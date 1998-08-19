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Блэйд Блэйд
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Blade

Блэйд, 1998

1998 / США
7.7 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета оказывается Эрик Брукс по прозвищу Блэйд – получеловек-полувампир, способный переносить дневной свет, но страдающий от жажды крови, на время приглушаемой специальной сывороткой. Своей миссией герой считает защиту обычных людей от нечисти и месть виновному в смерти его матери злодею – агрессивному лидеру вампиров Дьякону Фросту.

  • В основу сюжета легла одноименная серия комиксов 1970-х годов от Marvel Comics.
  • Название “библии” вампиров – “Книга Эреба” – является отсылкой в древнегреческому богу тьмы Эребу.
  • Помощь в написании сценарии Дэвиду Гойеру оказал Дэвид Финчер, который хотел попробовать себя в новом жанре после триллера “Семь”. Финчер должен был срежиссировать картину, но в итоге все же отказался от оффера в пользу других проектов.
  • Помимо Уэсли Снайпса, на роль Блэйда претендовали ЭлЭл Кул Джей, Лоренс Фишберн и Дензел Вашингтон.
  • Изначально роль Дьякона Фроста была предложена Джету Ли, но актер предпочел сняться вместо этого в боевике “Смертельное оружие 4”.
  • В сценарии Дэвида Гойера присутствовал ребенок-вампир, заточенный в специальный саркофаг и подвергавшийся экспериментам Блэйда и Абрахама Уистлера, однако студия забраковала эту идею.

Получеловек-полувампир Блэйд намерен уничтожить виновника своей судьбы — Дьякона Фроста. Когда-то в кровь Блэйда попало совсем немного вампирского яда, но с течением времени он стал ощущать неизбежность своего превращения.

Желая избавить людей от тайной и могущественной армии вампиров, заполонившей общество, он отправляется на решающий бой…

7.7 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 8 января 1999
Премьера в мире 19 августа 1998
Возраст 18+
Режиссер
Стивен Норрингтон
В ролях
Уэсли Снайпс
Уэсли Снайпс
Стивен Дорфф
Стивен Дорфф
Арли Ховер
Кевин Пэтрик Уоллз
Н'
Все актеры и съемочная группа
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