Дата публикации: 10 апреля 2009
Бесславные ублюдки – Действие картины разворачивается в оккупированной фашистами Франции. На глазах у Шошанны Дрейфус от рук немецкого полковника Ганса Ланда погибает ее семья. Девушке чудом удается спастиcь и бежать в Париж. Там она устраивается на работу в кинотеатр. В это же время где-то в Европе лейтенант Альдо Рэйн собирает группу еврейских солдат, именующих себя «Ублюдками». К ним примыкает тайный агент Бриджет фон Хаммерсмарк, выдающая себя за актрису. Обе сюжетные линии пересекаются, когда диверсанты встречаются в кинотеатре с Сюзанной, мечтающей отомстить обидчикам.
Vladimir 26 июня 2023, 12:24
Оценка
Посмотрите этот фильм, у вас пойдут мурашки по коже. Кристофер Вальц прекрасен в своей роли нациста. Он полностью погружен в свою роль.
Важно отметить: будьте готовы к насилию и крови. Фильм вовсе не в ярко-розовых тонах... что и правильно, это добавляет некого реализма фильму. Стоит посмотреть!
26 июня 2023, 12:24
User 19 июня 2025, 11:47
Фильм можнш пересматривать много много раз ) шик
19 июня 2025, 11:47 Ответить
Алексей Кравцов 27 июня 2025, 17:08
Оценка
Такая тошнотворная хрень, какая могла получиться от желания показать что-то эффектное, не заботясь о достоверности или хотя бы здравом смысле. Если относиться как к фантастике, то пойдёт. Слабонервным лучше не смотреть.
27 июня 2025, 17:08
Алексей Кравцов 27 июня 2025, 17:09
в ответ на сообщение Алексей Кравцов от 27 июня 2025, 17:08
Оценка
Актёр, играющий фашиста, хорош - это да.
27 июня 2025, 17:09
Киноафиша.инфо 28 июня 2025, 23:11
в ответ на сообщение Алексей Кравцов от 27 июня 2025, 17:08
Вряд ли фильм когда-либо претендовал на историческую точность 😉
28 июня 2025, 23:11
8.0 Бесславные ублюдки
Бесславные ублюдки драма, военный, приключения, боевик, 2009, Германия / США
