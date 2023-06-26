Бесславные ублюдки
– Действие картины разворачивается в оккупированной фашистами Франции. На глазах у Шошанны Дрейфус от рук немецкого полковника Ганса Ланда погибает ее семья. Девушке чудом удается спастиcь и бежать в Париж. Там она устраивается на работу в кинотеатр.
В это же время где-то в Европе лейтенант Альдо Рэйн собирает группу еврейских солдат, именующих себя «Ублюдками». К ним примыкает тайный агент Бриджет фон Хаммерсмарк, выдающая себя за актрису. Обе сюжетные линии пересекаются, когда диверсанты встречаются в кинотеатре с Сюзанной, мечтающей отомстить обидчикам.
Важно отметить: будьте готовы к насилию и крови. Фильм вовсе не в ярко-розовых тонах... что и правильно, это добавляет некого реализма фильму. Стоит посмотреть!
Авторизация по e-mail