Блэйд, 1998

Получеловек-полувампир Блэйд намерен уничтожить виновника своей судьбы — Дьякона Фроста. Когда-то в кровь Блэйда попало совсем немного вампирского яда, но с течением времени он стал ощущать неизбежность своего превращения.

Желая избавить людей от тайной и могущественной армии вампиров, заполонившей общество, он отправляется на решающий бой…