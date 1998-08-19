Блэйд, 1998

В центре сюжета оказывается Эрик Брукс по прозвищу Блэйд – получеловек-полувампир, способный переносить дневной свет, но страдающий от жажды крови, на время приглушаемой специальной сывороткой. Своей миссией герой считает защиту обычных людей от нечисти и месть виновному в смерти его матери злодею – агрессивному лидеру вампиров Дьякону Фросту.
Получеловек-полувампир Блэйд намерен уничтожить виновника своей судьбы — Дьякона Фроста. Когда-то в кровь Блэйда попало совсем немного вампирского яда, но с течением времени он стал ощущать неизбежность своего превращения.
Желая избавить людей от тайной и могущественной армии вампиров, заполонившей общество, он отправляется на решающий бой…